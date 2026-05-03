Kate Middleton y su legado de estilo: el último look que rindió homenaje a la princesa Diana

Durante la ceremonia de Anzac Day, Kate Middleton destacó por su elección de indumentaria: un abrigo largo azul marino de corte estructurado, con solapas blancas anchas que creaban un contraste geométrico.
El diseño incluyó botones dobles y bolsillos con solapa a la altura de la cadera, aportando equilibrio y sobriedad al conjunto. El atuendo se completó con un sombrero azul marino de textura aterciopelada, decorado con lazo, zapatos de tacón y un bolso rígido azul oscuro con detalles metálicos dorados.
PUBLICIDAD
Además, la princesa llevó un collar con piedra azul y pendientes colgantes discretos. Su cabello, peinado en ondas suaves, y el maquillaje natural enfatizaron la elegancia sencilla y el respeto propio de la ocasión. La imagen evocó un recordado estilo de la princesa Diana, aunque en esta ocasión la inspiración funcionó como un guiño sutil, integrado a la identidad personal de Kate.
A lo largo de los años, la princesa de Gales suele reinterpretar piezas asociadas a Diana, pero en esta ocasión el guiño resultó más explícito. La suma de la silueta, la paleta de colores y los accesorios personales evidenció la intención de rendir tributo al legado de la madre de William, integrando pasado y presente en una misma imagen pública.
PUBLICIDAD
Más looks destacados de Kate Middleton
A lo largo de los años, formó una reputación como referente de estilo dentro de la realeza británica, recurriendo a una variedad de atuendos que iban desde la sobriedad institucional hasta la sofisticación de las galas. Entre sus elecciones más recordadas se encontraban los siguientes conjuntos:
Durante el Centenario de la reina Isabel II, asistió con un vestido largo de color lila, confeccionado en tela lisa y de caída fluida. Este diseño, de manga larga y corte clásico, resaltó su figura de manera sobria. El conjunto se completó con un collar de perlas de varias vueltas y pendientes de perla colgantes.
PUBLICIDAD
Durante una ceremonia al aire libre en Canterbury, eligió un abrigo largo de cuadros en tonos grises, con corte cruzado y solapas marcadas. Debajo, llevó un vestido oscuro apenas visible. El conjunto se complementó con un sombrero de ala ancha en blanco y negro, decorado con cinta oscura y velo decorativo. Añadió guantes oscuros, zapatos de tacón fino y un pequeño bolso de mano.
En una gala real, sorprendió con un vestido largo verde esmeralda de tela ligera, mangas largas abullonadas y cuello alto. La falda presentaba pliegues suaves y la cintura se ajustó con un fino cinturón en el mismo tono. Llevó una tiara de diamantes sobre el peinado de ondas marcadas, una banda azul con ribetes rojos y blancos, insignias sobre el hombro izquierdo y un bolso metálico dorado.
PUBLICIDAD
En otro evento formal, asistió con un abrigo azul marino de corte clásico, solapas pronunciadas y botonadura doble, acompañado de un sombrero ancho azul con lazo y red de tul. Lució un collar de perlas de varias vueltas y pendientes colgantes discretos. El maquillaje suave completó el conjunto.
Durante una visita institucional, optó por un abrigo blanco de lana, corte recto y botonadura simple, sobre un vestido plisado en tono crema. El detalle más llamativo fue un collar largo de perlas y rosas rojas frescas, que caía en línea sobre el vestido. Llevó pendientes dorados de gran tamaño y peinó su cabello en ondas sueltas.
PUBLICIDAD
En la alfombra roja de los premios Bafta 2026, lució un vestido largo de tul en tonos rosa claro y burdeos, con escote cruzado y falda amplia. El cinturón de terciopelo burdeos marcó la silueta. Combinó este atuendo con pendientes colgantes de diamantes, una pulsera plateada y el cabello suelto en ondas, junto a un maquillaje luminoso.
Para una actividad al aire libre en su visita a Melin Tregwynt, eligió un abrigo largo de lana con estampado geométrico en naranja y marrón. Debajo, llevó un suéter de cuello alto y pantalones verdes de corte recto.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD