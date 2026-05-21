Crimen y Justicia

Lo condenaron a tres años por abusar de su nieto: no irá preso, pero deberá pagar el equivalente de la canasta básica

Luego de que el menor fuera sometido a pericias psicológicas, la Justicia consideró que el abuso sexual estaba probado

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El hecho ocurrió en 2024 y fue demostrado a través de los resultados de las pericias psicológicas
El hecho ocurrió en 2024 y fue demostrado a través de los resultados de las pericias psicológicas

El Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn obtuvo una condena de tres años de prisión en suspenso contra un hombre acusado de haber cometido un abuso sexual simple en contra de su nieto, quien tenía cinco años al momento del hecho ocurrido en 2024. La Justicia le impuso varias reglas a cumplir, entre ellas, el pago del valor equivalente de una canasta básica mientras purga la pena.

Luego de que se evaluaran los hechos y las pruebas presentadas, la jueza Marcela Pérez Bogado dictó una pena de tres años de prisión en suspenso e impuso reglas de conducta en contra del acusado. Entre ellas, incluyó la obligatoriedad de realizar tratamiento psicológico, la asistencia a talleres y el pago de una reparación económica equivalente a una canasta básica durante el plazo de la condena.

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La investigación fue impulsada por la fiscal Romina Carrizo y el funcionario Emiliano Otero, de la Agencia Especializada en Violencia de Género y Delitos Sexuales. Según consta en el expediente de la causa, el episodio se produjo cuando el menor de edad estaba bajo el cuidado de su abuelo.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio Público Fiscal, en el juicio se acreditó que el hombre aprovechó ese contexto para tocar la cola del niño y besarlo en la boca. Aunque el nene no habría hecho mención a lo ocurrido, su madre decidió presentar una denuncia luego de que observara cambios en las conductas y expresiones de su hijo mientras jugaba.

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Primer plano de dos manos en un mostrador de madera, intercambiando un fajo de billetes de Pesos Argentinos a través de una bandeja metálica de ventanilla.
El condenado deberá abonar el equivalente del costo de una canasta básica a modo de compensación económica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la etapa de instrucción, se realizó una pericia psicológica al menor. Fue así que el informe determinó que el relato de la víctima era creíble y consistente a lo largo de toda la evaluación profesional. Este elemento fue considerado clave por la magistrada al momento de dictar sentencia.

A partir de esto, la Fiscalía calificó al hecho como un abuso sexual simple, una figura prevista en el artículo 119 del Código Penal, que sanciona acciones de contenido sexual sin consentimiento o cuando se aprovecha la vulnerabilidad de la víctima. Asimismo, el fallo estableció que el cumplimiento de estas obligaciones será monitoreado por el sistema judicial durante todo el período de la condena.

Le dieron libertad condicional a un hombre condenado de haber abusado de seis menores en Chubut

Misael Chavez Arias, ex albañil de 58 años, recibió la libertad condicional tras un fallo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que aceptó la apelación de su defensa. Originario de Trelew, Chubut, el hombre había sido condenado en 2021 a 10 años y 9 meses de prisión por corrupción de menores agravada y abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal.

La resolución firmada por el juez Enrique Baronetto impone a Chavez Arias una serie de restricciones: deberá residir en la casa de su hijo en Bahía Blanca, lugar donde cumplía prisión domiciliaria. Así, le exigieron solicitar autorización para cualquier viaje, presentarse a controles mensuales ante la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, buscar empleo y abstenerse de consumir alcohol o drogas.

Primer plano de un hombre con barba y gorra oscura, mirando a cámara, con una pared de ladrillos y utensilios de mate en el fondo
Misael Arias Chavez, acusado de abuso de menores en Trelew, se muestra en esta imagen con un fondo de ladrillos y elementos para preparar mate. (Facebook)

Además de tener prohibido acercarse a menos de 500 metros de las víctimas o contactarlas por redes sociales, el juez magistrado sumó una prohibición particular, ya que no podrá tener contacto con menores de edad en espacios públicos o privados, sin la supervisión de sus progenitores. La decisión fue adoptada pese a que la condena aún no está firme, ya que su defensor oficial interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema.

El beneficiado por la condicional es padre de siete hijos. No obstante, el tribunal estableció que las restricciones se mantendrán hasta el 7 de noviembre de 2027, fecha de finalización de la condena. Asimismo, el juez advirtió que cualquier incumplimiento podría derivar en la revocación del beneficio.

En 2021, el Tribunal Federal sentenció a Chavez Arias y dos cómplices por el abuso de seis niñas y adolescentes, de entre 11 y 17 años, en situación de vulnerabilidad social. Las víctimas, hijas de familias numerosas y en situación de calle, en ocasiones alojadas en un Hogar de Menores, eran sometidas a intercambios sexuales a cambio de comida, pegamento o cargas de celular.

El caso incluyó la declaración de Fernando Peralta, ex subsecretario de Derechos Humanos de Chubut, por sus vínculos con la discoteca “Mil Demonios”, señalada como uno de los lugares donde ocurrieron los hechos. El allanamiento al domicilio de Chavez Arias se realizó el 5 de agosto de 2016, donde fue encontrado con dos menores en una cama, según la crónica de Jornada.

La condena llegó tras un segundo juicio, luego de que la fiscalía apelara las penas leves del primer proceso en la justicia provincial. Su defensor oficial solicitó la libertad condicional argumentando que el acusado había cumplido los dos tercios de la condena y demostrado buena conducta, así como aprovechado el estímulo educativo previsto en la ley.

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