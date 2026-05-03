Kate Middleton y su legado de estilo: el último look que rindió homenaje a la princesa Diana

El abrigo azul marino estructurado y los accesorios clásicos de Kate Middleton captaron la atención durante la ceremonia de Anzac Day (Grosby)

Durante la ceremonia de Anzac Day, Kate Middleton destacó por su elección de indumentaria: un abrigo largo azul marino de corte estructurado, con solapas blancas anchas que creaban un contraste geométrico.

El diseño incluyó botones dobles y bolsillos con solapa a la altura de la cadera, aportando equilibrio y sobriedad al conjunto. El atuendo se completó con un sombrero azul marino de textura aterciopelada, decorado con lazo, zapatos de tacón y un bolso rígido azul oscuro con detalles metálicos dorados.

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Además, la princesa llevó un collar con piedra azul y pendientes colgantes discretos. Su cabello, peinado en ondas suaves, y el maquillaje natural enfatizaron la elegancia sencilla y el respeto propio de la ocasión. La imagen evocó un recordado estilo de la princesa Diana, aunque en esta ocasión la inspiración funcionó como un guiño sutil, integrado a la identidad personal de Kate.

Kate Middleton en el centro de todas las miradas durante la ceremonia, evocando el icónico estilo de la recordada princesa Diana

A lo largo de los años, la princesa de Gales suele reinterpretar piezas asociadas a Diana, pero en esta ocasión el guiño resultó más explícito. La suma de la silueta, la paleta de colores y los accesorios personales evidenció la intención de rendir tributo al legado de la madre de William, integrando pasado y presente en una misma imagen pública.

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Más looks destacados de Kate Middleton

A lo largo de los años, formó una reputación como referente de estilo dentro de la realeza británica, recurriendo a una variedad de atuendos que iban desde la sobriedad institucional hasta la sofisticación de las galas. Entre sus elecciones más recordadas se encontraban los siguientes conjuntos:

La familia real británica celebra el centenario de la reina Isabel II (Grosby)

Durante el Centenario de la reina Isabel II, asistió con un vestido largo de color lila, confeccionado en tela lisa y de caída fluida. Este diseño, de manga larga y corte clásico, resaltó su figura de manera sobria. El conjunto se completó con un collar de perlas de varias vueltas y pendientes de perla colgantes.

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El abrigo de cuadros gris, el sombrero bicolor con velo y los guantes oscuros reflejaron la capacidad de Kate Middleton para combinar funcionalidad y moda (Grosby)

Durante una ceremonia al aire libre en Canterbury, eligió un abrigo largo de cuadros en tonos grises, con corte cruzado y solapas marcadas. Debajo, llevó un vestido oscuro apenas visible. El conjunto se complementó con un sombrero de ala ancha en blanco y negro, decorado con cinta oscura y velo decorativo. Añadió guantes oscuros, zapatos de tacón fino y un pequeño bolso de mano.

La Princesa de Gales Catherine asiste a un evento real luciendo un vestido verde esmeralda, una tiara y condecoraciones (Grosby)

En una gala real, sorprendió con un vestido largo verde esmeralda de tela ligera, mangas largas abullonadas y cuello alto. La falda presentaba pliegues suaves y la cintura se ajustó con un fino cinturón en el mismo tono. Llevó una tiara de diamantes sobre el peinado de ondas marcadas, una banda azul con ribetes rojos y blancos, insignias sobre el hombro izquierdo y un bolso metálico dorado.

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El abrigo azul marino de corte clásico, el sombrero ancho y los accesorios discretos reafirmaron la apuesta de Kate Middleton por la elegancia atemporal (Alamy)

En otro evento formal, asistió con un abrigo azul marino de corte clásico, solapas pronunciadas y botonadura doble, acompañado de un sombrero ancho azul con lazo y red de tul. Lució un collar de perlas de varias vueltas y pendientes colgantes discretos. El maquillaje suave completó el conjunto.

El abrigo blanco recto y el vestido plisado crema, junto al collar largo de perlas y las rosas rojas, dieron a Kate Middleton un aire institucional y refinado (Imago)

Durante una visita institucional, optó por un abrigo blanco de lana, corte recto y botonadura simple, sobre un vestido plisado en tono crema. El detalle más llamativo fue un collar largo de perlas y rosas rojas frescas, que caía en línea sobre el vestido. Llevó pendientes dorados de gran tamaño y peinó su cabello en ondas sueltas.

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Los príncipes de Gales en los premios Bafta 2026 (Grosby Group)

En la alfombra roja de los premios Bafta 2026, lució un vestido largo de tul en tonos rosa claro y burdeos, con escote cruzado y falda amplia. El cinturón de terciopelo burdeos marcó la silueta. Combinó este atuendo con pendientes colgantes de diamantes, una pulsera plateada y el cabello suelto en ondas, junto a un maquillaje luminoso.

El abrigo largo de lana con estampado geométrico, el suéter de cuello alto y los pantalones verdes confirmaron la versatilidad y el estilo casual de Kate (PA Images)

Para una actividad al aire libre en su visita a Melin Tregwynt, eligió un abrigo largo de lana con estampado geométrico en naranja y marrón. Debajo, llevó un suéter de cuello alto y pantalones verdes de corte recto.

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