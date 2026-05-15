Donald Trump habló tras la cumbre en China: “El presidente Xi Jinping y yo conversamos mucho sobre Taiwán”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci REFILE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que habló sobre el delicado tema de Taiwán con su homólogo chino, Xi Jinping, durante la cumbre bilateral en Pekín, pero aseguró que no asumió ningún compromiso.

“El presidente Xi y yo hablamos mucho sobre Taiwán”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, de regreso a Washington. “Él no quiere ver una lucha por la independencia”, agregó. “Yo no hice ningún comentario al respecto, lo escuché”.

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Trump añadió: “En cuanto a Taiwán, él tiene sentimientos muy fuertes; yo no asumí ningún compromiso en ningún sentido”.

Antes de la cumbre, Trump había dicho que hablaría con Xi sobre la venta de armas estadounidenses a Taiwán, afirmaciones que se alejaban de la postura histórica de Washington de no consultar a Pekín sobre ese asunto.

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Hablando con los periodistas, de camino a Washington, Trump dijo sobre el tema de la venta de armas: “Tomaré una decisión en un periodo de tiempo relativamente corto”.

Estados Unidos solo reconoce a China, pero su legislación le exige proporcionar armas a la democracia autogobernada de Taiwán para su defensa. China ha jurado recuperar la isla y no ha descartado el uso de la fuerza, incrementando la presión militar en los últimos años.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con el presidente chino, Xi Jinping, mientras se marcha tras una visita al Jardín Zhongnanhai en Pekín, China. 15 de mayo de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

Trump también afirmó que Xi está firmemente convencido de que Irán no debería poseer armas nucleares. “Él está firmemente convencido de que no pueden tener armas nucleares y quiere que abran el estrecho”, declaró el norteamericano, refiriéndose al estrecho de Ormuz, una vía marítima clave bloqueada por la guerra.

En otro orden, manifestó que está considerando levantar sanciones a las empresas chinas que compran petróleo iraní y que tomará una decisión al respecto en breve, sin dar más detalles, indicó Reuters. Tras ser consultado, dijo que no habló de aranceles con Xi.

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Más temprano, el jefe de Estado norteamericano indicó que alcanzó “acuerdos comerciales fantásticos” con el líder chino durante la jornada final de la cumbre celebrada en Beijing, en un encuentro marcado además por la guerra en Irán, la situación del estrecho de Ormuz y las advertencias chinas sobre Taiwán.

“Cerramos unos acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países”, declaró Trump mientras recorría junto a Xi los jardines de Zhongnanhai, el complejo central del liderazgo chino ubicado junto a la Ciudad Prohibida. “Hemos resuelto muchos problemas diferentes que otras personas no habrían podido resolver”, añadió, aunque sin ofrecer detalles concretos sobre los pactos.

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La visita representó el primer viaje de un presidente estadounidense a China desde 2017 y tuvo como eje central las negociaciones económicas en sectores como agricultura, aviación, energía e inteligencia artificial. Trump también buscó apoyo chino para abordar la crisis en Medio Oriente y el impacto de la guerra con Irán sobre el comercio energético mundial.

Xi calificó el encuentro como una “visita histórica” y afirmó que ambas potencias establecieron “una nueva relación bilateral, que es una relación de estabilidad estratégica constructiva”. Durante la reunión, el mandatario chino también prometió enviar semillas para la Rosaleda de la Casa Blanca después de conversar con Trump sobre las flores de los jardines de Zhongnanhai.

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El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump, se saludan en una pantalla gigante en Pekín (EFE/EPA/WU HAO)

La cuestión iraní ocupó parte importante de las conversaciones. En una entrevista con Fox News tras la primera jornada de la cumbre, Donald Trump aseguró que Xi Jinping le transmitió que China no planea brindar asistencia militar a Teherán en medio de la crisis regional. “Dijo que no suministraría material militar (...) Lo afirmó con rotundidad”, señaló Trump. El mandatario estadounidense agregó además que Xi manifestó disposición para colaborar en la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

“Le gustaría que se abriera el estrecho de Ormuz, y dijo: ‘Si puedo ser de alguna ayuda, estaré encantado de ayudar’”, afirmó Trump.

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Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China publicó este viernes un comunicado en el que reclamó “un alto el fuego integral y duradero” en Medio Oriente. “Las rutas marítimas deben reabrirse lo antes posible en respuesta a los llamamientos de la comunidad internacional”, indicó el texto.