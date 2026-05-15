Misiones apuesta a la floricultura con tecnología y sustentabilidad en la selva subtropical

Selección de plantas ornamentales destinadas a la diversificación productiva (Misiones)

La diversidad vegetal suele ocultar dinámicas productivas que transforman territorios sin estruendos ni titulares. En la provincia de Misiones, una revolución silenciosa avanza desde los bordes de la selva subtropical: la floricultura local experimenta un salto tecnológico y organizativo que redefine el perfil agroindustrial de la región.

A partir de septiembre de 2025, la conformación de la Cooperativa de Productores de Plantas, Flores y Afines Misioflor Ltda. congregó a 45 productores bajo un objetivo común: superar los históricos desafíos de logística, calidad y acceso a mercados.

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Esta iniciativa surge con el respaldo del Ministerio del Agro y la Producción, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

La ingeniera agrónoma Doris Bischoff (INTA) explicó que la creación de Misioflor representa “un sueño que lleva más de diez años de gestación”, impulsada de manera definitiva por la ley provincial VIII-109 de Fomento a la Floricultura, sancionada en septiembre de 2024. Esta norma apunta a fortalecer y regular la cadena productiva de flores en el territorio misionero.

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Variedades de flores adaptadas a las condiciones climáticas de la selva subtropical (Misiones)

Tecnología aplicada y nuevas variedades

Para los productores, la articulación con la empresa estatal Biofábrica Misiones significó un punto de inflexión. Durante 2025, la compañía consolidó su liderazgo en biotecnología vegetal, lo que alcanza récords productivos y suma certificaciones internacionales en áreas como fruticultura, cannabis medicinal y bioinsumos.

A su vez, el área de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de la firma sumó la floricultura como uno de sus ejes estratégicos. En marzo de 2026, entregó a la cooperativa plantas madre de crisantemos obtenidas mediante técnicas de micropropagación in vitro.

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“Este proceso constituye la base fundamental para la futura producción de plantines comerciales de alto rendimiento”, remarcó Evangelina Escalante, licenciada en Genética y responsable de I+D+i en la empresa.

Las primeras variedades en validación productiva son Fideo, de pétalos finos dirigidos a arreglos modernos; Fresco, reconocida por su conformación floral y rendimiento en campo; y Margarita, una opción clásica de alto valor decorativo. Los ensayos se desarrollan en invernaderos de Colonia Luján y en el Campo Anexo Laharrague del INTA, donde equipos técnicos evalúan adaptación y productividad.

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Innovación en ornamentales y prácticas sustentables

A la vez, la colaboración entre Misioflor y Biofábrica no se limita a la floricultura de corte. La cooperativa transfiere a la empresa plantas madre de ornamentales de hojas como Alocasia, Spatiphyllum, Monstera y Calathea para el desarrollo de nuevos protocolos de propagación y mejora genética.

Productores evalúan nuevas variedades ornamentales en invernaderos locales (Misiones)

El esquema de trabajo conjunto permite la transferencia de tecnología y posiciona a la floricultura de Misiones con estándares de competitividad superiores. La estrategia apunta a abastecer el mercado interno y exportar a Buenos Aires en contraestación. De esta manera, se aprovechan las condiciones agroclimáticas de la selva subtropical.

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Mientras tanto, varios asociados de Misioflor ya cultivan flores y follajes tropicales bajo monte nativo, con el fin de favorecer la conservación ambiental y el uso de prácticas agroecológicas. El clima húmedo y la ausencia de estación seca posibilitan la producción sin necesidad de invertir en estructuras o sistemas de riego, lo que reduce costos y preserva el entorno.

Perspectivas del sector floral en Misiones

Cabe destacar que Biofábrica Misiones mantiene su oferta de plantines listos para la producción comercial, con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta ante la demanda del sector. El respaldo institucional y la interacción constante entre el laboratorio biotecnológico y el segmento productivo consolidan un modelo innovador para la región.

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Así, la revolución silenciosa de las flores en Misiones se asienta sobre cooperación, innovación y respeto por el entorno, así configura un nuevo horizonte para la economía y la identidad productiva de la provincia.