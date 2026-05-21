“Sos muy irrespetuoso”: Leila Gianni discutió con Leandro Santoro, luego de que expusiera su pasado político

La concejal libertaria criticó al legislador porteño por presuntamente hablar de su pasado amoroso (Gentileza: TN)

Un intercambio de acusaciones y reproches se dio entre Leandro Santoro y Leila Gianni el miércoles por la noche, cuando protagonizaron un tenso cruce en vivo sobre la gestión económica y los antecedentes políticos de ambos. “Sos muy irrespetuoso”, acusó la concejal libertaria de La Matanza, luego de que el legislador porteño hiciera referencia a una de sus presuntas ex parejas.

Aunque todo había comenzado con un desacuerdo en términos económicos que tuvo Santoro con el ex diputado de la UCR Martín Tetaz, la discusión escaló producto de un comentario irónico de Gianni. “Es más divertido escuchar a Santoro tocando la guitarrita que tratando de dar una clase de economía a las once y diecisiete de la noche”, lanzó la funcionaria.

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“Creo que la gente, si te escucha, se empieza a dormir”, continuó la libertaria al hacer referencia a las críticas que el dirigente peronista realizó sobre el plan económico del Gobierno nacional. Frente a la ironía, el legislador porteño retrucó: “Hubieses venido a otro programa. El programa es a las once de la noche”, al hablar del horario en el que se transmite el programa A dos voces en TN.

Tras retomar las declaraciones de Santoro, quien acusó al oficialismo de haber generado “una burbuja donde lamentablemente las inversiones productivas no tienen lugar”, Gianni contraatacó al afirmar que se trataría de una consecuencia provocada por la gestión anterior. “La burbuja de la que hablas era la que estaba en tu gestión”, remarcó.

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Santoro expuso a Gianni por haber sido parte de la gestión anterior (Gentileza: TN)

En ese momento, la discusión ganó un tono más confrontativo, cuando el legislador porteño le recordó que también había formado parte de esa administración. “Cállate la boca para escuchar. Recién dijiste: ‘Es de fascista no dejar terminar’. Entonces, shhh... Por favor, me dejas terminar de hablar”, insistió la concejal libertaria.

“A ver, la burbuja era la de ustedes, donde vos tenías a la condenada por la que lloraste y con el fajador serial con el que tocabas la guitarrita, subsidiando todo, generando clientelismo político, abusando de los sectores más vulnerables, generando un alto índice de pobreza”, continuó Gianni.

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En comparación con la anterior gestión, la concejal matancera sostuvo que el actual presidente Javier Milei “está poniendo a Argentina de pie”. Y enumeró: “Generó más trabajo, más inversión, terminó con el empleo militante, terminó con los piquetes, sacó a catorce millones de personas de la pobreza, logró que la asistencia llegue de una manera directa. Terminó con el curro que tenían armado y montado en cada estructura de poder”.

Luego de que Santoro se riera de los logros de la gestión de Milei, la funcionaria libertaria le cuestionó: “No sé de qué te reís”. En respuesta, el legislador porteño disparó: “¿A mí me preguntas? Que fuiste funcionaria del gobierno anterior, vos. Yo lo conozco a Cabandié. Lo conozco a Guido, te conozco a vos".

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Gianni defendió a la gestión de Javier Milei, tras reconocer que trabajó en el gobierno anterior (@Leigianni)

Ante la mención de una persona que habría sido pareja de la libertaria, Gianni respondió: “A Guido conoces... ¿Qué querés hablar de mis ex parejas? ¿Quéres saber con quién me acuesto y con quién no? Entonces, cállate la boca y no seas irrespetuoso conmigo“.

Al mismo tiempo que reconoció haber sido “funcionaria técnica” en la ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social de la administración anterior, la dirigente libertaria aseguró: “Y me peleé infinidad de veces con Cabandié. Nos pisaban”.

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“No podés hablar como si no tuvieras historia”, afirmó el referente opositor, quien pidió reiteradamente que se lo excluyera de las referencias personales. “Defendé tus ideas, pero no te pongas a decir... No hace falta que hables de mí en lo personal, porque si hablas de mí en lo personal tengo yo obligado a intervenir”, insistió.

Tras señalar que defendía “las ideas de la libertad” y que solo “estaba describiendo la gestión”, Gianni aseguró que Santoro le había faltado el respeto. “Muy irrespetuoso, realmente”, se le escuchó decir antes de que los conductores decidieran frenar la discusión.

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