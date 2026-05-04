Juana Viale enfrentó a Fabián Medina Flores al aire: “¿Por qué dijiste que fui la peor vestida de los Martín Fierro de la Moda?”

Juana Viale enfrentó en vivo a Fabián Medina Flores por haber sido elegida como la peor vestida de los Martín Fierro de la Moda (Video: Almorzando con Juana, Eltrece)

El universo de la moda y la televisión sumó un nuevo capítulo de tensión y sinceridad cuando Juana Viale, fiel a su estilo directo y sin rodeos, decidió encarar a Fabián Medina Flores en plena emisión de su programa, Almorzando con Juana (Eltrece). El motivo: el asesor de moda la había señalado, junto a otros especialistas, como una de las peores vestidas de los Martín Fierro de la Moda, gala en la que Juana lució un diseño de Gino Bogani y que, pese a las críticas, le valió el premio mayor de la noche.

El cruce comenzó apenas Medina Flores se sentó a la mesa. Juana no dudó y fue al frente: “¿Por qué decís que fui la peor vestida de los Martín Fierro de la Moda?”, preguntó, dejando en claro que el tema la había molestado y que no pensaba dejarlo pasar. El asesor intentó poner paños fríos y aclarar el contexto: “Por eso cuando empezamos te dije: ‘Ah, está planchado, está achicado o algo’”, señaló, aludiendo a la diferencia entre cómo vio el vestido en la gala y cómo lo percibió en el estudio del almuerzo.

PUBLICIDAD

Juana Viale luce el icónico vestido celadón de Gino Bogani con el que recibió el Martín Fierro de Oro, un símbolo de su estilo y legado en la televisión argentina actual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medina Flores explicó que su voto se dio “en caliente”, en función de las imágenes que circulaban esa noche entre los especialistas para dar su testimonio. “Las fotos que subían para votar… todo tiraba a pliegues, era todo pliegues”, detalló, argumentando que la primera impresión que le dejó el look de Juana no fue la mejor por cómo se veían los pliegues y el efecto de la luz fría y los flashes en el género del vestido.

Lejos de quedarse conforme, Juana insistió: “Pero vos dijiste que sí”, en referencia al título de peor vestida. El asesor, algo incómodo, profundizó en su argumento y aclaró que la decisión no estuvo vinculada al premio principal, sino a una dinámica paralela entre especialistas: “No, esto que te digo era la votación de lo que ibas viendo y lo que tenías que mandar a los portales”. Además, dejó en claro que la foto que se viralizó no era la misma que él había usado para votar: “Esa no. Esa foto fue cuando ganó. Yo ya había votado. El vestido es distinto de cuando la saludé”.

PUBLICIDAD

Juana lució un vestido diseñado por Gino Bogani en la gala de los Martín Fierro de la Moda, donde ganó el premio mayor pese a las críticas (Prensa Telefe)

En medio del ida y vuelta, el asesor de moda se detuvo a resaltar la figura de Gino Bogani, el diseñador detrás del vestido de Juana: “Gino Bogani es el número uno. Es el uno. Es nuestro Valentino, es lujo real. Vive rodeado de arte. Perfumaba los vestidos de las modelos. ¿Entendés ese nivel?”, recordó con admiración, dejando en claro que su crítica no era contra el creador del diseño sino sobre el resultado puntual de esa noche.

Juana, lejos de dejarse influenciar por la crítica, defendió su elección y su actitud ante la moda: “Estoy espléndida con mi vestido y no creo ni por asomo haber sido la peor vestida. Ni por asomo”, sentenció. Para probar su punto, eligió volver a lucir el mismo vestido en la mesa, desafiante y segura de su estilo, y remarcó: “Yo creo que uno no se viste para la foto, sino para algo más. La foto no termina reflejando la realidad. Yo creo que mi género brilla un montón y está bien. No creo que eso determina si estás bien vestido o no. El Martín Fierro de la Moda no es solo moda, también es un poco de show”.

PUBLICIDAD

Juana Viale defendió su elección de vestuario y reivindicó su actitud segura frente a las opiniones de los expertos en moda (Video: Almorzando con Juana, Eltrece)

A pesar del cruce, el clima terminó siendo distendido. Medina Flores se mostró abierto a la conversación y Juana, fiel a su personalidad frontal, dejó en claro que puede aceptar críticas pero también defender sus elecciones con argumentos y seguridad en sí misma.