Ciencia

La ciencia mapea la contaminación en el Atlántico: los sitios críticos

Una investigación reciente revela que pequeños restos plásticos y fibras provenientes de la actividad humana se distribuyen ampliamente en aguas oceánicas y su origen puede rastrearse a grandes distancias

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los residuos plásticos y fibras menores a 5 milímetros se dispersan en el Atlántico, su monitoreo resulta complejo por las corrientes y el viento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de pequeños residuos derivados de la actividad humana afecta a extensas zonas de los océanos y representa un reto para la protección de los ecosistemas marinos. Estos fragmentos, que incluyen microplásticos, fibras textiles y otros materiales de menos de 5 milímetros, se dispersan por el agua a través de corrientes, vientos y procesos biológicos, lo que dificulta su monitoreo y eliminación.

Un estudio elaborado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), publicado en la revista Environmental Pollution, analizó la distribución y las fuentes de estos contaminantes a lo largo de casi 8.000 kilómetros del Atlántico. El equipo identificó las principales zonas de acumulación y rastreó el origen de las partículas, que se concentra principalmente en la costa de África Occidental.

PUBLICIDAD

Cuáles son los lugares del Atlántico donde más se acumulan los residuos

Los análisis realizados a lo largo del recorrido oceánico muestran que los residuos plásticos y fibras diminutas se encuentran en todo el Atlántico, desde zonas tropicales hasta regiones templadas. El estudio señala que las concentraciones más altas aparecen cerca del ecuador, frente a Brasil y en torno a los 10° de latitud norte.

Vista microscópica del aire mostrando miles de partículas de polvo y diminutos microplásticos, con fibras textiles rojas, azules y amarillas flotando.
Las partículas pequeñas, más abundantes, suelen ser fragmentos de microplásticos, mientras que las grandes corresponden sobre todo a fibras textiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la investigadora principal, Stéphanie Birnstiel, “estos contaminantes pueden acumularse incluso en áreas alejadas de la costa, como el centro del Atlántico, y recorrer largas distancias desde sus lugares de origen”.

PUBLICIDAD

La investigación identifica dos grupos principales de partículas: las más pequeñas, de entre 10 y 315 micrómetros, y las más grandes, de 315 micrómetros o más. Para comparar, el diámetro de un pelo humano está entre los 17 y los 181 micrómetros. El documento detalla que las partículas pequeñas son mucho más abundantes y, en su mayoría, corresponden a fragmentos de microplásticos.

Por su parte, el grupo de mayor tamaño está formado sobre todo por fibras, especialmente fibras celulósicas, que suelen desprenderse durante el lavado de prendas, en particular de algodón. Aunque provienen de materiales naturales, presentan baja capacidad de degradarse debido a los procesos químicos y los aditivos que se utilizan en su fabricación.

El estudio también muestra que la cantidad de estos residuos es mayor en el hemisferio norte que en el sur. Los autores asocian esta diferencia con la mayor densidad de población, el desarrollo industrial y los mecanismos de acumulación que se dan en el Atlántico Norte. Según Patrizia Ziveri, profesora de ICTA-UAB y coautora, este patrón refleja cómo las actividades humanas y las corrientes oceánicas influyen en la distribución de estos residuos a escala global.

Estrategias para rastrear el origen de las partículas

Detalle de un dedo cubierto por un guante de látex celeste, mostrando microplásticos de colores variados y algunas fibras blancas adheridas a la superficie.
Las corrientes oceánicas y las actividades humanas modifican la distribución de microplásticos y fibras a escala global, según los autores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo utilizó un sistema que extrae agua del mar de forma continua a través del casco del barco, lo que permitió recolectar 52 muestras tomadas a unos 4,5 metros de profundidad entre abril y mayo de 2022. El protocolo de laboratorio incluyó pasos para separar y limpiar las partículas presentes en el agua, además de analizarlas según su tamaño, forma y composición química con técnicas como la espectroscopía infrarroja y microscopios avanzados.

Para averiguar de dónde venían y cómo se movían estos residuos, el equipo recurrió a un modelo de simulación que tiene en cuenta la velocidad y dirección de las corrientes marinas. Los resultados mostraron que la mayoría de las partículas encontradas en el Atlántico Sur tienen su origen en la costa de África Occidental, especialmente en zonas urbanas cercanas al mar, aunque también se detectaron aportes desde el norte de Brasil y la Península Ibérica hacia el noroeste de África y las Islas Canarias.

El análisis se realizó bajo estrictos controles para evitar que las muestras se contaminaran con partículas del ambiente o del propio laboratorio. Para esto se usaron materiales libres de plástico, pruebas para detectar contaminantes y procedimientos dentro de cabinas especiales.

Claves para enfrentar la dispersión de microplásticos y fibras

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La atmósfera puede transportar fibras y fragmentos plásticos a zonas muy alejadas del océano, lo que agrava la dispersión de estos contaminantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saber con exactitud dónde se acumulan y de dónde provienen los pequeños residuos plásticos y fibras en el Atlántico ayuda a que científicos y autoridades puedan desarrollar mejores estrategias para proteger el océano. Factores como el viento, las olas, las corrientes y las interacciones con organismos marinos influyen en el transporte y la acumulación de estos contaminantes tanto en el hemisferio norte como en el sur.

El estudio también señala que, además de los residuos que llegan directamente desde las costas y los ríos, la atmósfera puede transportar fibras y fragmentos hasta zonas muy alejadas en el océano. Esto demuestra que la contaminación por estos materiales no conoce fronteras y debe abordarse a nivel global.

Las conclusiones del estudio ofrecen datos concretos sobre la cantidad, el tipo y el origen de estos residuos, y abren nuevas oportunidades para mejorar el monitoreo y la reducción de este problema tanto a nivel regional como internacional.

Temas Relacionados

MicroplásticosContaminaciónOcéanosOcéano AtlánticoÚltimas noticiasCienciaMedio ambiente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué astrónomos estudian los rayos en Júpiter para entender mejor el clima en la Tierra

El planeta más grande de nuestro Sistema Solar alberga tormentas masivas y de larga duración, algunas de las cuales se prolongan durante siglos. Los nuevos hallazgos de la sonda Juno de la NASA asombran a los científicos

Por qué astrónomos estudian los rayos en Júpiter para entender mejor el clima en la Tierra

El misterio de la galaxia Loki: las estrellas que reescriben la historia de la Vía Láctea

Un equipo internacional identificó un grupo de estrellas de baja metalicidad en el disco galáctico y reveló pistas sorprendentes sobre antiguas fusiones que definieron el origen de nuestra galaxia

El misterio de la galaxia Loki: las estrellas que reescriben la historia de la Vía Láctea

La NASA comienza a ensamblar el potente cohete de la nueva misión Artemis III

La etapa central del Space Launch System arribó al Centro Espacial Kennedy. A fin de 2027 será el próximo lanzamiento que probará maniobras orbitales de las naves que aterrizarán en la Luna

La NASA comienza a ensamblar el potente cohete de la nueva misión Artemis III

El inquietante fenómeno en las montañas griegas: una transformación silenciosa que alerta al sur de Europa

La drástica reducción de la nieve en las principales cumbres del país, detectada por expertos internacionales, anticipa graves consecuencias para el agua y los ecosistemas en toda la región mediterránea

El inquietante fenómeno en las montañas griegas: una transformación silenciosa que alerta al sur de Europa

Científicos identificaron la frontera de la Vía Láctea: dónde termina el disco estelar de nuestra galaxia

Un equipo internacional de astrónomos logró detectar con precisión el extremo de la región donde se forman nuevas estrellas

Científicos identificaron la frontera de la Vía Láctea: dónde termina el disco estelar de nuestra galaxia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Checo Pérez finaliza en el lugar 16 dentro del Gran Premio de Miami

Morena manda señal a Estados Unidos: “No cabe un México arrodillado” en medio del caso Rocha Moya

Hallan a joven sin vida en La Victoria: PNP detiene a presunto feminicida

Grave incendio por la explosión de camión cisterna dejó a más de 10 familias afectadas, casas destruidas y heridos en en Tiquisio, Bolívar

INFOBAE AMÉRICA

Springfield destaca por conservar la esencia original de la Ruta 66

Springfield destaca por conservar la esencia original de la Ruta 66

Dos soldados de Estados Unidos desaparecieron en una zona de acantilados durante maniobras conjuntas en el sur de Marruecos

Tensión en el estrecho de Ormuz: un buque granelero fue atacado por lanchas rápidas cerca de la costa iraní

Cámara de Comercio panameña llama a consolidar empleos formales, productivos y sostenibles

El cartel del Diablo suma dos arrestos por el caso del pastor asesinado en Honduras

ENTRETENIMIENTO

Matthew Lillard se sincera sobre el éxito actual: "No creo que les guste yo. Solo extrañan los viejos tiempos"

Matthew Lillard se sincera sobre el éxito actual: "No creo que les guste yo. Solo extrañan los viejos tiempos"

Ritchie Blackmore recuerda la humildad de Eddie Van Halen y revela el lado desconocido del “genio de la guitarra”

La resolución legal entre Gina Carano y Lucasfilm despierta expectativas sobre su regreso a “Star Wars”

“Hombre en llamas”: todo sobre la nueva serie de Netflix que lidera lo más visto

‘El diablo viste a la moda 2′ y el trágico final de un personaje de la película original: “Tenía que irse”