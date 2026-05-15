Crimen y Justicia

Detuvieron a un docente por pedofilia en Monte Grande: le tomaba fotos a alumnas y a su propia hija

La investigación en su contra a cargo de la Policía Bonaerense lo vincula a cuatro escuelas secundarias públicas de la provincia. Otros cinco sospechosos fueron detenidos en el mismo operativo tras una alerta internacional

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Celulares incautados en la redada donde el docente fue detenido
Celulares incautados en la redada donde el docente fue detenido

Una redada realizada ayer por la Policía Bonaerense tras una alerta contra usuarios online acusados de distribuir material pedófilo terminó con seis sospechosos detenidos. Entre ellos, se encuentra un docente de escuelas públicas con domicilio en la zona de Monte Grande, un hombre de 47 años. Los detectives de la División Cibercrimen de la Superintendencia Delitos Complejos de la fuerza provincial le hallaron un teléfono, que fue abierto en el acto, con una investigación a cargo de la UFI N°3 de Esteban Echeverría.

La investigación del caso vincula al docente -empleado de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, según sus registros previsionales- a cuatro escuelas secundarias técnicas de zonas como Monte Grande y Llavallol. En su teléfono, de acuerdo a fuentes del caso, le encontraron una serie de fotos de jóvenes que serían sus alumnas, imágenes de sus colas tomadas sin consentimiento.

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También, se le halló un contenido mucho más comprometedor: fotos de “material compatible con un presunto delito contra la integridad sexual de una menor de edad”, según un sumario de la causa. La posible víctima es su hija, una nena de cinco años.

Así, el juzgado de garantías a cargo del caso determinó que el docente sea detenido de inmediato. El área de Minoridad local intervino para resguardar a la niña, que convivía con su padre. La imputación en su contra, de acuerdo al sumario del caso, es la de producción de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales.

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El caso se originó tras una notificación de NCMEC, un organismo estadounidense que monitorea el tráfico de material pedófilo y que colabora con la Justicia argentina hace más de una década, con intervenciones en decenas de casos de alto perfil. El Ministerio Público Fiscal porteño tiene un convenio con NCMEC desde 2013, por ejemplo. El organismo nuclea notificaciones de plataformas digitales como Google, Facebook, Instagram y WhatsApp. El operativo ordenado por la UFI N°3 de Esteban Echeverría nucleó a 15 causas distintas.

Así, se allanaron 15 domicilios en zonas como Monte Grande, Luis Guillón, Nueve de Abril y El Jagüel, donde se secuestraron más de 20 teléfonos y siete computadoras entre otros dispositivos, que podrán ser peritados.

En al menos otros dos allanamientos se abrieron teléfonos en el lugar -tal como en el caso del docente- y se halló material compatible con abuso sexual de niños, lo que llevó a la detención inmediata de los sospechosos. Un hombre oriundo de Bolivia, con domicilio en la zona de Nueve de Abril, que fue allanado con un pedido de detención en su contra, tenía en su poder cinco celulares, un pendrive, una tablet, un disco rígido y cuatro notebooks.

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