11 frases de Coudet tras la derrota de River Plate: de la brutal autocrítica al significado de sus gestos hacia la gente

*La autocrítica de Coudet

River Plate perdió 1-0 con Atlético Tucumán en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Eduardo Coudet igual ya se había clasificado a octavos de final. Luego de la derrota, el entrenador analizó el encuentro frente al Decano.

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Fiel a su estilo, el Chacho fue contundente al calificar la actuación de su equipo: “Malísima”. Y añadió: “Fue el peor partido desde que estoy, sobre todo porque nunca el equipo logró transmitir buenas sensaciones desde adentro hacia afuera. Nunca jugamos bien”.

El ex volante reconoció que “es difícil explicar” el momento que está atravesando el equipo. “Nos cuesta y trataré de encontrarle la vuelta al por qué no fluye desde la soltura. Antes, teníamos la tranquilidad desde los resultados, hay que trabajar. Soy el responsable y tengo que encontrarle la vuelta”.

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Sobre en qué mejoraron y qué le falta, reconoció: “Todavía no logré encontrar las piezas. En algún momento lo hicimos, pero cuando no lo conseguimos nos costó desde la competencia interna para que todos estén en el mismo nivel. Veníamos con algunas tarjetas y tuvimos que hacer cambios y buscamos que desde el rendimiento del equipo no cambie el tema y que estén todos de la mejor manera”.

*Coudet reconoció que están en deuda con los hinchas

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Al ser consultado por sus gestos a la gente, aclaró: “Le pedí disculpas más que pedir empuje. La verdad es que no estábamos encontrando un fútbol a la altura. Nunca nos pudimos enganchar en la dinámica de la gente. Qué vamos a reclamar, es imposible. La gente quiere ver ganar a River y también quiere ver buen fútbol y eso debe ser frustrante”.

Chacho se sorprendió con el dato estadístico de que River Plate lleva 22 encuentros sin poder dar vuelta un resultado. “No sabía. Si nos supera la responsabilidad o algo soy consciente de que hemos modificado respecto al último partido. Es trabajar y tratar de que el equipo juegue bien al fútbol. Las formas acá son importantes y todavía no lo he logrado. Tratamos de mejorar y encontrarlas. En el momento en el que tendríamos que tener todo más suelto nos cuesta. Hoy es difícil explicar porque no me gustó lo que vi. Es hacerse responsable y el máximo responsable soy yo”.

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El único tanto del encuentro lo marcó Renzo Tesuri a los 19 minutos. Si bien River Plate buscó el empate, Atlético Tucumán logró defender la ventaja y pudo volver ganar de visitante luego de 464 días (llevaba 13 derrotas al hilo en esa condición).

*El Chacho explicó sus gestos hacia la gente

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Fue un encuentro en el que el conjunto local no mostró ideas para poder concretar el empate. De momento, en el primer choque de playoffs, el elenco millonario se estaría midiendo de local ante San Lorenzo (sexto en la Zona A), pero habrá que esperar al partido de Defensa y Justicia de este lunes ante Gimnasia de Mendoza, desde las 19:15. El equipo de Florencio Varela tiene chances de meterse entre los ocho primeros, pero deberá vencer a los cuyanos y si lo hace por al menos dos goles, superará la línea del Ciclón.

MÁS FRASES DE COUDET.

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Nivel de futbolistas cambios. “Hablamos de la competencia interna, que es necesaria, de estar lo más parejo posible y no lo podemos lograr. Tenemos la necesidad de la rotación de algunos lugares. Creo que todos tuvieron la posibilidad de participar. Lo de hoy no me gustó, en especial las sensaciones que hemos transmitido. El máximo responsable soy yo. Hoy han generado de afuera hacia adentro. No es para quedar bien con la gente. Estamos muy en deuda con nuestra gente”.

A qué quiere que juegue su equipo. “Que juegue bien al fútbol. Eso todos nos damos cuenta. Quiero que sea un equipo que vaya de la mano con la historia de River, que sea ofensivo, dinámico, técnico”.

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La no convocatoria de Kevin Castaño. “Son todos tenidos en cuenta, después es una competencia deportiva y siempre hay otro en mejor nivel. Soy claro sino diría ‘este jugador conmigo no juega más’. No hay ningún caso así, pero siento que desde la posición en que lo podemos usar hay gente que está mejor. Pero no hay nada con nadie”.

Un acompañante para Aníbal Moreno. “Le pusimos a (Maxi) Meza, pero llevaba mucho tiempo sin jugar. Teníamos que ir a buscar. Entró Maxi (Salas) y también tuvo situaciones de gol. El tema pasa por mejorar desde el juego y las sensaciones de lo que transmitimos, más que en nombres puntuales. Podemos jugar mucho mejor y a veces puedo discrepar con ustedes, pero por lo menos para mí transmitíamos otra cosa desde adentro hacia los de afuera. Hoy trataba de que el equipo se enganchara con la gente, pero hoy no se pudo lograr eso. La gente nos puede empujar, pero no hacer que juguemos bien al fútbol. Tenemos que trabajar y emparejar el grupo”.

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El jugar en River Plate. “El jugador de River sabe dónde está. Me hago responsable de que no he logrado hacer jugar al equipo de la manera que quiero que juegue. Estamos jugando más a lo que podemos que a lo que queremos, por eso entiendo que desde la parte deportiva no le guste a ustedes. Sé que este club exige y eso te hace mejorar. La gente nos está acompañando más allá de lo que nosotros transmitimos desde adentro hacia afuera”.

Las vueltas. “Juanfer (Quintero) no hizo una práctica de fútbol todavía, pero mañana arrancan Driussi (Sebastián) y Fausto (Vera). Realmente nos costaron sus bajas. No soy hipócrita, buscamos con los cambios, pero a los playoffs vamos a llegar bien y con la gente con un poco más de ritmo. Habrá más argumentos porque es River y tenemos que pelear”.