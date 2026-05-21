Lo que el mundo no entiende sobre las flotillas hacia Gaza

Una de las personas vinculadas a estas flotillas, Saif Abukeshek, mantiene relaciones con estructuras asociadas a Hamas

Desde América Latina, las imágenes de las flotillas hacia Gaza suelen presentarse como una historia simple: activistas civiles llevando ayuda humanitaria y un Estado reaccionando con fuerza. Pero dentro de Israel, el debate es mucho más complejo, especialmente después del 7 de octubre.

Fuera de Medio Oriente, estas misiones suelen percibirse únicamente como iniciativas solidarias destinadas a asistir a la población de Gaza. Sin embargo, detrás de esa narrativa existe una dimensión política, financiera y propagandística mucho más difícil de explicar. La pregunta no pasa solamente por la ayuda humanitaria en sí, sino también por quién financia estas operaciones y quién posee la capacidad logística y económica para movilizar embarcaciones desde distintos puertos del Mediterráneo bajo una estructura de coordinación internacional.

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En los últimos días trascendió que una de las personas vinculadas a estas flotillas, Saif Abukeshek, mantiene relaciones con estructuras asociadas a Hamas.

Presentado públicamente como “activista”, Abukeshek es identificado como integrante del Comité Popular Palestino en el Exterior (PCPA), una organización señalada por Israel y distintos actores occidentales por sus vínculos con Hamas. El PCPA opera principalmente fuera de los territorios palestinos y funciona como una plataforma internacional de articulación política y mediática en torno a la causa palestina.

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Desde América Latina, las imágenes de las embarcaciones suelen presentarse como una historia simple: activistas civiles llevando ayuda humanitaria y un Estado reaccionando con fuerza. Pero dentro de Israel, el debate es mucho más complejo

El problema, para la mayoría de los israelíes, no es la ayuda humanitaria. El problema es quién controla Gaza y qué ocurre con todo lo que entra allí. Desde 2007, Gaza está gobernada por Hamas, una organización terrorista respaldada por Irán y considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Después del 7 de octubre, los israelíes ya no ven las cuestiones de seguridad como hipótesis teóricas. Las armas, explosivos y materiales de doble uso que ingresan a Gaza terminan, tarde o temprano, apuntando contra civiles israelíes.

La existencia de estas flotillas resulta especialmente cuestionable cuando se contrasta con la realidad logística en el terreno: existen canales terrestres y protocolos de inspección plenamente establecidos que permiten el ingreso diario y seguro de toneladas de asistencia humanitaria coordinada. Por eso existe tanta desconfianza hacia estas iniciativas marítimas. En interceptaciones anteriores, las autoridades israelíes reportaron el hallazgo de materiales y artículos cuya presencia generó serios cuestionamientos sobre el verdadero objetivo de los cargamentos, incluyendo drogas y otros elementos no considerados esenciales dentro de la ayuda de emergencia. Para la sociedad israelí, estas flotillas no operan como misiones humanitarias genuinas, sino como provocaciones mediáticas fríamente diseñadas para forzar una confrontación diplomática y aumentar la presión internacional sobre el país.

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Integrantes de la Flotilla Global Sumud lanzan bengalas durante la salida de una embarcación rumbo a Gaza desde la ciudad turística de Marmaris, Turquía (REUTERS/Archivo)

Existe además un elemento emocional y político difícil de entender desde fuera de Medio Oriente: muchos de los activistas extranjeros volverán pronto a sus países y continuarán sus vidas lejos del conflicto. Israelíes y palestinos, en cambio, seguirán compartiendo la misma tierra y viviendo las consecuencias reales de esta guerra. Y precisamente por eso, muchos israelíes sienten que estas flotillas no ayudan verdaderamente ni a los civiles palestinos ni a construir estabilidad regional. Lo que sí logran, desde esa perspectiva, es generar nuevas crisis mediáticas internacionales mientras el mundo vuelve a olvidar que del otro lado sigue existiendo una organización terrorista que también reprime y explota a la propia población palestina.

Ese es el verdadero dilema israelí actual: cómo enfrentar a Hamas sin perder legitimidad moral frente al mundo y sin olvidar que, después del 7 de octubre, el miedo israelí dejó de ser abstracto para convertirse en una experiencia traumática y concreta.

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