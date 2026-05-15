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El deporte del futuro ya llegó: qué rol juegan la IA, el análisis de datos y la blockchain

Hernán Lombardi, Roberta Werthein y Horacio Anselmi disertaron sobre la tecnología, los datos y la Inteligencia Artificial aplicados al alto rendimiento, en el segundo episodio de La Ronda, el ciclo de conversaciones de Infobae sobre deporte dentro y fuera de la cancha, conducido por Gabriela Oliván

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Los expertos analizaron cómo la inteligencia artificial y el análisis de datos están modificando la preparación y el rendimiento de los atletas

En este segundo capítulo de La Ronda, el ciclo conducido por Gabriela Oliván, fundadora de Winnsports, la mirada se posa sobre el impacto de la tecnología en el deporte, el surgimiento de nuevas formas de financiamiento y el potencial de los esports en la Ciudad de Buenos Aires. Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico porteño, profundizó en las oportunidades que ofrecen los deportes electrónicos y el talento local; Horacio Anselmi, especialista en alto rendimiento, analizó cómo la tecnología y los datos transformaron la preparación de los atletas; y Roberta Werthein, cofundadora de Win Investments, expuso los alcances de la blockchain para abrir la industria deportiva al financiamiento colectivo.

Lombardi, resaltó que la Ciudad “tiene una oportunidad fantástica en los deportes electrónicos (esports) porque tiene un gran talento”. En ese sentido, recordó la apertura de BA in Game, el centro ubicado en Barracas destinado a impulsar la industria gamer y el desarrollo tecnológico.

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“El jugador de videojuegos es un deportista profesional. En Madrid, España, vimos que, al lado de donde juegan, tienen un gimnasio. Hay que cambiar el concepto de que el videojuego es sedentario: lo es si no evoluciona, pero requiere una gran concentración física y mental”, sostuvo el ministro.

Hernán Lombardi, hombre calvo de tez clara, sentado en una silla de madera. Viste blazer azul y camisa blanca. El fondo es un estudio con paneles de colores
“El jugador de videojuegos es un deportista profesional. Hay que cambiar el concepto de que el videojuego es sedentario”, afirmó Hernán Lombardi sobre la nueva mirada a los esports

En relación con la innovación aplicada al deporte, apuntó que “el análisis de datos llegó a niveles de poder increíbles” y que la inteligencia artificial “permite procesarlos mucho más rápido. La inteligencia artificial toma los datos y el deporte actúa en consecuencia”.

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En la misma línea, Horacio Anselmi, referente en alto rendimiento, afirmó que “la tecnología marca un antes y un después en infinidad de aspectos”. “El día de mañana vas a ir a un gimnasio y una balanza te va a decir, en diez segundos, si el trabajo realizado tuvo o no resultados, con parámetros terminantes”, explicó.

“La presión que mete el dato duro sobre la calidad del trabajo es definitiva: ya no te podés equivocar sin que quede expuesto. Es el fin del chamuyo”, ironizó Anselmi. Y agregó un ejemplo vinculado al fútbol brasileño: “La tecnología dice que Neymar no debería ir al Mundial porque su rendimiento actual es muy pobre, pero 100 millones de brasileños quieren que esté”.

Horacio Ancelmi, un hombre de cabello gris y camisa polo naranja rojiza, sentado en una silla, gesticulando en un estudio con luces azules
“La presión que mete el dato duro sobre la calidad del trabajo es definitiva: ya no te podés equivocar sin que quede expuesto. Es el fin del chamuyo”, sostuvo Horacio Anselmi al analizar el uso de datos en el entrenamiento

“Con los datos, el ‘chantapufismo’ queda limitado, lo que es positivo desde lo ético y también mejora la productividad. En el básquet, cuando dejan tirar solo a un rival no es porque se distrajeron, sino porque apenas convierte el 30% de sus triples”, respondió Lombardi entre risas.

Blockchain y nuevas formas de financiamiento en el deporte

“Desarrollamos una solución disruptiva que promueve la tokenización para cambiar el modelo de inversión en deportistas. Trajimos una solución al fútbol que abrió una industria históricamente cerrada para que, a través de blockchain —la misma estructura sobre la que se basa Bitcoin—, más gente pueda participar”, detalló Roberta Werthein, cofundadora de Win Investments.

Y agregó: “Esto abre nuevos paradigmas porque esta tecnología permite que los fanáticos apoyen a sus clubes, generando una nueva fuente de financiamiento para las instituciones formadoras, que muchas veces necesitan liquidez”.

“El tema de la liquidez es clave. Tenemos grandes recursos humanos, tanto entrenadores como atletas, pero en algún momento hay que financiarlos”, coincidió Anselmi.

Mujer con cabello oscuro, blazer negro y camisa naranja, sentada en una silla, gesticulando con la mano derecha y hablando con un micrófono lavalier
“Desarrollamos una solución disruptiva que promueve la tokenización para cambiar el modelo de inversión en deportistas”, explicó Roberta Werthein al referirse al impacto de la blockchain en la industria deportiva

“El progreso nunca fue derrotado en la historia de la humanidad. Tiene avances y retrocesos, pero jamás se detuvo. Hoy la gente vive mucho mejor que hace 300 años y tiene una expectativa de vida mucho más alta”, sentenció Lombardi.

“El ser humano le tiene miedo al cambio y a la novedad porque somos criaturas de repetición y de confort. Por eso es mejor tener flexibilidad y capacidad de adaptación”, concluyó Werthein.

*La Ronda es una iniciativa de WINN Sports, acompañada por la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, que propone abrir la conversación sobre el impacto de la innovación en la industria deportiva y los nuevos cruces entre deporte, tecnología, cultura y negocios.

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