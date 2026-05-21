8 frases de Coudet tras el empate de River ante Bragantino: el desgaste en los rivales, la vuelta de Armani y la final con Belgrano

Luego del empate de River Plate 1-1 con RB Bragantino en el Estadio Monumental por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, el entrenador Eduardo Coudet destacó la igualdad agónica ante los brasileños.

"Terminamos un poco desdibujados porque armamos una línea de tres, con dos por afuera que son prácticamente delanteros como Kendry (Páez) y Lautaro Pereyra. Es mérito de ir a buscar siempre y desgastar al rival. Era un partido incómodo para nosotros previo a una final y con mucha gente joven, pero sumamos un punto a una fecha para definir el grupo", valoró el Chacho.

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Sobre cuánto les sirve este empate agónico, el DT reconoció: “Mucho, llegamos muy bien. Seguramente para muchos jóvenes sumar experiencia en el Monumental, en un partido internacional es importante. Prepararnos de la mejor manera, a recuperar a los que han jugado hoy para que lleguen de buena forma. Disfrutar un poco de tener la posibilidad de jugar la final del torneo argentino que no es nada fácil".

El partido fue parejo en Núñez. Los paulistas se pusieron en ventaja con el tanto de Vinicius en el primer tiempo. En el complemento, los locales buscaron la igualdad que llegó en la agonía del cotejo, tras un remate de larga distancia de Juan Fernando Quintero en el que el arquero Cleiton dio rebote que fue capitalizado por el juvenil Lautaro Pereyra.

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“¿Qué tenemos mucho culo? ¿Cuántos partidos llevamos? 15 y perdimos 2. El superclásico y contra Atlético Tucumán. Seguramente que la suerte la construyen los jugadores y es mérito del trabajo y lo que se sacrifican todos los días. De mí pueden decir cualquier cosa, soy un trabajador, un obsesivo de esto. Los partidos duran hasta que pita el árbitro. Esto va de la mano que desgastamos bastante, sostenemos un ritmo alto. Hoy era más difícil, pero el equipo los últimos partidos viene demostrando cosas buenas que vamos a tratar de seguir repitiendo", aseguró.

Dentro del equipo alternativo que plantó en cancha, Kevin Castaño fue uno de los que se destacó. Sobre el colombiano, Coudet remarcó: "Es una buena noticia que Kevin haya participado y mostrado un buen nivel. No tengo nada particular con nadie, trato de poner a los que mejor están. Que contemos con la mayoría de los jugadores es bueno. Hizo un buen partido. El cambio fue pura y exclusivamente para ir a buscar. Intentaremos hacer una gran final".

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Sobre el duelo del domingo ante Belgrano por la final del Torneo Apertura, agregó: “Para nada soy el responsable de que lleguemos a una final, ni me voy a colgar medalla ni mucho menos. Los jugadores son los principales responsables y artistas de esto, yo simplemente trato de ayudarlos".

La otra gran noticia fue el regreso de Franco Armani. Coudet fue muy elogioso con el arquero millonario. “Es un referente de este grupo. No me extraña que destaque a Beltrán. El tiempo que convivimos noté aparte de lo profesional, que es buena gente, buena persona. Me pone contento que haya vuelto hoy a jugar. Ha hecho un gran esfuerzo y venía de muchos días de parate”.

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En tanto, Chacho contó las virtudes de Jonathan Spiff que lo llevaron a la convocatoria y a jugar los últimos minutos. "De verlo sobre todo cuando participó en Reserva. Es un jugador muy rápido, que técnicamente creo que lo hace muy bien. Teníamos que completar con chicos de Reserva y necesitábamos un delantero más. Por eso me decidí por él".

“Y también otros chicos como Obregón y Valentín (lucero) que no tuvieron la suerte de participar, porque son laterales. Ya han trabajado con nosotros, tuvo la suerte de debutar. Spiff es muy joven, pero lo necesitábamos aunque sean pocos minutos. Hay que seguir trabajando, que sean conscientes de que hay que crecer para sostenerse en el primer nivel, hay que estar muy metido en esto. Por suerte creo que lo están y siempre son necesarios".

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Así vivió Coudet el empate de River en la Sudamericana.

El encuentro de este miércoles fue en un clima de final ya que si River Plate ganaba se aseguraba la clasificación para los octavos de final. No obstante, se mantiene primero en el Grupo H con 11 puntos. Bragantino quedó segundo con 7 unidades y Carabobo marcha tercero, con 6.

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El elenco argentino sigue dependiendo de sí mismo para poder ubicarse entre los 16 mejores de forma directa. En la última fecha se jugará esa posibilidad cuando recibirá al Blooming (1), el miércoles 27, a partir de las 21:30. Si vence al equipo boliviano, se clasificará a los octavos de final. Cabe recordar que sólo los ganadores de los grupos se aseguran ese lugar y los segundos se medirán en los 16avos ante los terceros de las zonas de la Copa Libertadores.

Pero antes de ese encuentro definitorio en el plano internacional, River Plate disputará la mencionada final ante Belgrano en Córdoba, este domingo desde las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes.

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