Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto, y su emocionante encuentro con Lionel Messi

Maia Reficco protagonizó un emotivo encuentro con Lionel Messi durante el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 (REUTERS/Brian Snyder)

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 se vivió a pura emoción para Franco Colapinto, el piloto argentino que logró su mejor clasificación histórica en la máxima categoría, pero también para Maia Reficco, su pareja, quien protagonizó uno de los momentos virales del fin de semana: su inesperado y desbordante encuentro con Lionel Messi.

La actriz y cantante, que acompañó a Colapinto durante todo el GP, se cruzó con el capitán de la Selección argentina en el paddock del Autódromo Internacional de Miami. Messi llegó al circuito junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, y rápidamente su presencia revolucionó no solo a los fanáticos de la F1, sino también a las figuras que forman parte del evento. Entre ellos, Maia, que no disimuló la emoción al tener de cerca al ídolo máximo del fútbol argentino.

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La reacción espontánea y viral de Maia Reficco al ver a Messi generó una ola de memes y mensajes en redes sociales

Las cámaras captaron la secuencia exacta: primero el asombro y la sonrisa nerviosa de Reficco al ver a Messi, luego la foto juntos y, finalmente, una reacción genuina y desbordante que rápidamente se viralizó en redes. Maia compartió las imágenes en sus historias de Instagram, acompañadas de emojis de llanto y una secuencia de selfies donde se la ve completamente impactada y emocionada, con gestos que mezclan incredulidad, alegría y nervios. La espontaneidad de su reacción, sumada a su gesto de llevarse la mano a la boca y los ojos vidriosos, conquistó a los seguidores y generó una ola de memes y mensajes de cariño.

“Fue un sueño hecho realidad”, resumió Colapinto después de la carrera, al referirse al abrazo y la charla que también compartió con Messi en el box de Alpine. “Conocer a mi ídolo, que me haya venido a alentar con toda la familia, que haya disfrutado de una carrera de Fórmula 1. Lo disfruté mucho. Fue un día y un momento muy especial”, agregó el piloto, que además posó para una foto grupal junto a Maia y toda la familia Messi, en uno de los retratos más comentados del fin de semana.

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Maia Reficco compartió su experiencia como acompañante en F1, destacando su apoyo a Colapinto y las emociones vividas en el GP

Para Maia, la emoción no era nueva, pero sí diferente. La artista ya había tenido un breve encuentro con Messi años atrás, durante una renovación de votos de Luis Suárez y Sofía Balbi en Uruguay, donde confesó que los nervios le impidieron casi hablar. Pero en Miami la historia fue distinta: las cámaras y los flashes la encontraron en el centro de la escena, y su reacción se transformó en una de las postales virales del GP.

Además del encuentro con Messi, Maia y Franco vivieron el GP de Miami como una pareja consolidada y auténtica. Llegaron juntos al predio, compartieron mates y gestos de cariño, y fueron protagonistas de varios de los momentos más cálidos y espontáneos del fin de semana. Los fanáticos celebraron la frescura y la química de la pareja, y muchos coincidieron en que la energía de Maia funcionó como un verdadero amuleto para el piloto argentino, que coronó el evento con una clasificación histórica.

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Messi asistió al Autódromo Internacional de Miami junto a su familia, revolucionando el paddock y la actividad de la Fórmula 1 (REUTERS)

Durante el paddock, Reficco también habló con la prensa y relató su experiencia en el mundo de la F1, reconociendo que todo le resultaba “un delirio” y que estaba allí “muy contenta de bancar” a Franco. Consultada por ESPN sobre la presión y los looks que suelen acompañar estos eventos, Maia admitió que se estresó un poco, pero que su objetivo principal era acompañar a su pareja y disfrutar el momento.

La presencia de Messi en el autódromo no solo fue una sorpresa para Maia y Franco, sino que paralizó la actividad normal del circuito. El capitán de la selección recorrió el hospitality de Mercedes, se subió al monoplaza de Kimi Antonelli, firmó autógrafos, saludó a Colapinto y se tomó el tiempo para posar con quienes se acercaban, dejando una marea de imágenes y videos para el recuerdo.

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