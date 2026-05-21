Opinión

El gobernador turista y el costo de la ausencia

Ningún inversionista serio instala miles de millones de dólares porque un gobernador fue de visita y mostró un traje caro en Europa. Lo hace porque detecta gobernabilidad, infraestructura y reglas claras

Guardar
Google icon
Andrés Mijes Llovera, Alcalde del Municipio de General Escobedo en Nuevo León, México,
Andrés Mijes Llovera, Alcalde del Municipio de General Escobedo en Nuevo León, México

Hay una idea profundamente equivocada que se instaló en parte de la política mexicana: creer que gobernar es proyectarse. Que un mandatario es exitoso mientras más fotos acumula en aeropuertos, foros internacionales o cenas diplomáticas. Como si la promoción sustituyera a la ejecución.

Pero la evidencia seria sobre desarrollo económico apunta exactamente en sentido contrario. La inversión no llega por likes, algoritmos o selfies en París. Llega a los territorios que ofrecen condiciones reales para producir y crecer: infraestructura funcional, seguridad, energía, agua, movilidad, capital humano y gobiernos capaces de cumplir su palabra.

PUBLICIDAD

Douglass North, premio Nobel de Economía, explicó que el desarrollo depende de instituciones capaces de reducir incertidumbre. Cuando un gobierno transmite improvisación, desorden o desconexión territorial, aumentan los costos de transacción y cae la confianza. Y ahí aparece el problema del gobernador ausente que padecemos en Nuevo León.

Porque una cosa es realizar una gira estratégica vinculada a proyectos concretos, y otra convertir el viaje permanente en estilo de gobierno. Cuando la gira intenta suplir la falta de resultados locales, se vuelve contraproducente. La literatura sobre promoción de inversión es clara: la promoción solo funciona cuando amplifica fortalezas reales; cuando intenta reemplazarlas, genera desgaste reputacional.

PUBLICIDAD

Dicho de forma sencilla: ningún inversionista serio instala miles de millones de dólares porque un gobernador fue de visita y mostró un traje caro en Europa. Lo hace porque detecta gobernabilidad, infraestructura y reglas claras. Y eso obliga a decir algo incómodo pero evidente: el principal problema de Nuevo León hoy no es de promoción internacional. Es de gobernabilidad.

El alcalde del municipio de General Escobedo, Nuevo León, México, Andrés Mijes Llovera, saluda a asistentes durante una actividad pública (Carlos Bravo)
El alcalde del municipio de General Escobedo, Nuevo León, México, Andrés Mijes Llovera, saluda a asistentes durante una actividad pública (Carlos Bravo)

La propia S&P Global advirtió recientemente un deterioro en la capacidad de gestión financiera y presupuestaria del estado, señalando tensiones políticas, dependencia creciente de deuda de corto plazo e incertidumbre institucional. Eso sí manda señales negativas que ninguna gira tapa. Porque el capital global puede tolerar muchas cosas, menos incertidumbre operativa.

Los polos exitosos del mundo —Singapur, Texas, Baviera o Shenzhen— no crecieron por giras políticas permanentes. Crecieron porque construyeron ecosistemas sólidos: logística, universidades, seguridad jurídica, infraestructura y coordinación público-privada. Primero existió capacidad estatal, la promoción vino después y no siempre fue necesaria.

Por eso organismos como la OCDE y el Banco Mundial insisten siempre en lo mismo: simplificación administrativa, digitalización, infraestructura, gobernanza metropolitana y capacidad institucional. No casualmente, el propio Plan Nacional de Desarrollo de la Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, pone el énfasis en coordinación, innovación pública, infraestructura y gobiernos cercanos al territorio. Porque gobernar no es aparecer. Gobernar es coordinar. Particularmente en Nuevo León, donde la economía depende de cadenas industriales extremadamente sensibles al tráfico, la logística, la movilidad y la certidumbre regulatoria.

En Nuevo León la ciudadanía observa obras tiradas, conflictos políticos permanentes, crisis ambientales, drenajes colapsados y una creciente sensación de desconexión. Y mientras todo eso ocurre, el gobernador vuelve a andar en Europa o en sabrá Dios que lugar que le parece interesante o trendy visitar.

Nathan Jensen y otros especialistas en inversión extranjera han demostrado que los inversionistas valoran mucho más la estabilidad institucional y la capacidad administrativa que las campañas de promoción. La confianza no se produce en una gira.

En Nuevo León siempre se admiró más al empresario que estaba en la planta que al que solo salía en revistas. Don Eugenio Garza Sada entendía eso perfectamente: el prestigio no se construía desde la apariencia, sino desde la seriedad y el cumplimiento. Y ahí está la discusión de fondo. Cuando la gira acompaña resultados, tal vez ayude. Cuando intenta sustituirlos, estorba.

Porque el inversionista serio no apuesta por el gobernador más fotografiado. Apuesta por el territorio que funciona. Y hoy el verdadero riesgo para Nuevo León no es quedarse sin promoción internacional. Es seguir teniendo un gobierno que viaja más, mucho más, de lo que gobierna.

*El autor es Alcalde del Municipio de General Escobedo en Nuevo León, México, y Presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, Sociedad y Gobierno en la Zona Metropolitana de esa entidad de la República Mexicana.

Temas Relacionados

MéxicoNuevo LeónGobernador de Nuevo LeónDouglass NorthPolítica mexicanaClaudia SheinbaumNathan JensenÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Perú: el voto que separa el orden del caos

El país necesita un liderazgo que no alimente las fracturas, sino que las supere; que no gobierne desde la revancha, sino desde la responsabilidad. Ese liderazgo tiene nombre propio: Keiko Fujimori

Perú: el voto que separa el orden del caos

El regreso del orden bipolar

La reciente cumbre entre Estados Unidos y China probablemente hará historia

El regreso del orden bipolar

¿Por qué Raúl Castro?

Más allá de la imagen visible de Miguel Díaz-Canel, la influencia de Raúl Castro determina la naturaleza real del poder en Cuba, basada en el control militar, económico y represivo que sostiene al sistema

¿Por qué Raúl Castro?

El chavismo criminal que destruye familias

¿Cuántas familias más tienen que ser destruidas para que algunos reaccionen?

El chavismo criminal que destruye familias

Conspiración en Bolivia para mantener el narcoestado y dar impunidad a Evo Morales y su grupo criminal

El presidente Rodrigo Paz ha tomado el gobierno, pero no el poder, y es víctima de una conspiración que intenta derrocarlo para mantener el narcoestado y la impunidad

Conspiración en Bolivia para mantener el narcoestado y dar impunidad a Evo Morales y su grupo criminal
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Kunno respaldó a Christian Nodal y su rol como padre con Inti

Kunno respaldó a Christian Nodal y su rol como padre con Inti

MinSalud asegura que la Resolución 0900 no restringe recursos de la salud y busca mayor control del dinero público

Las claves que Rusia exhibe en sus ejercicios militares nucleares: 64.000 soldados, misiles, drones y la destrucción de un sistema alemán

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cuál es la fruta que cuida el corazón y es buena para la piel

INFOBAE AMÉRICA

La salud de la princesa Bajrakitiyabha, hija del rey de Tailandia, empeoró tras 41 meses internada: “Signos vitales inestables”

La salud de la princesa Bajrakitiyabha, hija del rey de Tailandia, empeoró tras 41 meses internada: “Signos vitales inestables”

En Teherán, el régimen iraní convirtió la exhibición de armamento en parte del paisaje urbano

Hezbollah lanzó un nuevo ataque con drones contra soldados israelíes en el sur del Líbano: al menos siete heridos

El régimen de Irán impuso una nueva “zona de supervisión” en el estrecho de Ormuz tras anunciar peajes para buques

Crece la tensión en Medio Oriente: Irán estudia la última propuesta de EEUU y Trump asegura que las negociaciones están “al límite”

ENTRETENIMIENTO

‘Las aventuras de Cliff Booth’ tendrá un estreno exclusivo en IMAX un mes antes de llegar a Netflix

‘Las aventuras de Cliff Booth’ tendrá un estreno exclusivo en IMAX un mes antes de llegar a Netflix

La nueva ‘Supergirl’, Milly Alcock, preparada para convertirse en la superheroína que rompa los esquema del universo DC: “Va a ser muy punk”

Rihanna protagoniza una sensual campaña de Savage X Fenty con diseño de fresas

Kim Kardashian revela que toma hasta 35 suplementos al día en su rutina de bienestar

La guionista de ‘The Resident’ acusa a la ABC de replicar su idea para el nuevo spin-off de ‘Grey’s Anatomy’