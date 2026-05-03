Por qué una rodaja de limón junto a la cama puede ayudar a dormir mejor, según expertos

Colocar una rodaja de limón en la mesita de noche aporta un aroma fresco y puede reducir olores en el dormitorio, según tendencias en bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica de colocar una rodaja de limón en la mesita de luz ganó popularidad en los últimos años como alternativa natural para quienes buscan mejorar el ambiente del dormitorio y favorecer el descanso nocturno.

Según Medical News Today, esta tendencia aprovecha el aroma del limón, un cítrico valorado tanto en la cocina como en rutinas de bienestar y salud, aunque la evidencia científica sobre su efecto directo en el sueño es escasa.

PUBLICIDAD

Beneficios atribuidos al limón en el descanso y el ambiente

El uso doméstico del limón responde a su capacidad para aportar una fragancia fresca y agradable. De acuerdo con Mashed, muchas personas utilizan una rodaja junto a la cama para mantener el aire limpio y mejorar la sensación de relajación, práctica que también se popularizó por su utilidad como repelente de insectos.

El aroma de los cítricos, según la aromaterapia, podría ayudar a disminuir el estrés nocturno y contribuir a un mejor descanso, aunque este efecto no ha sido confirmado en estudios clínicos.

PUBLICIDAD

El uso del limón como ambientador natural y repelente de insectos se popularizó por sus propiedades aromáticas y su capacidad para limpiar el aire (Imagen Ilustrativa Infobae)

El limón contiene vitamina C, antioxidantes y minerales como calcio, magnesio y potasio, lo que lo consolida como un recurso habitual en rutinas de bienestar, tanto para el cuidado de la piel como para la alimentación. Su jugo se emplea para evitar la entrada de hormigas y como ambientador natural, según publicaciones de Mashed y Remed.

Además, Real Simple y Reader’s Digest recogen testimonios de expertos que destacan el uso del limón como aromatizante natural, atribuyéndole propiedades calmantes y efectos positivos sobre el estado de ánimo y la relajación nocturna.

PUBLICIDAD

Según Real Simple, el aroma del limón puede mejorar el ánimo, reducir el estrés y aportar una sensación de limpieza en el ambiente del dormitorio, aunque estas afirmaciones se basan mayoritariamente en experiencias de aromaterapia y no en estudios clínicos controlados.

Evidencia científica sobre cítricos y aceites esenciales en el sueño

Evidencia científica sobre cítricos y aceites esenciales en el sueño Un estudio aleatorizado y controlado y publicado en PubMed evaluó el efecto de una combinación de aceites esenciales, incluyendo bergamota (Citrus bergamia), sobre la calidad del sueño en adultos que realizaban rehabilitación cardíaca.

PUBLICIDAD

Los participantes inhalaron aceites esenciales colocados junto a la cama durante cinco noches, alternando con un periodo de placebo. La calidad del sueño se midió mediante el Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh (PSQI).

Estudios científicos con aceites esenciales cítricos como bergamota mostraron mejoras en la calidad del sueño, aunque no con rodajas de limón directamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron que la calidad global del sueño fue significativamente mejor durante el uso de los aceites esenciales en comparación con el placebo. Aunque la duración total del sueño y el tiempo para quedarse dormido no variaron, los participantes reportaron mejor calidad de sueño, menos interrupciones nocturnas y menor sensación de frío.

PUBLICIDAD

Los autores concluyeron que la aromaterapia con aceites esenciales cítricos, podría ser una opción eficaz y de bajo costo para mejorar la calidad del sueño en adultos.

Aplicaciones y precauciones en el uso del limón en el hogar

El limón se emplea en casa como repelente natural de insectos y para aromatizar ambientes. Frotar su jugo en marcos de puertas y ventanas ayuda a evitar la entrada de hormigas. Colocar una rodaja de limón en la mesita de noche es una costumbre extendida para aportar una fragancia fresca y eliminar olores, según Real Simple y Reader’s Digest.

PUBLICIDAD

Al usar limón en interiores, se recomienda evitar el contacto directo de la rodaja con superficies delicadas para prevenir manchas o daños por acidez. Personas con alergias o sensibilidad a los cítricos deben limitar la exposición, y quienes sufren molestias gástricas deberían evitar ingerirlo antes de dormir.

Las propiedades calmantes atribuidas al aroma del limón provienen de la aromaterapia y experiencias personales, no de estudios clínicos controlados con el fruto (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de su popularidad, Medical News Today señala que no existen estudios clínicos que avalen beneficios específicos de poner una rodaja de limón junto a la cama para mejorar el sueño. Los datos que sugieren efectos relajantes provienen de investigaciones con aceites esenciales, no del uso directo del fruto.

PUBLICIDAD

Cómo preparar la mezcla para usar limón en la mesita de noche

Para utilizar el limón como ambientador natural en el dormitorio, cortar una rodaja gruesa de limón fresco. Colocar la rodaja en un pequeño plato o recipiente y situarlo sobre la mesa de noche, evitando el contacto directo con superficies delicadas para prevenir manchas por la acidez del cítrico.

Si se desea potenciar el aroma, se pueden realizar algunos cortes superficiales en la rodaja para liberar más fragancia. Cambiar la rodaja cada noche o cuando se note que perdió el olor. Esta práctica aporta un aroma fresco y puede ayudar a neutralizar olores en el ambiente.

PUBLICIDAD