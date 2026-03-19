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Flexiones al estilo Mike Tyson: el desafío sin equipamiento que transforma la fuerza del tren superior

La variante que lleva el nombre del excampeón mundial propone un movimiento dinámico y controlado, integrando trabajo de pecho, brazos y espalda. Su popularidad creció gracias a la exigencia muscular y la simplicidad de ejecución, según detalló Men’s Health

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La flexión de Mike Tyson
La flexión de Mike Tyson es una variante de entrenamiento de fuerza que desafía los músculos de la parte superior del cuerpo sin necesidad de equipamiento adicional (REUTERS)

El universo del entrenamiento físico suele incorporar nuevas variantes para quienes buscan aumentar la fuerza y el tamaño muscular en la parte superior del cuerpo, prescindiendo de equipamiento adicional.

La flexión Mike Tyson, según la revista de fitness Men’s Health, tuvo sus primeras manifestaciones en contextos carcelarios y posteriormente se incorporó a los circuitos de boxeo. Si bien no hay registros de que el boxeador haya ejecutado puntualmente este movimiento, su nombre se relaciona con su período en prisión (1992 - 1995), etapa en la que este tipo de prácticas comenzó a difundirse.

El movimiento, nombrado en honor a Mike Tyson, el ex campeón mundial de peso pesado, propone una secuencia que involucra pecho, hombros, brazos y espalda en un solo ejercicio. Esta capacidad para transformar una simple flexión en un ejercicio de entrenamiento funcional ha captado la atención de atletas y aficionados a la calistenia.

Qué es la flexión de Mike Tyson y cómo se ejecuta

La flexión Mike Tyson se caracteriza por desplazar el cuerpo hacia adelante y atrás durante cada repetición. Se inicia como una flexión estándar, pero los pies se apoyan firmemente en la pared.

Desde esa posición, el pecho baja hacia el suelo; al impulsarse, las caderas se deslizan hacia los talones y el peso corporal se traslada hacia atrás. De inmediato, el cuerpo avanza al punto inicial para realizar una repetición fluida.

La técnica de la flexión
La técnica de la flexión de Mike Tyson activa pecho, hombros, tríceps, dorsales y núcleo, ofreciendo un entrenamiento muscular integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Daniel Vadnal, licenciado en ciencias del ejercicio con una maestría en fisioterapia, este ejercicio combina la presión horizontal con un movimiento de pseudo-tirón hacia atrás, aumentando el tiempo bajo tensión y activando múltiples grupos musculares. La variación introduce un componente de estabilización que intensifica la exigencia para la parte superior del cuerpo.

Beneficios principales de la variante Tyson

Vadnal y Yerai Alonso, profesor de calistenia, destacaron cuatro beneficios al practicar la flexión Tyson. Primero, moverse hacia adelante y atrás extiende la duración de cada repetición y aumenta el esfuerzo muscular.

Los hombros y tríceps trabajan durante más tiempo, y el impulso contra la pared incrementa la demanda de fuerza durante el descenso. En segundo término, participan los dorsales y la parte superior de la espalda, que ayudan a controlar el desplazamiento, aunque la activación es baja para esos músculos.

El impulso contra la pared
El impulso contra la pared y el movimiento de avance y retroceso hacen que la variante Tyson intensifique la demanda de fuerza en hombros y pecho (Captura de video: YouTube/@FitBlueprint)

El informe de Men’s Health remarcó que la variante Tyson resulta útil para enseñar a los grupos musculares opuestos a trabajar en conjunto. Además, el movimiento protege las articulaciones, ya que permite un rango de acción amplio y reduce el estrés repetitivo en los hombros. Finalmente, la acumulación rápida de repeticiones eleva el ritmo cardíaco, logrando un estímulo simultáneo de fuerza y acondicionamiento físico.

Músculos implicados y técnica precisa

Una ejecución eficaz requiere la activación de varios grupos musculares. De acuerdo con los expertos, el pecho lidera la fase de empuje, los deltoides anteriores colaboran en el movimiento, los tríceps extienden los brazos y los dorsales controlan el retroceso.

La parte superior de la espalda estabiliza los hombros, mientras que el núcleo mantiene la alineación corporal. El ejercicio debe comenzar con una postura firme, pies sobre la pared, descenso controlado del pecho, desplazamiento de las caderas hacia los talones y regreso al punto inicial.

El ejercicio favorece la coordinación
El ejercicio favorece la coordinación entre grupos musculares opuestos y contribuye a mayor protección articular al reducir el estrés sobre los hombros (REUTERS)

No se recomienda hacer pausas ni estiramientos exagerados; el movimiento debe mantenerse controlado y en ritmo continuo para evitar lesiones e incrementar la eficacia.

Variaciones y recomendaciones para progresar

Men’s Health recopiló alternativas para quienes desean aumentar la dificultad. Una de las sugerencias es realizar el descenso y el retroceso con más lentitud, dedicando entre tres y cuatro segundos al descenso y al control del retroceso, lo que aumenta el tiempo bajo tensión muscular.

Otro ajuste consiste en elevar los pies sobre la pared, agregando carga al pecho y a los hombros y exigiendo mayor control del núcleo. También se puede realizar el ejercicio apoyando las manos en discos o paralelas, con lo que se incrementa la profundidad del movimiento y el estiramiento muscular.

La versión más exigente combina pies y manos en posiciones elevadas, enfocándose en quienes buscan un estímulo extremo en el desarrollo de fuerza utilizando solo el peso corporal.

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