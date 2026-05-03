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Soledad en la adultez: tres claves para hacer amigos y construir vínculos auténticos, según expertos

Un especialista advierte que flexibilizar expectativas, socializar fuera del trabajo y tomar la iniciativa son estrategias esenciales para combatir el aislamiento y mejorar la calidad de vida

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Un grupo diverso de seis jóvenes adultos (asiáticos, latinos, afroamericanos, caucásicos) sonríe y conversa al aire libre en una ciudad estadounidense.
Las estrategias clave para hacer amigos en la adultez incluyen ser menos crítico, socializar fuera del trabajo y tomar la iniciativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En plena era de la hiperconectividad, la soledad en la adultez no deja de crecer. El contraste es evidente: más canales de comunicación, pero menos vínculos profundos. Frente a este escenario, el especialista Nir Bashan, autor de The Creator Mindset, plantea en Psychology Today tres claves concretas para revertir la tendencia: ser menos crítico con las diferencias, salir del entorno laboral para socializar y animarse a dar el primer paso.

Lejos de ser simples recomendaciones, estos enfoques apuntan a algo más profundo: construir conexiones reales, fortalecer la salud emocional y enfrentar uno de los grandes desafíos de las sociedades modernas, el aislamiento.

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Resultados como los del estudio de Harvard sobre el Desarrollo Adulto destacan que las relaciones personales sólidas representan el factor principal de salud y bienestar a largo plazo. La amistad profunda, ahora menos frecuente, exige en la adultez un esfuerzo mayor que en etapas anteriores de la vida.

Cómo ser menos crítico ayuda a hacer amigos en la adultez

Bashan subraya que mantener una actitud excesivamente crítica se convierte en un obstáculo central para entablar amistades después de la juventud.

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De niños, la disposición al juego eliminaba diferencias de apariencia, creencias o procedencia. En contraste, en la adultez esas mismas diferencias, sumadas a expectativas rígidas sobre la amistad ideal, dificultan la formación de nuevos lazos.

El autor aconseja flexibilizar los propios esquemas y recomienda abrirse a perfiles distintos y permitir que las amistades surjan fuera de moldes preestablecidos. Citando el estudio de Harvard, Bashan sostiene que “las relaciones sociales positivas son el principal impulsor de la salud y el bienestar de por vida”, y añade que aceptar la diversidad amplía el círculo social y refuerza la salud mental.

Tres hombres blancos, vestidos con ropa deportiva, corren por un sendero de tierra en un parque frondoso bajo la luz del sol.
Flexibilizar las expectativas sobre la amistad favorece la formación de nuevas relaciones sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aceptar que los amigos no tienen por qué parecerse ni compartir todos los valores o estilos de vida permite fortalecer la red de apoyo emocional. Esta apertura incrementa las posibilidades de construir vínculos significativos en la adultez.

Dónde conocer gente nueva fuera del trabajo

En su análisis, Bashan, en Psychology Today, desaconseja buscar amistades en el ámbito laboral. Señala que construir lazos en el trabajo puede generar complicaciones profesionales y limita la espontaneidad de la relación.

Propone, en cambio, acudir a espacios de encuentro repetido, como centros religiosos, actividades deportivas o reuniones en parques. También menciona el contacto habitual en actividades como el partido de fútbol de los hijos o pasear al perro en horarios fijos.

La clave, según Bashan, reside en elegir lugares donde coincidir de manera frecuente con las mismas personas, pues ese contacto regular facilita la confianza. “Ser creativo sobre dónde puede estar eso puede llevar a amistades inesperadas y maravillosas”, afirma el autor.

Cuatro mujeres de mediana edad, con cabello rubio o castaño, sentadas juntas, riendo y sosteniendo tazas en un entorno interior bien iluminado.
La recomendación de Bashan destaca la importancia de buscar amistades en espacios de encuentro repetido fuera del entorno laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

De este modo, los adultos tienen la oportunidad de descubrir vínculos genuinos fuera de entornos condicionados por la rutina profesional.

Tomar la iniciativa: el paso clave para nuevas amistades adultas

La primera etapa al forjar nuevas amistades suele estar marcada por la incomodidad y la duda. Muchos abandonan el intento ante la percepción de falta de tiempo o miedo al rechazo, advierte Bashan en Psychology Today.

El especialista recomienda “tomar la iniciativa” y realizar el primer acercamiento a través de invitaciones pequeñas y realistas, como sugerir asistir juntos al mercado local.

Para Bashan, la responsabilidad de avanzar en el vínculo recae con mayor frecuencia en quien toma la iniciativa. Este paso permite superar la fase inicial de incertidumbre y sentar las bases de una relación más equilibrada.

Por qué la inversión en relaciones personales merece la pena

Dos mujeres de mediana edad sentadas en un patio urbano, una con gafas y cabello gris sostiene un mate, la otra con cabello rubio la escucha atenta. Mesa con azulejos y plantas adornan el fondo.
Las relaciones personales profundas en la adultez resultan clave para una mejor salud física y emocional, de acuerdo con el Estudio de Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crear nuevas amistades adultas implica una inversión de tiempo considerable. Según Bashan, pueden requerirse más de 200 horas de interacción para que un vínculo casual se convierta en una amistad cercana.

El estudio de Harvard, citado por el autor, subraya que las relaciones personales profundas promueven la salud física y emocional más que otros factores de la vida adulta. Si bien la construcción de nuevas amistades exige constancia y esfuerzo, los beneficios en términos de bienestar y calidad de vida son determinantes.

El compromiso con la creación de lazos sociales en la adultez puede transformar tanto la experiencia individual como el entorno de cada persona, estableciendo relaciones que suman valor a lo largo del tiempo.

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