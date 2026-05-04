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Una zancadilla y una bofetada: la escandalosa pelea de Neymar con el hijo de Robinho en la práctica del Santos

El incidente ocurrió en el centro de entrenamiento del Peixe. Posteriormente, el ex Barcelona y PSG le habría pedido disculpas a su compañero

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Neymar, con camiseta blanca y tatuajes en el brazo, de pie junto a Robinho Júnior, un joven con pelo rizado, en el campo de entrenamiento
Neymar y Robinho Júnior, hijo del exfutbolista Robinho, comparten una sesión de entrenamiento con el Santos FC en el Centro de Treinamento Rei Pelé (Santos FC)

Neymar le hizo una zancadilla y se enfrentó con Robinho Júnior durante el entrenamiento del Santos en la mañana de este domingo en el CT Rei Pelé, en un episodio que generó quejas formales ante la dirigencia del club. Según reportó Globo Esporte, el veterano delantero habría sentido como una falta de respeto el ser regateado por el joven y reaccionó con una reprimenda que derivó en empujones y, según al menos un testimonio recogido por el medio brasileño, también en una bofetada.

El incidente ocurrió en la práctica reservada para los jugadores que no tuvieron minutos el sábado frente a Palmeiras, en São Paulo. De acuerdo con Globo Esporte, Neymar le pidió al joven que “moderara” su juego tras ser gambeteado, pero la situación escaló rápidamente. Los dos discutieron, hubo empujones y, en el punto más tenso del altercado, el número 10 le aplicó una zancadilla a Robinho Júnior que lo levantó del suelo.

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El gesto encendió los bastidores del club. El entorno del joven presentó quejas ante la presidencia del Santos, según detalló Globo Esporte. El club, por su parte, informó al medio que no se manifestaría sobre el asunto. El equipo de prensa de Neymar señaló “no tener conocimiento sobre el asunto”, mientras que el representante de Robinho Júnior también declinó pronunciarse.

La situación, no obstante, se resolvió en el mismo CT Rei Pelé. Neymar habló con el joven antes de retirarse de las instalaciones y se disculpó por su reacción. Fuentes consultadas por Globo Esporte aseguraron que la relación entre ambos, descrita como la de “padrino y ahijado”, quedó recompuesta tras el diálogo.

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Robinho Júnior, de 18 años, es hijo del exjugador de Real Madrid y Manchester City Robson de Souza, conocido mundialmente como Robinho, quien cumple una condena por violación. El joven surgió de las divisiones inferiores del Santos, firmó su primer contrato profesional en agosto de 2024 con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros y renovó en abril de 2026 hasta 2031. Desde su debut en la primera división en julio de 2025, acumula más de 20 partidos con el equipo principal y se consolida como uno de los talentos más promisorios del fútbol brasileño.

La tensión en el entrenamiento llega en un momento de alta presión para Neymar. El delantero de 34 años no es convocado por la selección brasileña desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión en la rodilla izquierda que lo alejó de las canchas durante más de un año. Desde que Carlo Ancelotti asumió la conducción de la Canarinha en junio de 2025, el astro no ha recibido ningún llamado, aunque el técnico italiano dejó abierta la puerta para su regreso.

“Cuando anuncie el plantel en mayo, si Neymar lo merece, si está bien, si está en el mismo nivel que otro jugador, irá al Mundial”, dijo Ancelotti según recogió Fabrizio Romano. En abril, el DT fue aún más explícito con L’Équipe: “Es capaz de volver al cien por cien. Todavía tiene dos meses para demostrar que tiene lo necesario para jugar el próximo Mundial.”

La presión por una convocatoria que no llega convierte cada entrenamiento en una vidriera. El propio presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reveló que Ancelotti lo consultó sobre el tema: “Le dije: si está físicamente bien, tiene el fútbol. Pero no puede ir solo por su nombre. Tiene que ganárselo en la cancha”, declaró el mandatario en su canal de YouTube.

Neymar atravesó en diciembre de 2025 una cirugía de menisco en la rodilla izquierda —la misma que ya había sido operada por una rotura de ligamento cruzado anterior— y en abril se sometió a un nuevo procedimiento durante la fecha FIFA para llegar en condiciones al torneo. El técnico del Santos, Cuca, confirmó que el delantero viajará el martes para disputar el partido ante Recoleta, en Paraguay, por la Copa Sudamericana, lo que representa otro paso en su puesta a punto,

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