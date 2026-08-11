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La inesperada reacción de Morena Beltrán con Galíndez luego de que el arquero de Huracán le dijera “feo” a su novio Lucas Blondel

La periodista y conductora de ESPN le respondió al guardameta del Globo, que se burló del defensor en zona mixta tras el cabezazo que le propinó Orlando Gill en el clásico ante San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026

Un hombre y una mujer usan gafas de sol en un vehículo; de fondo, edificios y árboles. Un círculo blanco muestra a un hombre con barba en uniforme deportivo.
Lucas Blondel junto a su novia Morena Beltrán y Hernán Galíndez, el arquero de Huracán. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Morena Beltrán le respondió al arquero Hernán Galíndez después de que el guardameta de Huracán se burlara de Lucas Blondel en zona mixta, tras el clásico ante San Lorenzo del domingo 9 de agosto. La periodista y conductora de ESPN, que se casará con el defensor a fin de año, no dejó pasar el comentario y le devolvió la provocación con ironía.

Todo comenzó en el Nuevo Gasómetro, donde Huracán se impuso 2-0 al Ciclón por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El partido tuvo un momento de alta tensión en el minuto 62 del segundo tiempo, cuando el arquero paraguayo Orlando Gill le propinó un cabezazo a Blondel en medio de un tumulto que se desató tras el festejo del segundo gol de Jordy Caicedo. El delantero ecuatoriano, autor de un doblete, saltó los carteles publicitarios y se llevó las manos detrás de las orejas en dirección a la popular visitante, en el gesto conocido como “Topo Gigio”. La reacción encendió a los jugadores de San Lorenzo, que fueron en masa a increparlo.

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En medio de ese tumulto, Gill encaró a Blondel y le pegó un cabezazo en la frente. El lateral del Globo cayó al césped y el árbitro Darío Herrera fue llamado al VAR para revisar la acción. Las imágenes confirmaron la agresión y el guardameta paraguayo vio la tarjeta roja directa por “conducta violenta”. San Lorenzo quedó con diez hombres y el entrenador Néstor “Pipo” Gorosito tuvo que sacar a Nicolás Blanco para que el arquero José Devecchi pudiera ingresar a cubrir los tres palos.

Blondel habló del episodio con ESPN tras el partido y minimizó el golpe en función del resultado. “Me sorprendió y al final nos terminó favoreciendo, así que bienvenido sea el golpe”, declaró el defensor, que reconoció haberse quedado en el piso a la espera de que el árbitro revisara la jugada.

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Fue en ese contexto que Galíndez, compañero de Blondel en Huracán, soltó una broma en zona mixta que no tardó en circular. “Si antes era feo, imaginate ahora”, lanzó el arquero al referirse al estado en que quedó el rostro del lateral tras el cabezazo. El comentario llegó rápidamente a oídos de Beltrán, quien fue consultada al respecto en su rol de panelista. La periodista respondió sin dudar: “Hernán, tampoco sos Brad Pitt”.

La periodista y pareja del lateral de Huracán reaccionó al irónico comentario del arquero

El cruce entre Galíndez y Beltrán quedó como uno de los costados más comentados de la jornada, con el trasfondo de un clásico que Huracán ganó de manera contundente. La victoria del Globo ante el Ciclón en el Nuevo Gasómetro fue la primera en ese estadio para el equipo de Parque Patricios en 25 años, de acuerdo con lo informado por ESPN.

La historia entre Beltrán y Blondel arrancó a principios de 2024, cuando los rumores de romance comenzaron a circular en redes sociales. El defensor confirmó el noviazgo a fines de enero de ese año con un posteo en Instagram en el que le dedicó un mensaje a la periodista por su cumpleaños número 25. La relación, que atravesó los prejuicios propios de un vínculo entre una periodista deportiva y un futbolista, se consolidó con el tiempo.

morena beltrán lucas blondel

A principios de 2026, Blondel le pidió matrimonio a Beltrán a bordo de un yate, rodeados de amigos y familiares. El jugador utilizó la complicidad del grupo para montar la sorpresa: todos simularon que iban a sacarse una foto y, en ese momento, él sacó el anillo del bolsillo de su malla. “Dale, boludo, ¿en serio?”, atinó a preguntar Beltrán, antes de abrazar a su futuro marido entre aplausos y gritos de “vivan los novios”. La periodista compartió el video en sus redes con la frase “El 2026 empezó así de increíble”. La boda está prevista para antes de que termine el año.

El futbolista y la periodista se comprometieron

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