Barbie Vélez y su vínculo con Nazarena: “Yo estuve en sus peores momentos, pero ella también estuvo en los míos”

La actriz se refirió al acompañamiento que le dio a su madre en algunas situaciones difíciles de su vida (Video: Almorzando con Juana/ Eltrece)

Barbie Vélez describió la relación con su madre, Nazarena Vélez, como un vínculo de apoyo recíproco forjado desde la adolescencia de Nazarena y fortalecido en los momentos difíciles, reveló la actriz este domingo durante su participación en el programa Almorzando con Juana (El Trece), donde compartió detalles sobre cómo ambas lograron sostenerse mutuamente ante situaciones límite y cómo ese acompañamiento fue central para la solidez del lazo familiar actual.

Al relatar cómo acompañó a su madre en sus momentos más difíciles, la actriz señaló que el proceso fue espontáneo: “No fue algo que me haya propuesto, sino que fue algo que se fue dando”, declaró Barbie durante su paso por el ciclo de Juana Viale. Barbie puntualizó que la relación se caracteriza por una cercanía inusual: “Nosotras tenemos una relación realmente muy unida, ella me tuvo cuando tenía 19 años y creció a la par mía”.

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“Nosotras tenemos una relación realmente muy unida, ella me tuvo cuando tenía 19 años y creció a la par mía, destacó Barbie Vélez sobre el vínculo que forjó con Nazarena (Instagram)

Esa confesión de la artista incluye un dato que arroja luz sobre la dinámica familiar: Nazarena Vélez tuvo a su hija cuando era una adolescente, lo que impulsó a ambas a madurar y acompañarse desde edades tempranas. “Puede que yo haya estado en sus peores momentos, pero ella también estuvo en los míos. Me pasa algo y lo primero que hago es llamar a mi mamá”, añadió.

En un pasaje del programa, Barbie enfatizó que el aprendizaje derivado de esa relación no estuvo exento de exigencias emocionales, ya que ambas debieron enfrentar crisis personales al mismo tiempo. “Ese momento crítico marcó un antes y un después en mi vida personal, obligándome a asumir responsabilidades emocionales desde muy joven”, expresó.

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Las palabras de la actriz ofrecen una síntesis clara para quienes se preguntan por el núcleo del testimonio de la actriz: en su participación televisiva, relató que el acompañamiento a su madre se dio como parte de un proceso natural derivado de una relación de intensa cercanía, construida desde la juventud temprana de ambas. Ese apoyo fue mutuo y estuvo signado por el crecimiento conjunto, la confianza y la contención en los episodios más complejos.

“Puede que yo haya estado en sus peores momentos, pero ella también estuvo en los míos. Me pasa algo y lo primero que hago es llamar a mi mamá”, añadió

En su intervención, Barbie Vélez también explicó que la relación con su madre trasciende el ámbito personal y se refleja en su colaboración profesional en el teatro. “Estamos laburando un montón, vinimos con una obra que quisimos agregarle cosas nuevas y de hecho la gente que vino a vernos el año pasado dicen que les gusta más esta versión”, afirmó la actriz sobre la obra Suspendan la boda.

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La obra fue una iniciativa de la “angelita” de LAM (América TV), quien, además de su papel actoral, ocupa un rol clave como productora. “Ella es muy buena productora, realmente está en todo. Está actuando arriba del escenario, pero a la vez está viendo si el sonido falló o si la luz o un foquito está apuntando a otro lado... Está en todo”, describió.

La temporada teatral de la familia de Barbie culminó con un logro concreto para Nazarena: se alzó con el Oro de la temporada en Carlos Paz, distinción celebrada junto a su familia y allegados.

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Barbie Vélez junto a sus padres, Nazarena y Alejandro Puchetta

Además del teatro, Barbie Vélez se refirió al inesperado éxito de su serie vertical grabada en noviembre pasado. “Lo hice con la expectativa de un formato nuevo. De repente me sorprendió, una locura lo que pasó. Nos pidieron un culebrón, es una onda divertida. Es adictivo”.

De este modo, la exposición pública de Barbie Vélez no solo da lugar al testimonio sobre el sostén familiar, sino que revela un presente profesional en crecimiento y un trabajo conjunto con Nazarena Vélez que refuerza el vínculo madre-hija tanto en lo personal como en las artes escénicas.

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