Sube precio de combustibles en Honduras, mientras, solo el kerosene registra fuerte rebaja

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos presionan los precios internacionales del petróleo, incrementando la incertidumbre sobre el suministro energético en Honduras.. (Foto: VisualesIA)

La Secretaría de Energía oficializó el nuevo ajuste semanal en los precios de los combustibles en Honduras, marcado por incrementos en la mayoría de los derivados del petróleo, con excepción del kerosene y el GLP vehicular, que registrarán leves rebajas.

El comportamiento de los precios responde en gran medida a la volatilidad del mercado internacional, influido por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, situación que ha generado presión sobre el costo del crudo y sus derivados a nivel global.

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Kerosene lidera las rebajas

Entre los productos que experimentan disminuciones, el kerosene destaca con la mayor rebaja de la semana: baja 2.52 lempiras por galón, para ubicarse en 139.70 lempiras. Este alivio representa un respiro para sectores que dependen de este combustible, especialmente en zonas rurales donde su uso sigue siendo frecuente para iluminación y cocina.

Por otra parte, el GLP vehicular también reporta una reducción de 0.07 lempiras, estableciéndose en 49.59 lempiras.

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Las gasolinas reflejan incrementos. La gasolina súper sube 2.10 lempiras, alcanzando un precio de 140.85 lempiras por galón; la gasolina regular aumenta 1.95 lempiras, situándose en 129.32 lempiras. El diésel, ampliamente utilizado en transporte de carga y maquinaria, registra un incremento de 0.29 lempiras, con un nuevo precio de 141.67 lempiras.

El Gobierno de Honduras mantiene el esquema de subsidios para estos combustibles, con el objetivo de amortiguar el impacto en la economía de los consumidores y evitar un efecto en cadena sobre el costo de vida.

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El Gobierno de Honduras asume temporalmente el 50% del aumento en el precio de gasolina y diésel para proteger a las familias. (Cortesía: BCIE)

Subsidios vigentes

El gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico experimenta un incremento de 7.48 lempiras, alcanzando un precio de 245.61 lempiras. Este producto continúa bajo subsidio estatal, permitiendo precios más accesibles para los hogares hondureños en un contexto de presión inflacionaria.

El ajuste semanal ocurre en un entorno internacional marcado por la incertidumbre en Medio Oriente, particularmente por las tensiones entre Irán y Estados Unidos, factores que inciden directamente en los precios del petróleo.

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¿Más aumentos?

Cuando se generan conflictos o riesgos en regiones productoras de crudo, los mercados reaccionan con incrementos debido al temor de interrupciones en el suministro global.

Expertos indican que los precios de los combustibles seguirán sujetos a la evolución del contexto internacional. Si disminuyen las tensiones geopolíticas, el costo del petróleo podría estabilizarse o bajar, lo que se reflejaría en futuras rebajas en los precios de los carburantes.

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El gobierno de Honduras destina más de siete mil millones de lempiras en subsidios para contener el precio de los combustibles ante las alzas internacionales. (Cortesía: Sen.hn)

Mientras persista la incertidumbre, los consumidores enfrentarán variaciones constantes, situación que mantiene en alerta a sectores productivos y a la población debido al impacto en la economía nacional.

El aumento en los combustibles, especialmente en gasolinas y diésel, afecta directamente el transporte, la producción y el costo de bienes y servicios, pudiendo presionar la inflación.

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El subsidio estatal continúa, aunque criticada por sectores, seguirá siendo utilizada como herramienta clave para mitigar el impacto inmediato, pero expertos advierten que su sostenibilidad dependerá de las finanzas públicas y del comportamiento del mercado internacional, a esto se suma que el gobierno aún no anuncia nuevas estrategias para poder hacer frente al precio elevado de los carburantes y la población hondureña exige soluciones.