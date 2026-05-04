Panamá

Investigarán posible amaño de un “partido rarísimo” en la liga panameña de fútbol

Al minuto 90 el guardameta del Sporting de San Miguelito marcó un autogol

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El exfutbolista y entrenador panameño Julio Dely Valdés, entrenador del Sporting, aseguró haber visto situaciones extrañas desde el inicio del compromiso. EFE/Sarah Yáñez-Richards/Archivo
El exfutbolista y entrenador panameño Julio Dely Valdés, entrenador del Sporting, aseguró haber visto situaciones extrañas desde el inicio del compromiso. EFE/Sarah Yáñez-Richards/Archivo

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) anunció que abrió una investigación formal por el grave hecho ocurrido durante el partido del 2 de mayo en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez entre los equipos Alianza FC y Sporting San Miguelito, que podría comprometer la integridad de la competencia.

El hecho hace referencia a la polémica jugada cuando al minuto 90 el guardameta del Sporting, José Calderón, marcó un autogol que significó el tanto del triunfo para Alianza 3-2.

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“Estamos solicitando a la Unidad de Integridad que proceda a citar a las partes involucradas para que rindan las explicaciones correspondientes, mientras se activan todos los mecanismos establecidos en el protocolo institucional, incluyendo la articulación inmediata de la fuerza de tarea conjunta”, menciona en un comunicado la LPF.

La Liga reconoce que en el fútbol pueden existir errores propios del juego.

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Sin embargo, aclara que hay situaciones que exceden ese margen, por tanto, inaceptable dentro de los estándares de competencia profesional.

Jugadores del Sporting San Miguelito de Panamá durante un encuentro amistoso contra el Inter Miami de Estados Unidos, el 2 de febrero de 2025. (Foto AP/Matías Delacroix)
Jugadores del Sporting San Miguelito de Panamá durante un encuentro amistoso contra el Inter Miami de Estados Unidos, el 2 de febrero de 2025. (Foto AP/Matías Delacroix)

Además, sostiene que estarán enviando una carta formal a la Comisión de Disciplina de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) para que emita, a la mayor brevedad posible, las sanciones correspondientes (de haberlas) derivadas de la investigación anterior.

Sin perjuicio de la presunción de inocencia, la Liga añade en el comunicado que actuará con la máxima rigurosidad y llevará la investigación hasta sus últimas consecuencias. De comprobarse responsabilidades, se solicitarán sanciones ejemplares, pondera la LFP.

Agrega que ninguna conducta individual puede poner en riesgo el trabajo, el esfuerzo y la credibilidad de cientos de profesionales, jugadores, entrenadores y gente muy responsable que sostienen este torneo.

Julio Dely Valdés, entrenador del Sporting, dijo que el partido fue “rarísimo”, asegurando haber visto situaciones extrañas desde el inicio del compromiso, en declaraciones a TVN.

Las consideraciones de Dely Valdés, un reconocido futbolista panameño que militó en Europa, hicieron rodar aún más la pelota de la situación que se presentó y aumentaron la polémica en torno a lo sucedido en el partido.

El fútbol despierta pasiones en Panamá, país que se prepara para la Copa del Mundo 2026. EFE/ Carlos Lemos
El fútbol despierta pasiones en Panamá, país que se prepara para la Copa del Mundo 2026. EFE/ Carlos Lemos

Un partido rarísimo, rarísimo. Desde el minuto uno. Desde el minuto uno, cosas muy raras, muy raras. Y la verdad es que ya a esta altura no me sorprende”, manifestó el entrenador a la televisora local, mientras aseguró que lo que observó le generó frustración e incluso vergüenza desde el banquillo.

“Yo sentía vergüenza de estar allí dirigiendo un equipo que en ocasiones parecía que no quería ganar”, afirmó.

Antes del pronunciamiento de la LPF, el Sporting San Miguelito también emitió un comunicado denunciando la existencia de “indicios graves” vinculados a posibles amaños de partidos y solicitando investigaciones inmediatas por parte de los organismos que rigen el fútbol nacional.

“En el marco del presente campeonato, hemos identificado con preocupación indicios graves que podrían estar vinculados a posibles amaños de partidos, situación que atenta contra la integridad, transparencia y espíritu competitivo del futbol. Nuestro club ya ha presentado denuncias formales ante la Liga Panameña de Fútbol y la Federación Panameña de Fútbol, solicitando investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales. Los hechos observados en la jornada más reciente refuerzan estas preocupaciones“, señala en su comunicado del Sporting de San Miguelito.

Continúa señalando que "somos enfáticos bajo prácticas irregulares o manipuladas, no es posible competir en igualdad de condiciones. El Sporting San Miguelito rechaza categóricamente cualquier forma de corrupción y reafirma su compromiso con un futbol limpio, justo y transparente. Un llamado a todos los clubes del país a unirse en defensa de la integridad del fútbol panameño, dejando de lado rivalidades deportivas".

El Club asegura que espera que se hagan las investigaciones y que si hay culpables se den las sanciones que correspondan.

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