Deportes

Las posturas de Boca Juniors y Paulo Dybala: ¿puede caerse su pase y renovar en la Roma?

Todavía no hubo comunicación formal entre Riquelme y el futbolista, paso clave para que la contratación se lleve a cabo

Guardar
Google icon
Imagen dividida: a la izquierda, Riquelme con chaqueta negra acolchada; a la derecha, Dybala con camiseta de fútbol rojo y naranja, mirando hacia abajo
Sin diálogo: por el momento, Riquelme y Dybala no hablaron por la posible contratación del cordobés en Boca

A falta de un partido para el cierre de la temporada con la Roma de Italia, que este domingo buscará nada menos que la clasificación a la próxima Champions League, todavía no existen precisiones sobre el futuro de Paulo Dybala, que fantasea con mudarse a Argentina para vestir la camiseta de Boca Juniors y, al mismo tiempo, debate la propuesta de la Loba para renovar su contrato por al menos un año más. Todavía no existió comunicación entre Juan Román Riquelme y el cordobés, un paso fundamental para que la tratativa llegue a buen puerto.

No es una novedad que el presidente de Boca analiza las cosas con calma. Y, si bien es cierto que algunos fichajes los cocinó a fuego lento, como fue el caso de Edinson Cavani, el de Dybala es un caso particular ya que no figuraba en sus planes y más bien se impuso en su horizonte. Desde luego que Riquelme reconoce la jerarquía futbolística del ex Instituto de Córdoba, pero a esta hora entiende que no es momento de avanzar por su contratación y aguarda por una señal desde el entorno del propio futbolista para acercarle una propuesta.

PUBLICIDAD

En la vereda de enfrente, la Joya jugó un poco al misterio cuando le consultaron por su futuro y si bien deslizó que tiene una idea en su cabeza, no dio precisiones al respecto. Respecto a lo firmado, su contrato con la Roma vencerá el próximo 30 de junio y el club capitalino ya realizó un sondeo para sostenerlo en su plantilla de cara a la temporada 2026/2027, con el visto bueno del entrenador Gian Piero Gasperini. Es verdad que sufriría un recorte en su salario en caso de extender su vínculo, pero si el elenco romano se clasifica a la Champions los premios que surjan de esa competencia también serían considerables.

Dybala declaró antes de su último partido con la Roma que no tiene definido su futuro (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Dybala declaró antes de su último partido con la Roma que no tiene definido su futuro (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Lo deportivo puede llegar a mover la balanza, aunque no la inclinará del todo. Desde luego que la clasificación de Boca a los octavos de final de la Libertadores, algo que quedó sujeto a la última presentación del conjunto dirigido por Claudio Úbeda el jueves 28 en la Bombonera ante la Universidad Católica, será determinante para los movimientos que Riquelme hará en el mercado de pases. No habrá la misma inversión si el Xeneize figura entre los mejores 16 de la Libertadores que si compite en 16avos de la Sudamericana, instancia a la que se clasificará si culmina tercero en la zona.

PUBLICIDAD

Según pudo saber Infobae, Dybala le transmitió a su entorno cierta impaciencia por la falta de comunicación por parte de Boca. En paralelo, Leandro Paredes se encargó de desactivar rumores que hacían referencia a una mala relación con Riquelme, con quien se fue abrazado de la cancha luego del empate contra Cruzeiro por la Copa. El capitán xeneize desestimó analizar propuestas para irse de la Ribera, algo que mantiene en el radar a su ex compañero de Selección y amigo íntimo. Y el propio Paredes puede llegar a ser el nexo fundamental para el inicio de una tratativa entre las partes.

“No sé nada, yo también quisiera saberlo, pero hoy el contrato dice que faltan dos partidos. Lo único que puedo decir es que el derbi podría ser mi último partido delante de estos aficionados”, fue lo último que declaró Dybala antes de disputar el clásico contra la Lazio que la Roma ganó 2-0 con su presencia en cancha. El domingo, la Loba visitará a Hellas Verona y se definirá si ingresa a la Champions o juega Europa League la próxima temporada.

El capitán y presidente del Xeneize se mostraron juntos en La Bombonera

De acuerdo al diario Il Messaggero, la directiva romana, encabezada por Ryan Friedkin, presentó formalmente una oferta que incluye 2 millones de euros más incentivos ligados al rendimiento del jugador para asegurar su continuidad más allá del 30 de junio. Esta suma anual no sería descabellada para un Boca que no tendría que realizar una erogación por su ficha, ya que Dybala llegaría en condición de libre. No obstante, ambas partes saben que quien llame primero le otorgará al otro el mando de la negociación. Ahí radica, por el momento, la dilatación del fichaje del delantero de 32 años a Boca.

Un par de detalles más que hay que considerar en esta cuestión. El agente inglés Kristian Bereit, que trabaja con varios futbolistas boquenses, pasó a compartir la representación del campeón del mundo con la selección argentina (junto a Carlos Novel) y emerge como otro posible nexo e intermediario. Desde el plano personal, Dybala y su esposa Oriana Sabatini, que acaban de ser padres por primera vez, compraron una propiedad en Buenos Aires vislumbrando un futuro en el país.

Los caminos que puede tomar Dybala a esta hora parecen ser dos: 1) comunicarse de forma directa con Riquelme para abrir la negociación y manifestarle su deseo de vestir la camiseta de Boca a partir del 1° de julio; y 2) desistir de esa posibilidad que continúa latente por considerar una falta de interés por parte del club en contar con sus servicios. En medio, el Xeneize se jugará la clasificación a los octavos de la Libertadores y la Roma el pase a la próxima Champions League.

Temas Relacionados

Boca JuniorsPaulo DybalaCopa LibertadoresJuan Román RiquelmeLeandro Paredes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

8 frases de Coudet tras el empate de River ante Bragantino: el desgaste en los rivales, la vuelta de Armani y la final con Belgrano

El entrenador millonario analizó la igualdad agónica ante los brasileños que lo dejó a un paso de los octavos de final y se ilusionó con la coronación el domingo en Córdoba

8 frases de Coudet tras el empate de River ante Bragantino: el desgaste en los rivales, la vuelta de Armani y la final con Belgrano

Las historias de Lautaro Pereyra y Jonathan Spiff, los juveniles que alegraron a River en el empate ante Bragantino

Los jóvenes delanteros hicieron su aporte en el 1-1 por la Copa Sudamericana. El oriundo de Florida anotó el gol de la igualdad tras aprovechar un rebote. Y el atacante centro hizo su debut en la élite

Las historias de Lautaro Pereyra y Jonathan Spiff, los juveniles que alegraron a River en el empate ante Bragantino

Tras el empate ante RB Bragantino, qué necesita River Plate para clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana

El Millonario rescató un punto agónico gracias al gol de Lautaro Pereyra y se mantiene líder del Grupo H con 11 unidades.

Tras el empate ante RB Bragantino, qué necesita River Plate para clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana

River Plate empató 1-1 contra Bragantino y dio un paso clave para clasificarse a octavos de la Copa Sudamericana

El juvenil Lautaro Pereyra marcó la igualdad a los 92 minutos y el Millonario mantiene su invicto en la cita continental. Alix Vinicius De Souza había adelantado a la visita

River Plate empató 1-1 contra Bragantino y dio un paso clave para clasificarse a octavos de la Copa Sudamericana

El laberinto en el que la directiva del Galatasaray dejó atrapado a Mauro Icardi: la teoría de la “salida controlada”

Ante la presión de los fanáticos, el club le hizo una oferta oficial de renovación por debajo de las expectativas del delantero

El laberinto en el que la directiva del Galatasaray dejó atrapado a Mauro Icardi: la teoría de la “salida controlada”

DEPORTES

Fue campeón con Boca, ascendió con Racing y trabajó como pizzero y vendiendo diarios: “Lloré mucho cuando dejé el fútbol”

Fue campeón con Boca, ascendió con Racing y trabajó como pizzero y vendiendo diarios: “Lloré mucho cuando dejé el fútbol”

8 frases de Coudet tras el empate de River ante Bragantino: el desgaste en los rivales, la vuelta de Armani y la final con Belgrano

Las historias de Lautaro Pereyra y Jonathan Spiff, los juveniles que alegraron a River en el empate ante Bragantino

Tras el empate ante RB Bragantino, qué necesita River Plate para clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana

River Plate empató 1-1 contra Bragantino y dio un paso clave para clasificarse a octavos de la Copa Sudamericana

TELESHOW

El impactante regreso de Andrea del Boca en Gran Hermano: así fue su vuelta a la casa

El impactante regreso de Andrea del Boca en Gran Hermano: así fue su vuelta a la casa

La tajante decisión de Mavinga al determinar si Carmiña reingresaría o no a Gran Hermano tras sus comentarios racistas

El sorpresivo regreso de Pity Álvarez en el Chori Ride: rock, pandereta y un guiño de Andrés Calamaro

La salida al teatro de Wanda Nara junto a su mamá y sus hijas tras las criticas por su triunfo en los Martín Fierro

Repechaje, nuevos participantes y figuras polémicas en Gran Hermano Generación Dorada: todos los ingresos de la noche

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de El Salvador apuesta por el riego para aumentar siembra de maíz ante el “Súper Niño”

El gobierno de El Salvador apuesta por el riego para aumentar siembra de maíz ante el “Súper Niño”

El Salvador busca extender el subsidio al gas para amortiguar el impacto en la economía doméstica hasta 2027

Honduras supera los 100 femicidios en 2026 tras brutal crimen de mujer embarazada en Tegucigalpa

Sentencian a guatemalteco en California por explotar sexualmente a sus sobrinos

Más de 560 mil familias ponen el plato de comida gracias a la gestión del IMA, afirma el gobierno panameño