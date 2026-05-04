Gobierno de El Salvador suma 210 escuelas públicas remodeladas con inversión de más de 184 millones de dólares

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este domingo la inauguración simultánea de otras 70 escuelas estatales como parte de la tercera fase del programa Dos Escuelas por Día, una iniciativa orientada a transformar la infraestructura educativa a nivel nacional. Se trata de una inversión acumulada que asciende a 184.8 millones de dólares, destinada a beneficiar a más de 24,000 estudiantes. De acuerdo con el mandatario, el programa ya suma 210 escuelas terminadas y avanza actualmente con la construcción de un total de 694 instituciones.
Durante una cadena nacional transmitida desde una de las nuevas escuelas, Bukele expresó su agradecimiento a las entidades estatales involucradas en el proyecto. Al referirse al inicio de la iniciativa en 2025, resaltó que la construcción de dos escuelas cada día se mantiene de forma ininterrumpida, tanto en fines de semana como durante las vacaciones. “Hoy estamos aquí para hacer lo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo: cumplir promesas”, señaló Bukele.
PUBLICIDAD
En esa transmisión, el presidente precisó que con las obras que siguen en marcha, el programa Dos Escuelas por Día constituye una intervención global de 690 millones de dólares y alcanzará a 114,000 estudiantes en todo El Salvador.
La dinámica del programa establece que cada jornada se incorporan dos nuevas escuelas al proceso de construcción. “Cada día, dos escuelas. Se inicia la construcción y se van entregando, así como estas setenta del día de hoy”, enfatizó Bukele, quien además remarcó el contraste con la situación previa de la infraestructura escolar, caracterizada por el abandono y la falta de mantenimiento en gobiernos anteriores.
PUBLICIDAD
Bukele hizo memoria sobre el esfuerzo anterior, señalando que antes de este programa ya se habían remodelado unas 400 escuelas, lo que eleva el total de centros intervenidos a más de mil cien instituciones educativas. “Para los que decían: ‘¿Y dónde están las mil escuelas?’, bueno, ahí están las mil escuelas”, agregó el presidente.
El mandatario reiteró que el compromiso gubernamental no solo implica mejoras físicas en los edificios escolares, sino también el suministro de tecnología, conectividad y materiales didácticos. “¿Cuándo nuestros niños habían tenido una laptop o una tablet como tienen ahora? ¿Cuándo habían tenido conexión a Internet en las escuelas?”, planteó Bukele, en referencia a las políticas de entrega de equipos y recursos tecnológicos implementadas durante su administración.
PUBLICIDAD
El programa contempla la remodelación o reconstrucción de todas las escuelas públicas del país y, de acuerdo con Bukele, cada nuevo grupo de 70 escuelas será presentado en cadena nacional. El siguiente acto de inauguración grupal está previsto para los próximos meses, a medida que continúa el ritmo de dos nuevas escuelas iniciadas cada día.
El gobierno ha puesto a disposición la página web dosescuelaspordia.com para que la ciudadanía pueda consultar la ubicación, el avance y los detalles de cada centro intervenido, así como el impacto en las comunidades beneficiadas.
PUBLICIDAD
“Esto no se trata solo de construir escuelas, se trata de mejorar el sistema educativo. Queremos llegar a ser un ejemplo mundial de la educación”, dijo el mandatario.
Inversión en escuelas remodelación de escuelas
Para este nuevo grupo de remodelación de 70 escuelas inauguradas este domingo, el gobierno destinó una inversión de USD 68 millones, beneficiando a 6,000 estudiantes. Este esfuerzo forma parte de un programa más amplio de mejora educativa enfocado en la construcción y rehabilitación de infraestructura escolar, capacitación docente, implementación de nuevas herramientas tecnológicas y fortalecimiento de la disciplina y los valores en la formación de los estudiantes.
PUBLICIDAD
El objetivo es transformar el sistema educativo para que El Salvador destaque no solo en seguridad, sino también en educación a nivel mundial. La mejora de las condiciones escolares ha impactado positivamente en la matrícula, que ha crecido incluso cuando las proyecciones demográficas señalaban una posible disminución de la población infantil. Un factor clave es que la seguridad y la calidad de las escuelas están animando a más familias a inscribir a sus hijos.
Estas son las escuelas remodeladas que anunció Bukele:
- Centro Escolar Colonia Alvarado
- Centro Escolar Marcelino García Flamenco, Santa Tecla, La Libertad
- Instituto Nacional de Cinquera
- Centro Escolar Cantón Tempisque
- Centro Escolar Villa Guacotecti
- Instituto Nacional de Jutiapa
- Centro Escolar José Antonio de la Reynaga
- Centro Escolar Ingeniero José Quinteros
- Instituto Nacional de Victoria
- Escuela de Educación Parvularia San Bartolomé Perulapía
- Escuela de Educación Parvularia San Pedro Perulapán
- Centro Escolar El Milagro Finca El Porvenir
- Centro Escolar Cantón Las Cruces, Panchimalco
- Centro Escolar Cantón Las Acostas
- Centro Escolar Tepeyac
- Centro Escolar Cantón La Esperanza
- Centro Escolar Caserío Lotificación San Carlos, Cantón Las Joyitas
- Centro Escolar Caserío Colonia Las Margaritas, Entrevías, Cantón Santa Lucía
- Centro Escolar Caserío Los Indios, Cantón Veracruz
- Centro Escolar Caserío Los Pilastrones, Cantón Zapotitán
- Centro Escolar Caserío Agua Fría, Cantón Las Mercedes
- Centro Escolar Caserío El Cerrito, Cantón San Francisco
- Centro Escolar Cantón La Nueva Encarnación
- Centro Escolar Cantón Los Amates
- Centro Escolar Caserío Las Flores
- Centro Escolar Caserío El Jabalincito, Cantón Chanmico
- Centro Escolar Cantón San Felipe
- Centro Escolar Caserío Nuevo Consumidero, Cantón Chanmico
- Centro Escolar Cantón Masajapa
- Centro Escolar Cantón Hacienda San Pedro Las Flores
- Centro Escolar Caserío Los Lotes, Cantón La Puebla
- Instituto Nacional San Matías, San Matías, La Libertad
- Centro Escolar Cantón San Pedro Oriente
- Escuela de Educación Parvularia Clotilde Hueso Prado
- Centro Escolar Lotificación Las Brisas
- Centro Escolar Cantón Piedra Grande Abajo
- Centro Escolar Caserío Hacienda Vieja, Cantón Azacualpa
- Centro Escolar Caserío Palo Galán, Cantón San Marcos de la Cruz
- Centro Escolar Caserío El Tempisque, Cantón Tierra Blanca
- Centro Escolar Caserío Lotificación San Antonio, Cantón Los Platanares
- Centro Escolar Lotificación Campo Verde
- Centro Escolar Cantón Trinidad
- Centro Escolar Cantón Miraflores
- Escuela de Educación Parvularia Colonia La Presita
- Centro Escolar Lotificación Las Delicias, Cantón El Papalón
- Centro Escolar Monseñor Gregorio Rosa Chávez
- Centro Escolar Cantón San Antonio Grande
- Centro Escolar Caserío Los Ruanos, Cantón Nance Verde
- Centro Escolar Caserío Santa Barbarita, Cantón Santa Bárbara
- Centro Escolar Caserío El Castaño, Cantón Conacaste
- Centro Escolar Cooperativa El Cedral, Cantón Aldea de las Mercedes
- Centro Escolar Caserío El Anonal, Cantón Camotepeque
- Centro Escolar Caserío Las Mesas, Cantón Galera Quemada
- Centro Escolar Caserío Los Naranjos, Cantón Camotepeque
- Centro Escolar Caserío Puerta del Llano, Cantón Camotepeque
- Centro Escolar Comunidad Monte Liz, Cantón Planes de Renderos
- Centro Escolar Caserío San Luis Córdoba, Cantón Los Troncones
- Centro Escolar Cantón San Ramón
- Escuela de Educación Parvularia Centro Urbano Monserrat
- Centro Escolar Poeta Juan Ramón Molina
- Centro Escolar República de Argentina
- Centro Escolar Rosendo Rodríguez
- Centro Escolar Cantón Amatitán Arriba
- Centro Escolar Doctor Nicolás Aguilar
- Centro Escolar Terry A-Allen Felcher
- Centro Escolar Cantón La Joya
- Centro Escolar Caserío Las Flores, Cantón Parras Lempa
- Centro Escolar Caserío El Coyolar, Cantón San Francisco Chamopo
- Centro Escolar Cantón Los Rodríguez
- Centro Escolar Cantón Santa Bárbara
- Centro Escolar Caserío San José La Ceiba, Cantón San Fernando
- Centro Escolar Caserío El Mirador, Cantón Portezuelo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD