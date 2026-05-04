Rochi Igarzabal se casó con Milton Cámara en una romántica ceremonia que reunió a los Casi Ángeles: todas las fotos

La actriz y cantante tuvo su boda en un entorno natural (Video: Instagram)

Tras una relación de 12 años, Rocío Igarzábal y Milton Cámara celebraron su matrimonio en una doble ceremonia que combinó intimidad familiar, reencuentro con amigos y un marcado espíritu de celebración al aire libre. El evento, realizado tras formalizar el vínculo en el registro civil el 1 de mayo, incluyó una segunda etapa al día siguiente con una fiesta junto al agua en la que participaron los excompañeros de la exitosa tira Casi Ángeles, alimentando la nostalgia de toda una generación.

Rocío Igarzábal y Milton Cámara celebraron una boda doble con ceremonia íntima y fiesta al aire libre tras 12 años de relación

La hija de la pareja, Lupe, y la mascota familiar tuvieron un rol destacado en la ceremonia, aportando ternura y originalidad al evento

Rocío Igarzábal eligió un vestido minimalista en seda off white, diseñado por Angie Biani, que marcó tendencia con su sofisticación

El estilismo de la actriz incluyó un peinado suelto con ondas naturales, maquillaje en tonos neutros y complementos en blanco y perlas

La celebración desató nostalgia en redes sociales por reunir al elenco de la exitosa tira juvenil producida por Cris Morena

El casamiento reunió a los protagonistas de Casi Ángeles, con la presencia de Lali Espósito, Emilia Attias, Gastón Dalmau, Cachete Sierra y más

Momentos como el show musical de la pareja y la emoción colectiva marcaron el ritmo relajado y familiar de la boda junto al agua

La ceremonia incluyó la participación especial de Lupe, hija de la pareja, quien esparció flores en el pasillo central

Entre las particularidades que definieron la velada (y que la diferencian de otras bodas de figuras públicas) se destacaron el protagonismo de Lupe, la hija de la pareja, quien recorrió el pasillo central esparciendo flores, y la presencia de la mascota de la familia, durante el rito. Además, la originalidad fue eje con el souvenir elegido: los invitados pudieron estampar en el momento remeras, totebags y vasos con dibujos personalizados de los recién casados, su hija y su perro, registros que marcaron el ritmo relajado y auténtico de la celebración.

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Para los admiradores de la serie producida por Cris Morena, el casamiento de Igarzábal se convirtió en un motivo de revuelo en redes sociales. Las imágenes compartidas retrataron el reencuentro de varios protagonistas de Casi Ángeles. Entre los invitados se contaron Gastón Dalmau, María del Cerro, Emilia Attias, Vico D’Alessandro, Agustín Sierra y Lali Espósito, quienes compartieron con la novia y los demás asistentes una postal muy esperada por los fanáticos.

Rocío Igarzábal y Milton Cámara celebraron una boda romántica al aire libre rodeados de ex compañeros de Casi Ángeles

La pareja dio el "Sí" en una romántica boda y celebraron a lo grande (Video: Instagram)

La celebración incluyó un mini show musical con Igarzábal cantando y Cámara tocando la guitarra para los invitados

Los invitados disfrutaron de souvenirs personalizados, estampando remeras, totebags y vasos con ilustraciones exclusivas de la familia

La romántica celebración contó con la participación de la hija de la pareja, Lupe, quien tuvo un rol especial durante la ceremonia

El casamiento de Rocío Igarzábal generó gran repercusión en redes sociales entre los fanáticos de Casi Ángeles

La mascota de la familia acompañó el rito nupcial, sumando un detalle tierno y original al casamiento

La celebración incluyó momentos destacados, como el mini show en el que Igarzábal cantó mientras Cámara la acompañaba en la guitarra. La pareja también tuvo su momento central de baile, en el que fueron ovacionados por la concurrencia. El clima de camaradería se reforzó con palabras dedicadas por Cámara: “Rochi, que cree que se pone hermosa para ir a un evento y no se da cuenta que solo en pijama ya es una cosa de locos”, afirmó el músico.

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La elección de la cantante en materia de estilismo se alineó a una estética minimalista y romántica. La actriz optó por un vestido blanco largo en seda off white y corte al cuerpo, creación de la diseñadora Angie Biani. El modelo incluía una falda levemente evasé y una cola sutil, cuello halter volcado de inspiración sofisticada y una espalda semi descubierta con transparencias.

La emoción del reencuentro entre integrantes de Casi Ángeles marcó el clima nostálgico y generacional de la jornada

El evento reunió a varias figuras de Casi Ángeles, incluyendo a Lali Espósito y Gastón Dalmau, generando furor entre los fanáticos de la serie

La repercusión en redes sociales creció con las fotos del reencuentro de los ex protagonistas de Casi Ángeles, reflejando la emoción generacional de la fiesta

El peinado de ondas naturales y el maquillaje en tonos neutros acompañaron la estética fresca elegida por la actriz para el gran día

Las redes sociales reflejaron el impacto de la boda, destacando las imágenes del reencuentro de los ex Casi Ángeles y la celebración al aire libre como un viaje a la nostalgia para toda una generación

La originalidad se destacó con souvenirs personalizados, como remeras, totebags y vasos con ilustraciones de los recién casados, su hija y su perro

El look de Rocío prescindió de tocado y tul, con un peinado suelto de ondas naturales y un maquillaje en tonos neutros, acorde a la frescura y sencillez que predominó en la celebración. A tono con el entorno y la época del año, sumó un abrigo corto de piel sintética en blanco, una mini cartera forrada en seda y decorada con perlas, y como ramo, calas blancas naturales.

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La combinación de intimidad y nostalgia atravesó toda la jornada. La ceremonia tuvo lugar a orillas de un cuerpo de agua, escenario en el que la pareja se prometió amor eterno, acompañados de familiares y amigos. Las imágenes capturaron la emoción colectiva y la impronta generacional del reencuentro de ex integrantes de Casi Ángeles. Durante la fiesta, la participación de la hija de la pareja y la mascota familiar marcó un tono distintivo. Los souvenirs personalizados también destacaron entre los invitados por su originalidad: cada uno pudo llevarse un objeto estampado al instante, testimonio gráfico de una celebración vivida y una noche imposible de olvidar.

Victorio D'Alessandro, Cachete Sierra y Gastón Dalmau estuvieron entre los invitados ilustres en la boda de Rocío Igarzábal y Milton Cámara

La fiesta de casamiento reunió a algunos de los protagonistas de Casi Ángele

La hija de la pareja, Lupe, tuvo un rol destacado al recorrer el pasillo central esparciendo flores, sumando un toque familiar y entrañable a la ceremonia

Rocío Igarzábal deslumbró con un vestido minimalista y romántico, diseñado por Angie Biani, que reflejó elegancia y frescura en la celebración nupcial

La emotiva boda de Rocío Igarzábal reunió a ex protagonistas de Casi Ángeles, generando nostalgia y furor en redes sociales con cada foto del evento

La consigna 'Viva el amor', elegida por Igarzábal, sintetizó el espíritu festivo y la repercusión que tuvo el evento en el mundo del espectáculo

La fiesta de casamiento reunió a los protagonistas de Casi Ángeles, generando un esperado reencuentro que emocionó a los fanáticos en redes sociales

La celebración incluyó un mini show en el que Igarzábal cantó acompañada por Milton Cámara en guitarra y un emotivo primer baile de la pareja

Un día antes la pareja por el Registro Civil. En una de las historias que compartió, la intérprete eligió una frase sencilla para definir lo vivido: “Viva el amor”. Esa expresión condensó el clima del evento y la repercusión que tuvo entre quienes siguieron la celebración a la distancia.

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Fotos: Instagram Meli.poggifotografa/ Marianomichkin/ Salviacreative