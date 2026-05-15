Sastrería, colores vibrantes y guiños retro: cómo fueron los cambios de estilo de los Jonas Brothers

El grupo musical redefine su identidad visual apostando por trajes audaces, texturas de lujo y prendas llamativas (Instagram/@jonasbrothers)

Los cambios en los looks de los Jonas Brothers, la banda compuesta por Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin, destaca por su transición de apuestas casuales a sofisticadas en galas y presentaciones. El grupo combina tendencias urbanas, guiños retro, sastrería contemporánea y detalles llamativos de la moda.

Adaptando sus atuendos a cada contexto y consolidando una identidad visual reconocible tanto en escenarios musicales como en alfombras rojas los Jonas Brothers mostraron su imagen desde un estilo desenfadado hacia una sofisticación marcada por la sastrería moderna y la atención al detalle.

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Sastrería contemporánea

Sastrería contemporánea y diferenciación de estilos en la alfombra roja del TCL Chinese Theatre (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la ceremonia del TCL Chinese Theatre, Nick vistió un traje beige claro de corte amplio y camisa arena, con cinturón marrón oscuro y zapatos a juego. Kevin eligió pantalón y saco negros, suéter gris y camiseta blanca, en un estilo sobrio. Joe mostró un suéter grueso blanco y negro con patrón geométrico, camisa blanca y pantalón negro. Cada uno diferenció su estilo dentro de la formalidad del evento.

Estética casual invernal y urbana

Estética invernal y urbana para una grabación navideña, fusionando abrigos de temporada

Durante la grabación de “Una Navidad Muy Jonas Brothers” Kevin llevó un abrigo largo verde oscuro, camiseta amarilla con gráfico y pantalón negro, gafas oscuras y bolso marrón. Nick lució abrigo camel, camiseta roja estampada y jeans oscuros, gafas oscuras y maletín negro. Joe vistió chamarra marrón con forro de borrego, camiseta verde con texto, jeans azul medio, gafas oscuras y bolso cruzado. Los atuendos resultaron funcionales y desenfadados para el frío.

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Referencias deportivas y desenfado en escenario

Referencias deportivas y desenfado juvenil en el escenario (REUTERS/Kylie Cooper)

Para uno de sus shows en Nueva York Joe llevó saco beige de cuadros y camiseta blanca. Kevin eligió camisa de mezclilla azul abierta sobre camiseta blanca y pantalón negro. Nick lució camiseta tipo béisbol roja con ribetes blancos y la palabra Wyckoff en el pecho, camiseta blanca y pantalón oscuro. Predominaron prendas juveniles y detalles deportivos bajo luz artificial.

Rock y brillo

Chaquetas de cuero, brillo y energía rockera en una presentación (REUTERS/Kent Edwards)

Durante un concierto para el Año Nuevo en Nueva York, Nick usó chaqueta de cuero negra, camiseta blanca y pantalón oscuro, con guitarra. Joe eligió chaqueta de cuero granate brillante, camisa negra y jeans con dobladillo visible. Kevin vistió chaqueta de cuero negra, camiseta blanca y pantalón oscuro, con guitarra blanca. El fondo de luces neón y confeti acentuó un ambiente festivo y energético.

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Capas y tonos neutros

Capas y tonos neutros para una presentación oscura, priorizando la funcionalidad y el abrigo en la elección de prendas y accesorios (USA TODAY Sports via Reuters Con)

Para otro de sus shows en Filadelfia Nick apareció con chaqueta azul de jean, camiseta negra, pantalón oscuro, gorro y guantes negros. Kevin lució una campera acolchada beige, camiseta blanca y pantalón marrón claro, con guitarra blanca. Joe eligió sobrecamisa de cuadros grises sobre camiseta roja con gráfico y pantalón oscuro, usando guantes. La escena oscura y las capas acentuaron la funcionalidad de los atuendos.

Inspiración setentera con cuero y colores cálidos

Inspiración setentera con cuero, colores cálidos y referencias retro, reflejando el espíritu vintage (Instagram)

En una de sus presentaciones en Perú, Nick vistió campera de cuero negra y camiseta blanca con gráfico, pantalón marrón oscuro y guitarra eléctrica. Joe llevó campera de cuero roja brillante, camiseta blanca y pantalón marrón claro. Kevin optó por campera de cuero negra, camiseta blanca y pantalón oscuro, con guitarra blanca. Predominó un aire retro inspirado en los años 70.

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Sastrería pastel

Sastrería pastel y formalidad sofisticada en la alfombra roja, utilizando trajes claros y camisas de rayas para un look elegante y actual (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para una ceremonia en el Camino de la Fama de Hollywood, Kevin llevó traje marrón oliva y camisa blanca de rayas. Nick optó por traje beige con rayas finas y camisa blanca, con zapatos marrón oscuro. Joe eligió saco azul claro, camisa gris clara y pantalón marrón. Los tres mostraron estilismos formales y colores suaves en la alfombra roja.

Toque western contemporáneo en concierto

Toque western contemporáneo en concierto, fusionando elementos tradicionales vaqueros con detalles modernos (USA TODAY Sports)

Para un show de la NFL sus looks fueron de inspiración western. Nick vistió camisa negra con detalles blancos y jeans azul oscuro, con guitarra eléctrica. Joe mostró chaqueta blanca con tachuelas, camiseta blanca escotada y pantalón marrón claro, con micrófono. Kevin eligió una campera azul, camiseta negra y pantalón oscuro, con guitarra blanca. El vestuario mezcló referencias western con elementos actuales.

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Inspiración retro y energía sobre la pasarela circular

Referencias retro y energía juvenil en la pasarela circular, con chaquetas de ante, conjuntos de pana y detalles bordados (REUTERS/Caitlin Ochs)

Durante el NYC Global Citizen Festival concert, Joe llevó chaqueta de ante marrón claro sobre camiseta blanca estampada y pantalón negro ajustado, gafas oscuras y zapatos negros. Nick eligió conjunto de camisa y pantalón rojo intenso de pana fina, holgados y remangados, con zapatos negros de charol. Kevin optó por campera estilo mecánico blanco y azul con detalles bordados, camiseta amarilla, pantalón azul marino y zapatos negros, con anteojos de sol oscuros. Los tres destacaron con referencias vintage.

Metálicos y sofisticación en premiación musical

Prendas metálicas y sofisticación en una premiación musical, acentuando el brillo y la textura de las telas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los brillos estuvieron presentes en la presentación de los Premios Grammy 2020. Nick apareció con chaqueta dorada metálica con motivos florales y pantalón negro, con guitarra eléctrica. Joe lució conjunto negro brillante con bordados y aplicaciones doradas, además de pechera acolchada. Kevin eligió traje dorado con estampado barroco sobre camiseta negra y guitarra acústica negra.

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Sastrería negra con detalles de gala en alfombra roja

Sastrería negra y detalles de gala en la alfombra roja, apostando por patrones florales, texturas geométricas y sobriedad (REUTERS/Joshua Roberts)

En 2019, durante los Kennedy Awards Joe lució esmoquin negro de patrón floral, camisa blanca y pajarita negra. Nick optó por traje negro con textura geométrica y solapas satinadas, camisa negra y sin corbata. Kevin vistió esmoquin negro clásico con solapas de satén, camisa blanca y pajarita. Se compartió un enfoque sobrio y elegante, subrayado por tejidos de calidad.

Bloques de color y minimalismo pop en escenario

Bloques de color y minimalismo pop en escena, con atuendos monocromáticos vibrantes y prendas ajustadas que refuerzan la estética moderna (Foto: Diana Zavala/Infobae México)

Para uno de sus conciertos en México, los colores fueron los protagonistas de los looks. Kevin llevó conjunto sin mangas completamente violeta, con pantalón y camiseta ajustados, y zapatos negros. Joe eligió atuendo monocromático fucsia, con camiseta entallada y pantalón de corte recto, y zapatos negros. Nick apostó por un conjunto en verde agua de camisa con transparencias y pantalón. El uso de colores reforzó una estética pop y fresca.

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