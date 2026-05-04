El Salvador

El Salvador impulsa la difusión internacional de la Cofradía de las Flores y las Palmas

El Salvador pone su cultura en la mira global con la histórica inclusión de la Cofradía de las Flores y las Palmas de Panchimalco en la lista de tesoros de la UNESCO, celebrando exposiciones y actividades en el mundo entero

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Talleres, exposiciones fotográficas y experiencias para comunidades migrantes marcan una nueva etapa en el resguardo de una manifestación espiritual y artística singular (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
Talleres, exposiciones fotográficas y experiencias para comunidades migrantes marcan una nueva etapa en el resguardo de una manifestación espiritual y artística singular (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador intensificó su estrategia internacional para difundir la Cofradía de las Flores y las Palmas de Panchimalco, compartiendo diversas muestras del evento ante representantes de la comunidad internacional, tal como informó este 2 de mayo la viceministra, Patricia Godínez.

Tras su inscripción oficial en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO el 10 de diciembre pasado. Esta iniciativa se enmarca en el compromiso asumido por el país ante el organismo internacional y busca consolidar la proyección global de una tradición que refleja la continuidad cultural, la creatividad colectiva y la espiritualidad de los pueblos salvadoreños, informó el Ministerio en un comunicado.

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La reciente inclusión en la lista de la UNESCO resultó de dos años de gestiones coordinadas por la Cancillería de El Salvador, la Embajada en Francia, la Misión Permanente ante la UNESCO y el Ministerio de Cultura, según precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Como parte de las primeras acciones tras la declaratoria, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, señaló la organización de exposiciones y muestras fotográficas, incluidas las que actualmente se exhiben en el salón Camilo Minero, con imágenes de Fausto Andrés, René Cuellar y registros oficiales de los ministerios implicados.

La tradición de la Cofradía de las Flores y las Palmas, que se celebra cada primera y segunda semana de mayo en Panchimalco, del municipio de San Salvador Sur, sobrevivió a años en los que la violencia criminal amenazó la vida comunitaria. Godínez destacó: “Todo valió la pena. La mirada cultural universal se volcó a El Salvador, una nación transformada, resiliente y que ha luchado para que esta tradición no quedara en el olvido y fuera reconocida a nivel mundial”.

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De la amenaza de olvido a la escena internacional, la tradición ancestral se consolida en la agenda cultural y diplomática, promoviendo sostenibilidad y respeto a su esencia (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
De la amenaza de olvido a la escena internacional, la tradición ancestral se consolida en la agenda cultural y diplomática, promoviendo sostenibilidad y respeto a su esencia (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Este reconocimiento internacional obliga a El Salvador a fortalecer la proyección y transmisión intergeneracional de la manifestación, así como la documentación, la promoción del desarrollo sostenible local y el respeto por su sentido ritual, de acuerdo con los lineamientos de la Convención de la UNESCO de 2003. Godínez puntualizó que una de las prioridades será “generar exposiciones de flores y palmas en nuestras sedes diplomáticas y consulares”, junto a talleres, webinarios y experiencias participativas destinadas a la diáspora y a la comunidad internacional.

La Cofradía de las Flores y las Palmas es un testimonio excepcional de la espiritualidad y el legado cultural de Panchimalco, destaca la institución gubernamental. La celebración comprende ritos, música y ofrendas a la madre Tierra y a los ancestros, sostenida a través de generaciones y que hoy asume una dimensión global. El compromiso de resguardar esta manifestación abarca tanto a la comunidad portadora como a las instituciones del Estado, puntualizó Godínez.

El acto que dio inicio a la etapa de difusión internacional contó con la intervención del director de la Casa del Artista de Panchimalco, Rogelio Vásquez, quien expresó su agradecimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores por el impulso global que se le ha dado a la tradición. También participaron la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, miembros del cuerpo diplomático acreditado en El Salvador y diversos funcionarios del gobierno.

Celebraciones, rituales ancestrales y estrategias diplomáticas convergen en una iniciativa que transforma la mirada sobre las tradiciones de Panchimalco ante la comunidad global (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
Celebraciones, rituales ancestrales y estrategias diplomáticas convergen en una iniciativa que transforma la mirada sobre las tradiciones de Panchimalco ante la comunidad global (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El Ministerio de Relaciones Exteriores remarcó que varias de estas actividades ya se realizaban antes de la inclusión en la lista patrimonial, pero la declaratoria de la UNESCO ha acelerado y expandido los esfuerzos para proyectar la Cofradía de las Flores y las Palmas en canales internacionales, foros multilaterales y actividades interculturales coordinadas desde el exterior.

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