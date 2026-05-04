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La selección argentina femenina empató ante Chile y jugará la semifinal en el Sudamericano Sub 17: qué necesita para clasificar al Mundial

El equipo dirigido por Christian Meloni avanzó a la próxima ronda y se mantiene en la pelea por una plaza en la Copa del Mundo Sub 17

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La selección argentina femenina disputará la fase final del torneo con la esperanza de clasificar al Mundial

La selección argentina femenina selló un empate 2-2 ante Chile en el estadio Ameliano de Paraguay, en el cierre de la fase de grupos del Sudamericano Sub 17. En una jornada que mantuvo la tensión hasta el último minuto, el resultado dejó a ambos equipos con 8 puntos, pero por el empate entre los rivales de la Albiceleste, al que se sumó Colombia, le permitió finalizar en la cima del grupo.

El duelo se abrió con rapidez cuando a los tres minutos Antonella Martínez sacó provecho de una jugada ofensiva y adelantó a Chile con un remate potente. El tanto inicial alteró el ritmo del partido, obligando a la Albiceleste a buscar respuestas inmediatas.

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Argentina empató 2-2 ante Chile en el sudamericano sub 17 femenino
El equipo titular de Argentina para enfrentarse a Chile por la quinta jornada del Sudamericano Sub 17

Argentina dispuso de una oportunidad clara frente al arco rival poco después, aunque no logró modificar el marcador. La igualdad llegó antes de cumplirse el primer cuarto de hora, a los 9 minutos: Mercedes Diz ejecutó un penal que la arquera chilena Oriana Cristancho adivinó, pero no logró contener. El empate revitalizó el ánimo del equipo, que buscó tomar el control del encuentro durante el resto de la primera mitad.

El complemento inició con un giro favorable para el combinado argentino. Apenas comenzada la segunda parte, Josefina Galarza se elevó tras un envío aéreo, bajó la pelota y definió con contundencia para adelantar a su equipo. La celebración en el banco argentino reflejó la importancia del gol, que por algunos minutos puso a la Albiceleste en ventaja.

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La historia, sin embargo, se complicó en los minutos finales. Chile reaccionó y, tras una recuperación en la salida rival, nuevamente Antonella Martínez se hizo presente en el resultado con un disparo lejano. El empate mantuvo la emoción hasta el pitazo final.

Argentina empató 2-2 ante Chile en el sudamericano sub 17 femenino
Mercedes Diz convirtió de penal y Josefina Galarza marcó el segundo para la selección argentina

Con este resultado, la tabla del Grupo A quedó encabezada por Argentina, seguida de Chile y Colombia, todas las selecciones con 8 puntos, pero con una mejor diferencia de gol a favor de la Albiceleste en los enfrentamientos entre sí. Paraguay sumó 3 unidades y Bolivia no consiguió puntuar en la fase preliminar.

El empate ante Chile por 2-2 le permitió a la selección dirigida por Christian Meloni disputar la semifinal, debido a que en los dos empates acumulados la cantidad de goles a favor es +3, mientras la del conjunto chileno es +2 y Colombia +1. Según el reglamento del torneo, los tres mejores equipos de cada zona avanzan a la siguiente ronda. De esta manera, los dos equipos que no lleguen a la final deberán enfrentarse al tercero de cada grupo para alcanzar la clasificación al Mundial Sub 17.

El Sudamericano Sub 17 es clave para la región, debido a que otorga cuatro plazas directas a la Copa del Mundo que se celebrará en Marruecos entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre. El formato de la competición contempla que los dos primeros de cada grupo disputarán las semifinales (los ganadores de dicho cruce se clasificarán al Mundial), mientras que los terceros jugarán partidos clasificatorios ante los equipos que pierdan en esa instancia, para obtener los dos boletos restantes.

Argentina empató 2-2 ante Chile en el sudamericano sub 17 femenino
El combinado nacional continúa en competencia por la clasificación al Mundial Sub 17

Argentina llegó al partido decisivo tras un recorrido que incluyó una victoria inicial por 2-0 frente a Paraguay, un empate 1-1 con Colombia y una goleada 3-0 sobre Bolivia. La cuarta jornada fue libre para la Albiceleste, que cerró la fase de grupos con este empate ante el combinado chileno.

La competencia en Paraguay no solo define plazas mundialistas, sino que también se presenta como una oportunidad para medir el desarrollo del fútbol femenino juvenil en la región. El Sudamericano representa una instancia esencial para consolidar procesos formativos y proyectar a las jóvenes futbolistas hacia el escenario internacional.

La selección argentina ha mostrado solidez en varios pasajes del torneo, con actuaciones destacadas tanto en defensa como en ataque. El cuerpo técnico busca capitalizar la experiencia y mantener el rendimiento en la fase final, con el objetivo de asegurar uno de los boletos a Marruecos.

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