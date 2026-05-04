Gobierno de El Salvador suma 210 escuelas públicas remodeladas con inversión de más de 184 millones de dólares

La apuesta del gobierno salvadoreño suma ya cientos de nuevos centros y millones de dólares invertidos. Un proyecto que promete cambiar la realidad de miles de estudiantes y despierta interés por su magnitud (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este domingo la inauguración simultánea de otras 70 escuelas estatales como parte de la tercera fase del programa Dos Escuelas por Día, una iniciativa orientada a transformar la infraestructura educativa a nivel nacional. Se trata de una inversión acumulada que asciende a 184.8 millones de dólares, destinada a beneficiar a más de 24,000 estudiantes. De acuerdo con el mandatario, el programa ya suma 210 escuelas terminadas y avanza actualmente con la construcción de un total de 694 instituciones.

Durante una cadena nacional transmitida desde una de las nuevas escuelas, Bukele expresó su agradecimiento a las entidades estatales involucradas en el proyecto. Al referirse al inicio de la iniciativa en 2025, resaltó que la construcción de dos escuelas cada día se mantiene de forma ininterrumpida, tanto en fines de semana como durante las vacaciones. “Hoy estamos aquí para hacer lo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo: cumplir promesas”, señaló Bukele.

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En esa transmisión, el presidente precisó que con las obras que siguen en marcha, el programa Dos Escuelas por Día constituye una intervención global de 690 millones de dólares y alcanzará a 114,000 estudiantes en todo El Salvador.

La dinámica del programa establece que cada jornada se incorporan dos nuevas escuelas al proceso de construcción. “Cada día, dos escuelas. Se inicia la construcción y se van entregando, así como estas setenta del día de hoy”, enfatizó Bukele, quien además remarcó el contraste con la situación previa de la infraestructura escolar, caracterizada por el abandono y la falta de mantenimiento en gobiernos anteriores.

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La estrategia de Bukele abarca desde la conectividad hasta materiales didácticos y remodelaciones integrales. Un antes y un después en la infraestructura escolar, con nuevas cifras que sorprenden al país (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Bukele hizo memoria sobre el esfuerzo anterior, señalando que antes de este programa ya se habían remodelado unas 400 escuelas, lo que eleva el total de centros intervenidos a más de mil cien instituciones educativas. “Para los que decían: ‘¿Y dónde están las mil escuelas?’, bueno, ahí están las mil escuelas”, agregó el presidente.

El mandatario reiteró que el compromiso gubernamental no solo implica mejoras físicas en los edificios escolares, sino también el suministro de tecnología, conectividad y materiales didácticos. “¿Cuándo nuestros niños habían tenido una laptop o una tablet como tienen ahora? ¿Cuándo habían tenido conexión a Internet en las escuelas?”, planteó Bukele, en referencia a las políticas de entrega de equipos y recursos tecnológicos implementadas durante su administración.

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El programa contempla la remodelación o reconstrucción de todas las escuelas públicas del país y, de acuerdo con Bukele, cada nuevo grupo de 70 escuelas será presentado en cadena nacional. El siguiente acto de inauguración grupal está previsto para los próximos meses, a medida que continúa el ritmo de dos nuevas escuelas iniciadas cada día.

El gobierno ha puesto a disposición la página web dosescuelaspordia.com para que la ciudadanía pueda consultar la ubicación, el avance y los detalles de cada centro intervenido, así como el impacto en las comunidades beneficiadas.

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“Esto no se trata solo de construir escuelas, se trata de mejorar el sistema educativo. Queremos llegar a ser un ejemplo mundial de la educación”, dijo el mandatario.

Cada anuncio en cadena nacional refleja el avance sostenido y el acceso público a los datos. Las comunidades y los estudiantes comienzan a percibir el verdadero alcance de esta intervención masiva (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Inversión en escuelas remodelación de escuelas

Para este nuevo grupo de remodelación de 70 escuelas inauguradas este domingo, el gobierno destinó una inversión de USD 68 millones, beneficiando a 6,000 estudiantes. Este esfuerzo forma parte de un programa más amplio de mejora educativa enfocado en la construcción y rehabilitación de infraestructura escolar, capacitación docente, implementación de nuevas herramientas tecnológicas y fortalecimiento de la disciplina y los valores en la formación de los estudiantes.

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El objetivo es transformar el sistema educativo para que El Salvador destaque no solo en seguridad, sino también en educación a nivel mundial. La mejora de las condiciones escolares ha impactado positivamente en la matrícula, que ha crecido incluso cuando las proyecciones demográficas señalaban una posible disminución de la población infantil. Un factor clave es que la seguridad y la calidad de las escuelas están animando a más familias a inscribir a sus hijos.

Estas son las escuelas remodeladas que anunció Bukele:

Centro Escolar Colonia Alvarado

Centro Escolar Marcelino García Flamenco, Santa Tecla , La Libertad

Instituto Nacional de Cinquera

Centro Escolar Cantón Tempisque

Centro Escolar Villa Guacotecti

Instituto Nacional de Jutiapa

Centro Escolar José Antonio de la Reynaga

Centro Escolar Ingeniero José Quinteros

Instituto Nacional de Victoria

Escuela de Educación Parvularia San Bartolomé Perulapía

Escuela de Educación Parvularia San Pedro Perulapán

Centro Escolar El Milagro Finca El Porvenir

Centro Escolar Cantón Las Cruces, Panchimalco

Centro Escolar Cantón Las Acostas

Centro Escolar Tepeyac

Centro Escolar Cantón La Esperanza

Centro Escolar Caserío Lotificación San Carlos, Cantón Las Joyitas

Centro Escolar Caserío Colonia Las Margaritas, Entrevías, Cantón Santa Lucía

Centro Escolar Caserío Los Indios, Cantón Veracruz

Centro Escolar Caserío Los Pilastrones, Cantón Zapotitán

Centro Escolar Caserío Agua Fría, Cantón Las Mercedes

Centro Escolar Caserío El Cerrito, Cantón San Francisco

Centro Escolar Cantón La Nueva Encarnación

Centro Escolar Cantón Los Amates

Centro Escolar Caserío Las Flores

Centro Escolar Caserío El Jabalincito, Cantón Chanmico

Centro Escolar Cantón San Felipe

Centro Escolar Caserío Nuevo Consumidero, Cantón Chanmico

Centro Escolar Cantón Masajapa

Centro Escolar Cantón Hacienda San Pedro Las Flores

Centro Escolar Caserío Los Lotes, Cantón La Puebla

Instituto Nacional San Matías, San Matías, La Libertad

Centro Escolar Cantón San Pedro Oriente

Escuela de Educación Parvularia Clotilde Hueso Prado

Centro Escolar Lotificación Las Brisas

Centro Escolar Cantón Piedra Grande Abajo

Centro Escolar Caserío Hacienda Vieja, Cantón Azacualpa

Centro Escolar Caserío Palo Galán, Cantón San Marcos de la Cruz

Centro Escolar Caserío El Tempisque, Cantón Tierra Blanca

Centro Escolar Caserío Lotificación San Antonio, Cantón Los Platanares

Centro Escolar Lotificación Campo Verde

Centro Escolar Cantón Trinidad

Centro Escolar Cantón Miraflores

Escuela de Educación Parvularia Colonia La Presita

Centro Escolar Lotificación Las Delicias, Cantón El Papalón

Centro Escolar Monseñor Gregorio Rosa Chávez

Centro Escolar Cantón San Antonio Grande

Centro Escolar Caserío Los Ruanos, Cantón Nance Verde

Centro Escolar Caserío Santa Barbarita, Cantón Santa Bárbara

Centro Escolar Caserío El Castaño, Cantón Conacaste

Centro Escolar Cooperativa El Cedral, Cantón Aldea de las Mercedes

Centro Escolar Caserío El Anonal, Cantón Camotepeque

Centro Escolar Caserío Las Mesas, Cantón Galera Quemada

Centro Escolar Caserío Los Naranjos, Cantón Camotepeque

Centro Escolar Caserío Puerta del Llano, Cantón Camotepeque

Centro Escolar Comunidad Monte Liz, Cantón Planes de Renderos

Centro Escolar Caserío San Luis Córdoba, Cantón Los Troncones

Centro Escolar Cantón San Ramón

Escuela de Educación Parvularia Centro Urbano Monserrat

Centro Escolar Poeta Juan Ramón Molina

Centro Escolar República de Argentina

Centro Escolar Rosendo Rodríguez

Centro Escolar Cantón Amatitán Arriba

Centro Escolar Doctor Nicolás Aguilar

Centro Escolar Terry A-Allen Felcher

Centro Escolar Cantón La Joya

Centro Escolar Caserío Las Flores, Cantón Parras Lempa

Centro Escolar Caserío El Coyolar, Cantón San Francisco Chamopo

Centro Escolar Cantón Los Rodríguez

Centro Escolar Cantón Santa Bárbara

Centro Escolar Caserío San José La Ceiba, Cantón San Fernando

Centro Escolar Caserío El Mirador, Cantón Portezuelo