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El velero argentino “Matrero” empieza a competir en las principales regatas mediterráneas

El emblemático yate argentino levantará sus velas para disputar las regatas de San Remo en Italia y las de Antibes y Porquerolles en Francia

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Matrero arranca en San Remo
"Matrero" en aguas de la Liguria

Con la primavera comienza el calendario europeo de las más importantes competencias náuticas para los clásicos y tradicionales veleros que cursan las azules aguas del Mediterráneo y nuevamente la Argentina estará representada por “Matrero”.

Después de un 2025 con varios laureles en las posiciones líderes, este mediodía partirá desde Portosole (el puerto turístico) y del Porto Vecchio de San Remo para participar de la segunda edición de las Grandi Regate Internazionali, que se corren en las costas de la Riviera Ligure, organizadas por el Yacht Club Sanremo (YCS), la Federación Italiana de Vela, el Comité Mediterráneo Internacional y la Asociación Italiana de Velas Vintage.

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Matrero arranca en San Remo
"Matrero" compitiendo con otro velero top, "Il Moro de Venezia"

La bellísima localidad italiana famosa por el Festival de la Canción y por ser llamada la Ciudad de las Flores, concentra la atención de la vida balnearia del 21 al 23 de mayo por ver navegar casi medio centenar de embarcaciones del mundo, entre las cuales se encuentran naves locales de prestigio como “Il moro de Venezia”, del armador Massimiliano Ferruzzi, y el “Resolute Salmon”, que pertenece al presidente de club sanremés de yachting, Beppe Zaoli y es uno de los tripulantes.

“Matrero”, de Rafael Pereira Aragón, integrante del Club Náutico San Isidro, logró el tercer puesto el año pasado y en esta ocasión recibirá además en la ceremonia de premiación un valioso lauro por la campaña anterior: el Trofeo Anual Europeo que concede el Comité Internacional para el Mediterráneo (CIM), entidad central que desde 1926 organiza, regula y armoniza las regatas en el Mare Nostrum.

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Matrero arranca en San Remo
El plantel de "Matrero" recibiendo su galardón en 2025

En tal sentido, cabe mencionar que en ese período también ganaron el Campeonato Francés de Barcos Clásicos, fueron subcampeones en igual torneo itálico, estuvieron segundos en el podio en Antibes (en la costa gala) y se coronaron en Argentario (en el litoral toscano).

“Estas conquistas nos tienen muy felices porque resultan relevantes para nuestro país ya que rivalizamos con las principales e históricas potencias marineras del Viejo Mundo dentro de la clase Classic IOR. Así como es notable que quizás es el único velero donde sus navegantes son todos de la nación de la bandera en la popa”, dijo Pereira Aragón a Infobae.

“El equipo está muy sólido, confiamos mucho en nuestros recursos, estrategias y tácticas conscientes de que nos resulta difícil porque los vientos suelen ser calmos y tenemos contrincantes con excelentes cascos y experimentados equipos. El nuestro está en perfectas condiciones y solo le hemos efectuado las habituales tareas de mantenimiento”, agregó Pereira Aragón.

Matrero arranca en San Remo
El puerto deportivo de la ciudad ligure

La tripulación de “Matrero” que cursará las cristalinas aguas frente a San Remo estará formada también por los nautas Igor Magister, Emiliano Homps, Alex Hasenclever, Miguel Saubidet, Alejandro Chometowski, Juan García, Marcus Behrendt, Edi Cornudet, Martín Zimmermann y Martín Busch.

Eso sí, no tendrán mucho tiempo para descansar porque los siguientes certámenes son Les Voiles D’Antibes en la Costa Azul francesa, que va del 27 al 31, y pocos días después estarán navegando -del 4 al 7 de junio- en el Porquerolles Classic (cerca de Cannes y Marsella), donde tendrán su primera experiencia competitiva.

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