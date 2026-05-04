La máquina de ganar: Jannik Sinner acumula récords y su dominio parece no tener techo

Jannik Sinner con el trofeo del Masters de Madrid (Fuente: REUTERS/Ana Beltran)

Jannik Sinner es el líder del tenis mundial y lo será por un buen tiempo. Nacido en los Alpes italianos, a más de 1000 metros de altura, el número 1 del mundo alcanzó un nivel que demuele a sus rivales y lo ha convertido en un jugador prácticamente invencible.

Sinner marca una gran diferencia con sus colegas en esta temporada. Desde su regreso al circuito, luego de la suspensión de tres meses por doping impuesta a comienzos del año pasado, su crecimiento ha sido paulatino y continuo, hasta volver al trono del ranking ATP a mediados de abril, casi 12 meses después de su vuelta.

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En ese trayecto, el italiano se transformó en un tenista invulnerable por cualquiera de sus flancos o en velocidad, con la capacidad de ejecutar cualquiera de sus golpes a la carrera y con extrema precisión. Ya sin Carlos Alcaraz a la vista, a causa de la lesión en la muñeca que mantendrá al español alejado de las canchas por un tiempo todavía incierto, Sinner parece no tener rivales.

Esta postal volvió a reeditarse este domingo con su triunfo sobre el alemán Alexander Zverev en la final del Masters 1000 de Madrid. Fue 6-1 y 6-2 en favor del italiano en apenas 57 minutos ante el número 3 del mundo, al que le lleva una diferencia de 8000 puntos en el listado de la ATP.

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Sinner sigue acumulando récords y no parece sentir presiones. Sin Alcaraz y ante la ausencia de un segundo pelotón al acecho, como lo tuvo el Big Three con Andy Murray, Juan Martín del Potro, Stan Wawrinka y David Ferrer, ganar es una costumbre para el italiano.

Tras su retiro en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái a comienzos de octubre del año pasado, el italiano regresó a fin de mes en el ATP 500 de Viena y, desde entonces, se dedicó a coleccionar títulos. Su víctima en aquella final fue, justamente, Zverev.

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Jannik Sinner junto a Alexander Zverev durante la ceremonia de premiación en Madrid (Fuente: REUTERS/Ana Beltran)

En la última semana, Sinner brilló en Madrid, un territorio que hasta hoy le había resultado esquivo. Antes de levantar el trofeo en la Caja Mágica, con su acceso a la final se había convertido en el único tenista activo, junto con Novak Djokovic, en llegar a las definiciones de los nueve torneos Masters 1000, algo que solamente otros dos jugadores pudieron conseguir: Rafael Nadal y Roger Federer.

Pero el dato más impactante no está únicamente en sus récords, sino en la constancia de su producción.

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Desde octubre del año pasado, Sinner disputó nueve torneos y ganó siete títulos. En ese lapso acumuló 45 victorias y apenas dos derrotas, con una efectividad del 96%. Su recorrido incluyó conquistas en Viena, París, ATP Finals, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid, una secuencia que expone un dominio pocas veces visto en la era moderna.

Aún más impresionante resulta su rendimiento en los Masters 1000: suma 28 triunfos consecutivos en esta categoría, una racha que refleja no solo superioridad, sino también adaptación total a distintas superficies, contextos y rivales.

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En esos 47 partidos recientes, disputó 106 sets y ganó 97. Perdió apenas nueve, con una eficacia superior al 91%.

En ese derrotero, enfrentó a 34 tenistas diferentes, algunos en varias ocasiones. Les ganó a 32 de ellos y apenas no pudo con dos, a quienes únicamente se los cruzó en una ocasión y fue cuando lograron vencerlo: Novak Djokovic (Australian Open) y Jakub Mensik (Doha).

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Jannik Sinner golpea el revés. El italiano no tiene puntos débiles y arrolla a sus rivales (Fuente: REUTERS/Ana Beltran)

El que más lo padeció en todo este tiempo fue Zverev, quien lo enfrentó en siete ocasiones. En todas ganó Sinner.

Sólo un Top 10 logró derrotarlo: Novak Djokovic. Los otros 17 partidos de Sinner frente a cualquier rival de la primera decena del ranking fueron triunfos para el italiano. Números que son apabullantes y revelan que si vencer al número 1 hoy es una hazaña, quitarle un set empieza a asemejarse a un meritorio logro.

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En momentos en que Alcaraz permanece condicionado por problemas físicos y Djokovic administra cada vez más su calendario, el italiano aprovechó el escenario con una contundencia que recuerda a las grandes hegemonías del pasado.

Su juego, además, combina eficacia y simpleza. Puede no tener la exuberancia técnica de Roger Federer ni el magnetismo emocional de Rafael Nadal, pero compensa cualquier comparación con una brutalidad competitiva extraordinaria. Sinner golpea con una limpieza asfixiante, devuelve con profundidad casi constante y transforma cada intercambio en una prueba de desgaste para sus rivales.

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Los números también revelan patrones casi intimidantes: sus parciales más repetidos son 6-4, 6-3 y 6-2. Su sello está en controlar, presionar y cerrar con precisión quirúrgica.

A sus 24 años, Sinner parece haber transformado sus orígenes en la montaña en una metáfora perfecta de su tenis: frío, sólido, imponente y difícil de erosionar.

Es el número 1 del mundo y el estándar competitivo del circuito. Mientras sus perseguidores buscan respuestas, los números cuentan una historia contundente: en este momento, el tenis mundial gira alrededor de Jannik Sinner.

Jannik Sinner durante la final en Madrid (Fuente: REUTERS/Ana Beltran)