Construir una identidad a través de la moda en 2026: “La ropa es nuestra segunda piel”

Cynthia Kern reunió a mujeres en el Cine Atlas Alcorta para reflexionar sobre la construcción de una identidad propia a través de la moda

La moda atraviesa un momento de cambio, donde las tendencias pierden peso frente a la búsqueda de autenticidad. Vestirse dejó de ser solo una respuesta a lo impuesto por el mercado para convertirse en una herramienta de autoexpresión. En este contexto, las claves para construir una identidad propia se encuentran en la capacidad de reflejar, a través de la ropa, los rasgos más personales y genuinos. El vestuario funciona como una extensión de la personalidad y permite que cada persona narre su historia sin palabras, usando la elección de prendas como un lenguaje propio.

En esto hizo hincapié Cynthia Kern, fundadora y directora creativa de Kosiuko, durante la primera edición de las Charlas de BAFWEEK. En el Cine Atlas Alcorta, la diseñadora de moda abordó el desafío de construir esa identidad personal a través de la forma de vestir.

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Cynthia Kern remarcó que la autoestima influye directamente en cómo una persona despliega su imagen

Antes de iniciar su presentación, Kern dialogó en exclusiva con Infobae y fue contundente: “Tu imagen te define, te definió y te definirá“. En ese sentido, insistió en la importancia de la observarse a uno mismo como paso inicial para definir el estilo propio. “La identidad más grande la encontrás en el momento en que hacés una autoobservación profunda, te mirás al espejo, descubrís tus fortalezas y decidís qué querés contar con tu forma de vestir”, explicó. La diseñadora sugirió que se trata de un trabajo interno, que requiere honestidad y disposición a salir de la zona de confort para experimentar con nuevas combinaciones y recursos estéticos.

“La tendencia más grande en el mundo es generar un estilo que traspase todo”, exclamó Kern

Consultada por Infobae sobre las tendencias de la temporada, Kern priorizó conceptos como el layering, el uso de pieles y cueros, el customizado y la sastrería, pero aclaró que la clave “es generar un estilo que traspase todo”. Desde la mirada de la diseñadora, el desafío no está tanto en adoptar modas pasajeras, sino en construir una estética personal que trascienda las imposiciones externas.

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La ropa, nuestra segunda piel

Uno de los ejes de la “Styling Talk” fue la necesidad de “editar el vestidor”, entendida como la capacidad de seleccionar prendas esenciales y descartar lo que ya no representa la identidad personal.

La diseñadora resaltó que la vestimenta es mucho más que una capa externa

Para Kern, “descartar, seleccionar y elegir no es menor, sino que es un trabajo enorme y hay que ponerle mucha onda”. Por eso, sugirió que el lujo hoy tiene más relación con el orden y la calidad que con la acumulación, y que tener buen ojo implica tanto ordenar la ropa como las ideas y la narrativa propia.

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La diseñadora resaltó que la vestimenta es mucho más que una capa externa: constituye una prolongación de la personalidad y un reflejo de la historia individual. “La ropa es nuestra segunda piel y eso no lo podemos negar, porque nuestra segunda piel necesita nutrirse, desplegar alas y estar cuidada. Y lo tenemos que nutrir nosotros. El estilo puede tener intuición natural, pero se afina con cultura, sensibilidad y experiencia”, remarcó.

Kern sugirió que el lujo hoy tiene más relación con el orden y la calidad que con la acumulación

Durante su exposición, Kern advirtió sobre el efecto uniformador de las redes sociales, que tienden a clonar patrones de belleza y vestimenta.

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Frente a ese fenómeno, propuso “creer en mujeres reales, en personas creíbles y en cosas alcanzables”, destacando la necesidad de validar y potenciar los recursos propios. La creadora de la reconocida marca de ropa sostuvo que no existen reglas absolutas en la moda y que la clave está en que cada persona pueda descubrir qué le queda bien y cómo le interesa mostrarse ante los demás.

Para Kern, el estilo personal se compone de tres dimensiones: la cultura, la sensibilidad y la experiencia

También hubo un tiempo para los recuerdos. Fue cuando compartió momentos de su infancia vinculados a la moda, como su fascinación por las revistas y el ritual de vestir muñecas para diferentes situaciones. “A cada una la tenía que vestir para un evento distinto. Era un desafío que me marcó”, relató. Este tipo de experiencias, según su perspectiva, siembran desde temprano la inquietud por el estilismo y la búsqueda de identidad.

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Tendencias actuales y autoestima

La vestimenta, según Kern, es una prolongación de la personalidad y un reflejo de la historia individual

Ante el público presente, Kern exclamó que hoy la magia de la marca está en que a la gente le encanta esa mujer real y disruptiva: “El ‘no rules’ y el seguir las reglas propias”. Sobre ese punto, insistió en la importancia de nutrir el vestidor con piezas que reflejen la identidad y permitan experimentar diferentes facetas, sin temor a la mirada ajena.

La autoestima, según la diseñadora de moda, influye de manera directa en la forma en que una persona despliega su imagen. “El mismo look se lo puedo dar a dos clientas diferentes y una lo va a desplegar con una maravillosidad total y otra quizás va más encorvada, más insegura”, ejemplificó.

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Las tendencias actuales incluyen layering, pieles, cueros, customizado y sastrería, aunque el foco está en un estilo propio

Según su mirada, el estilo personal se compone de tres dimensiones: la cultura, la sensibilidad y la experiencia. En ese sentido, mencionó la influencia de películas, museos y videoclips en la construcción de una mirada propia y defendió el valor de la experimentación: “El estilo puede tener una base intuitiva, pero se afina con cultura, sensibilidad y experiencia”.

Al cerrar su participación en las Charlas de BAFWEEK, Cynthia Kern animó a las asistentes a abrazar el cambio, animarse a probar combinaciones inesperadas y confiar en las herramientas personales. “No me importaba si cuando yo tenía puesto ese pantalón le gustaba a los demás. Importa lo que sienta yo”, concluyó la diseñadora, en una invitación a priorizar la autenticidad y resignificar la moda como espacio de libertad.

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Fotos: Nina Brasca