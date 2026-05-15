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Las razones más frecuentes por las que un bebé se despierta de noche y cómo actuar

La psicóloga infantil Alba Rodríguez advierte que algunos hábitos de los adultos, lejos de ayudar, pueden convertir los despertares en un patrón nocturno repetitivo

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Un bebé llora de pie en su cuna, mientras una mujer se frota la cara de cansancio y un hombre bosteza en la cama al fondo, en un dormitorio
El sueño fragmentado en bebés es un proceso normal durante los primeros meses y puede incluir múltiples despertares nocturnos por necesidades fisiológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los primeros meses de vida, el sueño del bebé suele ser fragmentado. Los padres se enfrentan a ciclos cortos de sueño y múltiples despertares nocturnos, que responden a necesidades fisiológicas como el hambre y al proceso de maduración del sistema nervioso.

Este patrón evoluciona gradualmente hacia una mayor estabilidad: pueden presentarse regresiones, cambios y despertares inesperados ligados al desarrollo, al crecimiento o a modificaciones en la rutina diaria. El portal especializado en temas de infancia Ser Padres subraya la importancia de acompañar este proceso con hábitos adecuados en la dinámica familiar.

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La tendencia a despertares frecuentes se acentúa en bebés de seis meses a dos años, según lo confirma un estudio clínico publicado en la revista médica Atención Primaria, donde casi la mitad de los niños de esta edad experimenta despertares nocturnos habituales.

Un bebé con los ojos cerrados y la boca abierta llora en una cuna oscura, con una almohada blanca y una manta clara. Al fondo, la luna y osos de peluche.
Los despertares frecuentes en bebés de seis meses a dos años afectan casi a la mitad de los niños, según estudios publicados en la revista Atención Primaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Motivos más habituales por los que un bebé se despierta por la noche

Las cuatro causas principales de los despertares nocturnos en bebés, según la psicóloga infantil Alba Rodríguez, incluyen las siestas mal ajustadas, los hitos del desarrollo como el gateo o la aparición del lenguaje, la dificultad para volver a dormirse sin ayuda externa y los cambios hormonales al final de la noche.

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Cada uno de estos factores altera el ritmo natural del sueño, generando interrupciones frecuentes, especialmente cuando los bebés asocian el descanso a ciertos estímulos.

Un estudio realizado en un centro de salud español respalda estas observaciones al señalar que el 49,6 % de los niños analizados presenta despertares nocturnos, con mayor incidencia en los menores de dos años. Además, el 22,2 % de las familias reporta un descanso insuficiente debido a estos episodios, lo que confirma la alta prevalencia y el impacto familiar de este fenómeno.

Un bebé con el pelo desordenado mira hacia adelante desde su cuna de madera, junto a un oso de peluche. Detrás, un reloj digital marca las 2:37 am.
Las siestas desajustadas, hitos del desarrollo y asociaciones incorrectas con el sueño figuran entre las principales causas de despertares nocturnos en bebés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para afrontar y remediar los despertares nocturnos

Frente a los despertares frecuentes, los especialistas recomiendan vigilar hábitos que pueden perpetuar el problema.

Si cada vez que el bebé se despierta se lo saca de la habitación o se le expone a luz o movimiento, su cuerpo puede interpretar estos estímulos como parte de la rutina nocturna y repetirlos. La recomendación es mantener un entorno oscuro y tranquilo, sin estímulos, para facilitar que el pequeño vuelva a dormirse por sí mismo.

El portal aconseja favorecer la autonomía del bebé a la hora de dormir y evitar respuestas excesivamente estimulantes ante cada despertar. Estas conductas contribuyen a consolidar un sueño más prolongado y de mejor calidad. Ajustar la propia respuesta y mantener la regularidad en el ambiente nocturno pueden ser acciones efectivas según los expertos.

Crear rutinas nocturnas claras, con actividades repetitivas y un ambiente tranquilo, refuerza la seguridad y los patrones saludables de sueño en bebés (Foto: Andrea Warnecke/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto)
Crear rutinas nocturnas claras, con actividades repetitivas y un ambiente tranquilo, refuerza la seguridad y los patrones saludables de sueño en bebés (Foto: Andrea Warnecke/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto)

Recomendaciones sobre rutinas y hábitos para mejorar el sueño del bebé

La doctora Yazmin Muñoz Badillo, pediatra, sugiere establecer rutinas nocturnas claras y repetitivas. Acciones como un baño tibio, una luz tenue y un ambiente tranquilo ayudan a que el cuerpo del bebé identifique el momento de descanso.

Se recomienda evitar la sobreestimulación antes de dormir, limitar el uso de pantallas o juegos intensos y mantener horarios estables para acostarse.

La previsibilidad y la constancia en estos hábitos refuerzan la seguridad del pequeño y contribuyen a la consolidación de patrones de sueño saludables. Los especialistas señalan que la participación activa de los cuidadores en la instauración de rutinas es determinante para que el niño asocie señales claras al momento de descansar. Repetir los mismos pasos cada noche y crear un ambiente pacífico favorece que el bebé anticipe el sueño y disminuya la ansiedad nocturna.

Padres hijos
Las horas de sueño recomendadas varían según la edad, desde 14-17 horas en recién nacidos hasta 11-14 horas diarias entre uno y dos años (Freepik)

Necesidades de horas de sueño según la edad del bebé

Las necesidades de sueño varían según la etapa del bebé. Los recién nacidos suelen dormir entre 14 y 17 horas distribuidas en varios periodos a lo largo del día y la noche. Entre los cuatro y seis meses, el rango recomendado es de 12 a 16 horas, incluyendo siestas.

De los seis a doce meses, los bebés requieren entre 12 y 15 horas de sueño, y entre el primer año y los dos años, la cifra desciende a unas 11 a 14 horas diarias. Estos datos permiten a las familias ajustar las expectativas y detectar cambios en el descanso infantil.

Las cifras son orientativas y existen variaciones individuales. Algunos bebés pueden necesitar más o menos horas de sueño según su temperamento, salud y entorno familiar. Observar el comportamiento diurno y el nivel de energía del niño puede ayudar a identificar si el descanso es suficiente o si hay señales de fatiga acumulada.

La consulta con un especialista en sueño infantil resulta crucial cuando las dificultades persisten o afectan el bienestar general del bebé y su familia
La consulta con un especialista en sueño infantil resulta crucial cuando las dificultades persisten o afectan el bienestar general del bebé y su familia

Cuándo consultar con un especialista por dificultades persistentes

Si las dificultades para dormir continúan o el bebé presenta un patrón de sueño alterado, los expertos aconsejan consultar con un profesional. La evaluación individualizada permite descartar causas médicas y orientar a la familia en la instauración de rutinas y hábitos adecuados.

Tanto Ser Padres como la revista médica Atención Primaria coinciden en que, aunque los despertares nocturnos son habituales en la primera infancia, el acompañamiento profesional es pertinente cuando el descanso de toda la familia se ve comprometido de forma persistente.

El apoyo de un especialista cobra especial relevancia cuando los intentos de instaurar rutinas no mejoran la calidad del sueño o si aparecen síntomas como irritabilidad extrema, falta de crecimiento o dificultades para alimentarse. En esos casos, la intervención precoz puede prevenir problemas secundarios y mejorar el bienestar general del núcleo familiar.

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