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Un hombre condujo su camioneta por Pampa del Leoncito y provocó un grave daño ambiental

El vehículo ingresó a la planicie protegida de Calingasta, en San Juan, dejando huellas de hasta 25 centímetros. El intendente exigió sanciones ejemplares y la Justicia investiga el caso mientras la Gendarmería retiene el vehículo

Un conductor provocó graves daños ambientales en la zona protegida

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Un hombre ingresó con su camioneta al área protegida Pampa de Leoncito, en la provincia de San Juan, y provocó graves daños ambientales.

El incidente ocurrió el fin de semana en Calingasta, provincia de San Juan, y generó un fuerte repudio de las autoridades locales ante la magnitud del impacto sobre el ecosistema. La municipalidad difundió imágenes y un video en el que se observa el trayecto del vehículo y la profundidad de las marcas dejadas en el terreno, lo que permite dimensionar el daño.

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Las autoridades identificaron al conductor como A. A., un médico de 46 años oriundo de Mendoza. La camioneta, cuya patente pertenece a una mujer de Godoy Cruz, permanece secuestrada y bajo custodia de Gendarmería Nacional mientras avanza la causa judicial para determinar responsabilidades y eventuales sanciones.

Según el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, la maniobra realizada en la Pampa del Leoncito constituye una infracción grave, no solo por el daño ambiental sino también por tratarse de un área protegida con acceso restringido a vehículos.

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Dos imágenes muestran una camioneta blanca en un terreno desértico y huellas de neumáticos sobre una superficie de tierra agrietada
Una camioneta blanca transita por la Pampa de Leoncito, San Juan, y deja profundas huellas en la superficie de la planicie desértica (Diario Los Andes)

La noticia, de acuerdo con lo informado por el portal del Diario Los Andes, provocó preocupación en la comunidad y reabrió el debate sobre la necesidad de endurecer las sanciones por este tipo de conductas. Carbajal manifestó que las multas actuales, que en antecedentes recientes rondaron el millón de pesos, resultan insuficientes frente al perjuicio ocasionado. “Ese monto no guarda relación con el daño sobre un terreno cuya recuperación natural puede demandar hasta un siglo”, afirmó el intendente.

La Pampa del Leoncito es una planicie con características únicas, donde las huellas provocadas por vehículos pueden permanecer visibles durante décadas. El intendente explicó que el conductor de la Hilux avanzó sobre la planicie y debió retroceder entre 200 y 300 metros para intentar salir del sector, lo que multiplicó las marcas en la superficie.

Durante el operativo para extraer la camioneta, quienes se encontraban en el lugar utilizaron una escalera plegable para motos que terminó enterrada en el suelo, y una de las motos fue empleada para desplazarse por la planicie, dejando nuevas huellas.

El antecedente más cercano de un daño similar en la Pampa del Leoncito corresponde a noviembre de 2025, cuando vehículos tipo UTV ingresaron al sector y dejaron huellas de entre 10 y 15 centímetros de profundidad.

En esa oportunidad, especialistas de la Universidad Nacional de San Juan estimaron que la recuperación natural del área podía demandar entre 40 y 60 años. En el episodio actual, la profundidad de las marcas es aún mayor, por lo que Carbajal advirtió que la recuperación podría extenderse hasta un siglo, aunque aclaró que no es experto en la materia.

Una camioneta blanca circula por una superficie plana y barrosa o húmeda, dejando dos marcas de ruedas paralelas en el suelo
Una camioneta deja huellas en la superficie de la Pampa de Leoncito, San Juan, en una zona de posible impacto ambiental (Diario Los Andes)

Carbajal expresó que la denuncia podría tener curso en la Justicia Penal y no limitarse solo a una contravención administrativa. El funcionario remarcó la necesidad de que el caso se convierta en un antecedente ejemplar para desalentar futuras infracciones en zonas protegidas. “Yo creo que en la Justicia mendocina hasta cárcel podríamos tener con el daño de un patrimonio”, comparó Carbajal respecto a la gravedad del hecho.

El incidente generó debate sobre la suficiencia de las sanciones vigentes y la necesidad de promover reformas legislativas. El intendente de Calingasta adelantó que trabajará junto al diputado departamental para la elaboración de un proyecto de ley que brinde una protección efectiva a patrimonios naturales como la Pampa del Leoncito, Morrillos o el Arroyo El Fiero.

Además, en el acceso a la planicie existen carteles con indicaciones claras sobre las actividades permitidas y prohibidas, así como un código QR que amplía la información para los visitantes. La existencia de estas advertencias refuerza la responsabilidad de quienes ingresan al sitio y subraya la importancia de la educación ambiental para la preservación de áreas de alto valor natural.

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