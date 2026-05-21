Las historias de Lautaro Pereyra y Jonathan Spiff, los juveniles que alegraron a River en el empate ante Bragantino

Lautaro Pereyra marcó el empate para el Millonario

Con la final del Torneo Apertura ante Belgrano como prioridad, River Plate afrontó el choque contra Bragantino por la Copa Sudamericana con un equipo alternativo. Y por momentos sufrió el partido. Sin embargo, logró el empate 1-1 en tiempo de descuento y las mejores noticias se las ofrecieron dos juveniles: Lautaro Pereyra y Jonathan Spiff.

Pereyra, de 18 años, anotó su primer tanto en la élite a puro olfato. A pura obstinación, Juan Fernando Quintero avanzó, encontró el hueco y sacó un remate potente, que le picó antes al arquero Cleiton, quien dio rebote. Y allí apareció el puntero para ponerle la cara interna del botín derecho a la pelota para inflar la red. “Es bueno para él, para que tome confianza”, dijo el colombiano.

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“Meter un gol con esta camiseta es lo más lindo, es lo que todos quieren. Con esta camiseta hay que dejar todo, contento, ahora vamos por la final. El Chacho me dijo que entre, que jugara tranquilo y que encarara”, reveló el anotador, que precisamente hizo su debut en Primera bajo la tutela de Coudet, justo ante Belgrano (triunfo por 3 a 0), por la fecha 13, en el Monumental. Frente a Bragantino, ingresó en el entretiempo por Maxi Meza y dejó su huella en el epílogo.

Nacido en Florida, Buenos Aires, en 2008, fue uno de los ocho juveniles seleccionados por el DT para la mini pretemporada en el predio de Cardales durante la última fecha FIFA, un selecto grupo que integró tras destacarse en la Reserva dirigida por Marcelo Escudero desde mediados de 2025 y consolidarse como titular durante la temporada 2026.

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El delantero nigeriano hizo su estreno profesional en la Primera de la Banda

“Lo vi en la Reserva como segundo atacante. Me llamó la atención técnicamente y las resoluciones rápidas. Si a eso le podemos agregar que sea jugador físico, que es una característica de jugador de River, ser técnico. Si le agregamos lo físico, que pueda jugar por izquierda, segunda punta, va a resaltar de ese lugar”, señaló entonces el DT.

Pereyra puede asumir roles tanto de enganche como de extremo. Su manejo técnico y visión para retroceder hasta la mitad de la cancha le permiten contribuir en la construcción de juego, lo que fue decisivo para atraer la atención del cuerpo técnico.

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El otro hito del encuentro fue a los 90 minutos, cuando en busca de mayor peso ofensivo, Coudet hizo ingresar a Jonathan Spiff en lugar de Ulises Giménez.

Atacante centro de 19 años, la relación de Spiff con River Plate comenzó a los siete años, tras una prueba superada en su primer intento. Nacido en 2007 en el barrio porteño de Palermo, es el heredero directo del vínculo afectivo entre su familia y el fútbol argentino. Su padre, Godwin Spiff, llegó desde Nigeria en 2006 por razones laborales y poco después se declaró seguidor del club y admirador de Ariel Ortega.

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La promesa atravesó todo el escalafón de infantiles y juveniles, destacándose en la Categoría 2007. Su evolución fue notoria: en 2024, marcó 19 goles en Sexta División y mantuvo ese nivel en Quinta, lo que llamó la atención de Escudero, quien lo convocó por primera vez para un encuentro contra Godoy Cruz en 2025.

Las principales acciones del duelo en el Monumental

Spiff mide 1,87 metros y pesa 72 kilos, atributos físicos que alimentan comparaciones con Miguel Borja. Sin embargo, el propio delantero rechaza el encasillamiento de “nueve” clásico o estático. Al respecto, confesó en una entrevista con el club que observa detalladamente a Julián Álvarez: “Miro todo lo que hace y trato de copiarle muchas cosas”.

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Potente y movedizo, buscó meter a Bragantino aún más en su área. Su ingreso trajo suerte: instantes después, llegó la igualdad de Pereyra. Con la igualdad, River afianzó su liderazgo en el Grupo H de la Sudamericana con 11 puntos, cuatro más que los brasileños. Si este jueves Carabobo le gana a Blooming, a River Plate le alcanzará con un empate ante los bolivianos la próxima semana para asegurar su presencia en los octavos de final y esquivar el playoff contra uno de los terceros provenientes de la Copa Libertadores. Si los venezolanos no se imponen, el Millonario se garantizará el pasaje sin importar lo que suceda la última jornada.