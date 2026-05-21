Crimen y Justicia

Un joven de 19 años permanece internado tras ser apuñalado por el padrastro de su novia en Córdoba

Ocurrió en una vivienda de la calle Nahuel Huapi del barrio Villa Dalcar de la localidad de Río Cuarto. El atacante se dio a la fuga

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Exterior del Nuevo Hospital de Río Cuarto bajo un cielo azul, mostrando su fachada beige y rojiza con una sección de vidrio curvado. Personas transitan la entrada y se ve una ambulancia
El Hospital Río Cuarto atiende a un joven apuñalado que permanece internado en la institución (Gobierno de Córdoba)

Un violento episodio conmocionó a la ciudad de Río Cuarto durante el fin de semana, luego de que un joven de 19 años fuera apuñalado con un cuchillo de carnicero en el barrio Villa Dalcar.

El hecho, que ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Nahuel Huapi al 1800, mantiene a la víctima internada en el Hospital San Antonio de Padua bajo observación médica.

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Según informaron fuentes policiales, el joven había asistido junto a su novia, menor de edad, a una fiesta en la localidad de Santa Catalina. Tras la celebración, ambos se dirigieron a la casa de la adolescente en Río Cuarto, donde residía junto a su familia. Fue en ese domicilio donde se desató una discusión de alta tensión que derivó en la agresión.

El incidente se produjo cuando el padrastro de la joven, un hombre de 40 años, confrontó al invitado. En medio de la disputa, el adulto tomó un cuchillo tipo carnicero y atacó al joven, propinándole una herida en el abdomen. Tras perpetrar el ataque, el agresor huyó del lugar, dejando a la víctima gravemente herida.

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Luego de ser apuñalado, el joven logró salir de la vivienda por sus propios medios. Herido, se desplazó hasta la calle Laguna Fría al 500, donde fue auxiliado por vecinos que notaron su estado y llamaron rápidamente a los servicios de emergencia. El accionar de los residentes del sector permitió que el herido recibiera atención médica en la vía pública antes de ser trasladado de urgencia al hospital local.

De acuerdo a lo informado por el portal El Doce.tv, el joven permanece internado en el Hospital San Antonio de Padua, donde los profesionales de la salud informaron que su pronóstico es favorable y se encuentra fuera de peligro inmediato. Las fuentes no detallaron la magnitud exacta de la lesión, pero confirmaron que la herida fue ocasionada con un cuchillo de grandes dimensiones, del tipo utilizado en carnicerías.

Las fuerzas policiales iniciaron una investigación para esclarecer los motivos que originaron la discusión y el posterior ataque. El padrastro, identificado como el presunto autor de la agresión, se dio a la fuga tras el hecho y hasta el momento no ha sido localizado por las autoridades.

El caso está siendo investigado como un hecho de violencia familiar, aunque aún no se han brindado detalles oficiales sobre la relación previa entre el agresor y la víctima, ni sobre posibles antecedentes de situaciones conflictivas dentro del entorno familiar. La policía continúa con la búsqueda del hombre de 40 años y tomó declaraciones a testigos y familiares para reconstruir el desarrollo de los hechos.

La Policía busca al atacante que luego del hecho se dio a la fuga
La Policía busca al atacante que luego del hecho se dio a la fuga

Una joven de 18 años quedó detenida luego de apuñalar a su novio en Ensenada

A mediados del mes de enero pasado, una joven de 18 años fue detenida en Ensenada tras un episodio violento en el que su pareja de 19 resultó gravemente herido en varias partes de su cuerpo. El ataque se habría producido durante una discusión entre ambos en una vivienda de esa localidad bonaerense. Debido a las heridas, la víctima se encuentra internado con pronóstico reservado.

Personal del Comando de Patrullas acudió a una casa ubicada sobre la calle Santilli, entre Calzetta y Horacio Cestino, tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre un joven con lesiones considerables.

Los efectivos, que arribaron al lugar, encontraron al joven con múltiples heridas en el torso, el pecho del lado izquierdo, la espalda, una de las manos y el mentón. Ante este estado, fue asistido por personal médico y trasladado de urgencia al Hospital Horacio Cestino, donde permanece bajo observación.

Las autoridades judiciales informaron que la acusada quedó imputada por el delito de “tentativa de homicidio” y se encuentra detenida a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 16 del Departamento Judicial La Plata.

La reconstrucción inicial del hecho, basada en los datos recogidos en la escena y la información aportada por testigos, mencionaba que la agresión se originó tras una discusión verbal entre la pareja. De acuerdo con el mismo portal local, la Policía desplegó un operativo de búsqueda en la zona tras identificar que la presunta autora del ataque se había dirigido a una vivienda cercana.

Una vecina permitió el ingreso de los efectivos a su domicilio, donde informaron que en esa propiedad se había producido una pelea entre personas conocidas por su hijo.

En el fondo de la vivienda, los agentes hallaron manchas de sangre en el patio, un cuchillo de cocina con hoja metálica y mango negro, y un retazo de tela de jeans con manchas hemáticas, elementos que fueron secuestrados por la policía como prueba.

La joven fue detenida en esa misma casa y puesta a disposición de la Fiscalía, que dispuso su traslado a sede judicial. La investigación se mantiene abierta y se espera que los peritajes determinen el grado de responsabilidad de la acusada, al tiempo que se aguarda la evolución clínica de la víctima.

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