Sociedad

Liberaron en la playa al elefante marino que cortó el tránsito en Ensenada luego de 10 horas de rescate

Un operativo coordinado por autoridades ambientales y especialistas, permitió trasladar al animal y liberarlo en San Clemente del Tuyú, luego de que fuera detectado lejos de su hábitat habitual

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Tras la sorpresiva aparición de un elefante marino que cortó el tránsito, el Ministerio de Ambiente bonaerense logró rescatarlo y liberarlo. El animal había sido hallado en la zona de Isla Santiago, en el partido de Ensenada, lo que movilizó a personal de Fauna Silvestre luego de un aviso por su presencia a unos 500 metros del Río de la Plata.

Se presume que el elefante marino pudo haberse desorientado e ingresado por un arroyo o canal, lo que lo habría alejado de su hábitat natural. El animal, que sorprendió por su gran tamaño, fue trasladado hasta San Clemente del Tuyú, donde guardaparques de la Reserva Natural Rincón de Ajó colaboraron durante la madrugada para concretar la liberación, de acuerdo con el mismo medio.

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Tras la revisión y con base en su estado nutricional, el equipo resolvió avanzar con el rescate y el traslado urgente hacia el mar. El operativo se activó a través de la Red de Rescate de Fauna Marina. Especialistas de la Fundación Temaikén fueron al lugar para evaluar el estado de salud del ejemplar y definir el protocolo de intervención, según El Mundo de Berisso.

“Cuidar la fauna marina también es proteger los bienes comunes naturales de nuestra Provincia. Ante la aparición de animales silvestres, es fundamental no acercarse, no tocarlos ni mojarlos, y dar aviso a las autoridades correspondientes para que puedan intervenir los equipos especializados”, señaló la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar.

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La especie se encuentra en peligro de extinción tras perder más del 60% de su población adulta y el 97% de sus crías debido a un brote de gripe aviar. Desde el Ministerio también remarcaron la importancia del trabajo coordinado entre organismos públicos, especialistas y equipos territoriales para garantizar intervenciones seguras que protejan a la fauna silvestre y a las comunidades.

El momento en que el elefante marino cortó el tránsito

Vecinos que circulaban por la zona se acercaron al lugar y registraron en video el momento en que el elefante marino avanzó sobre una camioneta de la Fundación Temaikén que había llegado para intentar contenerlo. En esas imágenes se observó que el animal estuvo a punto de montarse sobre la caja del vehículo, mientras un hombre intentaba orientarlo.

Personal de Fundación Temaikén trabaja para poder reubicar al animal

El ejemplar había sido visto por primera vez el día anterior en la zona del puente levadizo que conecta la Avenida Almirante Brown con la isla, pero la situación cambió cuando avanzó sobre la calzada y cortó el paso de los vehículos. Voceros de la Municipalidad de Ensenada señalaron que la presencia de estos animales en el lugar no es inusual, aunque en este caso llamó la atención el tamaño del elefante marino.

Un vecino de la zona contó a El Día que el animal había sido visto “ayer a la tarde” y que “andaba por ahí”. El mismo testigo dijo que, tras comunicarse con Fauna Silvestre bonaerense, recibieron una instrucción concreta: “Lo dejemos ahí, que cuando esté tranquilo se iba a ir solo”. El testigo explicó que “habitualmente no suben a la costa, se quedan en el río, pero este subió, se ve que venía cansado. Vienen, descansan un rato y se van”.

Más tarde, el animal se desplazó hasta el acceso al Canal Santiago, el curso de agua que separa el continente de la Isla Santiago y tiene doble salida hacia el Río de la Plata, y allí se negó a retornar al agua. Para protegerlo, personal especializado le colocó una mediasombra a modo de carpa junto a un camión, con el objetivo de evitar que se dirigiera hacia la ruta.

De acuerdo con 0221, personal especializado quedó de vigilia junto al animal a la espera de concretar su regreso al mar. A la mañana siguiente, el ejemplar seguía en el lugar y por eso se activó el protocolo de rescate. Los especialistas aguardaron a que el elefante marino logre subir al vehículo sin exigencias físicas.

Finalmente, cuando el ejemplar logró ingresar al transporte, tras 10 horas de operativo, el equipo constató que su estado general era bueno y decidió llevarlo a Punta Rasa. En ese punto de la costa bonaerense, guardaparques locales indicaron el sitio más adecuado para facilitar su regreso al mar.

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