Rochi Igarzabal se casó con Milton Cámara en una romántica ceremonia que reunió a los Casi Ángeles: todas las fotos

La actriz y cantante tuvo su boda en un entorno natural (Video: Instagram)
Tras una relación de 12 años, Rocío Igarzábal y Milton Cámara celebraron su matrimonio en una doble ceremonia que combinó intimidad familiar, reencuentro con amigos y un marcado espíritu de celebración al aire libre. El evento, realizado tras formalizar el vínculo en el registro civil el 1 de mayo, incluyó una segunda etapa al día siguiente con una fiesta junto al agua en la que participaron los excompañeros de la exitosa tira Casi Ángeles, alimentando la nostalgia de toda una generación.
Entre las particularidades que definieron la velada (y que la diferencian de otras bodas de figuras públicas) se destacaron el protagonismo de Lupe, la hija de la pareja, quien recorrió el pasillo central esparciendo flores, y la presencia de la mascota de la familia, durante el rito. Además, la originalidad fue eje con el souvenir elegido: los invitados pudieron estampar en el momento remeras, totebags y vasos con dibujos personalizados de los recién casados, su hija y su perro, registros que marcaron el ritmo relajado y auténtico de la celebración.
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Para los admiradores de la serie producida por Cris Morena, el casamiento de Igarzábal se convirtió en un motivo de revuelo en redes sociales. Las imágenes compartidas retrataron el reencuentro de varios protagonistas de Casi Ángeles. Entre los invitados se contaron Gastón Dalmau, María del Cerro, Emilia Attias, Vico D’Alessandro, Agustín Sierra y Lali Espósito, quienes compartieron con la novia y los demás asistentes una postal muy esperada por los fanáticos.
La pareja dio el "Sí" en una romántica boda y celebraron a lo grande (Video: Instagram)
La celebración incluyó momentos destacados, como el mini show en el que Igarzábal cantó mientras Cámara la acompañaba en la guitarra. La pareja también tuvo su momento central de baile, en el que fueron ovacionados por la concurrencia. El clima de camaradería se reforzó con palabras dedicadas por Cámara: “Rochi, que cree que se pone hermosa para ir a un evento y no se da cuenta que solo en pijama ya es una cosa de locos”, afirmó el músico.
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La elección de la cantante en materia de estilismo se alineó a una estética minimalista y romántica. La actriz optó por un vestido blanco largo en seda off white y corte al cuerpo, creación de la diseñadora Angie Biani. El modelo incluía una falda levemente evasé y una cola sutil, cuello halter volcado de inspiración sofisticada y una espalda semi descubierta con transparencias.
El look de Rocío prescindió de tocado y tul, con un peinado suelto de ondas naturales y un maquillaje en tonos neutros, acorde a la frescura y sencillez que predominó en la celebración. A tono con el entorno y la época del año, sumó un abrigo corto de piel sintética en blanco, una mini cartera forrada en seda y decorada con perlas, y como ramo, calas blancas naturales.
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La combinación de intimidad y nostalgia atravesó toda la jornada. La ceremonia tuvo lugar a orillas de un cuerpo de agua, escenario en el que la pareja se prometió amor eterno, acompañados de familiares y amigos. Las imágenes capturaron la emoción colectiva y la impronta generacional del reencuentro de ex integrantes de Casi Ángeles. Durante la fiesta, la participación de la hija de la pareja y la mascota familiar marcó un tono distintivo. Los souvenirs personalizados también destacaron entre los invitados por su originalidad: cada uno pudo llevarse un objeto estampado al instante, testimonio gráfico de una celebración vivida y una noche imposible de olvidar.
Un día antes la pareja por el Registro Civil. En una de las historias que compartió, la intérprete eligió una frase sencilla para definir lo vivido: “Viva el amor”. Esa expresión condensó el clima del evento y la repercusión que tuvo entre quienes siguieron la celebración a la distancia.
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Fotos: Instagram Meli.poggifotografa/ Marianomichkin/ Salviacreative
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