De colores vibrantes a estampados: el lenguaje de la moda en el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami

Lionel Messi junto a la actriz Maia Reficco en el Grand Prix (REUTERS/Brian Snyder)

El paddock de la Fórmula 1 en Miami se convirtió en una auténtica pasarela donde se pudieron notar las tendencias de moda. Durante el Gran Premio, este domingo 3 de mayo, la atmósfera estuvo marcada por la diversidad de estilos que lucieron deportistas, celebridades y figuras públicas.

Desde el minimalismo relajado hasta los conjuntos más audaces y coloridos, cada elección de vestuario marcó el pulso del glamour fuera de la pista y acompañó el ritmo dinámico del evento automovilístico más esperado de la temporada.

PUBLICIDAD

La jornada en el circuito de Miami mostró una amplia gama de propuestas, que abarcó desde la sobriedad urbana hasta el maximalismo más llamativo. Mientras algunos invitados optaron por atuendos utilitarios y líneas simples, otros apostaron por prendas de diseñador, estampados audaces y colores vivos.

Variedad de estilos y tendencias en el paddock de la Fórmula 1 en Miami

La moda fue protagonista junto a la competencia, como un punto de encuentro entre el deporte y las últimas tendencias.

PUBLICIDAD

Lionel Messi

El estilo relajado y deportivo de Lionel Messi destacó en el paddock junto a Franco Colapinto (@F1)

El astro argentino Lionel Messi asistió con su familia al Grand Prix y eligió un conjunto relajado y deportivo. El futbolista, que se tomó una foto junto a Franco Colapinto, llevó una camiseta blanca de algodón con cuello redondo, combinada con una chaqueta y bermudas negras de líneas simples. Como accesorio sostuvo unos anteojos de sol negros en la mano.

Antonela Roccuzzo

Lionel Messi, su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos asistieron al Gran Premio de Miami de Fórmula 1

Antonela Roccuzzo optó por un top negro de tirantes de escote recto y una chaqueta negra ligera, combinados con pantalones claros de tiro alto. Lució anteojos de sol oscuros, cabello suelto y lacio, y un bolso negro al hombro. Sus hijos vistieron camisetas deportivas negras.

PUBLICIDAD

Rafael Nadal

Rafael Nadal impuso sobriedad con un blazer azul clásico y una camiseta gris clara, reflejando un aire contemporáneo (REUTERS/Brian Snyder)

Rafael Nadal apareció con un blazer azul de corte clásico sobre una camiseta gris claro, componiendo una imagen sobria y contemporánea. El extenista español llevó el cabello peinado hacia atrás.

Serena Williams

Serena Williams eligió un conjunto beige utilitario de dos piezas, fusionando funcionalidad y tendencia en una jornada marcada por la moda (REUTERS)

Serena Williams llevó un conjunto beige de dos piezas formado por un chaleco sin mangas con solapas y grandes bolsillos de parche, junto a pantalones anchos a juego con bolsillos utilitarios. Debajo del chaleco, se puso una camiseta de color claro. Terminó el look con un bolso beige de asa corta y un reloj blanco.

PUBLICIDAD

Jimmy Fallon

Jimmy Fallon sorprendió con una camisa de Prada de líneas verdes y un estilo relajado (REUTERS/Brian Snyder)

Jimmy Fallon vistió una camisa blanca de manga corta con cuello abierto y líneas verdes de Prada, con un bordado en el bolsillo. Usó anteojos de sol oscuros, de forma rectangular. Su peinado fue corto y ligeramente despeinado.

Maia Reficco

Maia Reficco optó por el rojo como protagonista y un toque juvenil con pollera negra y accesorios plateados, sumando energía (REUTERS/Brian Snyder)

Maia Reficco optó por el color rojo como principal en su look, con un top corto de manga corta y una pollera negra de tiro bajo y corte recto. La actriz y cantante que acompaño a su pareja Franco Colapinto llevó anteojos de sol oscuros rectangulares y un collar corto plateado. Además agregó un bolso negro sobre el hombro.

PUBLICIDAD

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton reafirmó su estatus de ícono fashion en la Fórmula 1 (REUTERS)

Lewis Hamilton lució una sudadera roja con capucha de Ferrari en tonos blanco, amarillo y azul. Escogió pantalones holgados gris oscuro con textura desgastada. Usó gafas de sol con montura dorada, pendientes brillantes y un reloj oscuro en la muñeca izquierda.

Dan Towriss y Cassidy Rudman

Dan Towriss y Cassidy Rudman brillaron con una combinación de camisa bordada y vestido negro, mostrando armonía y elegancia (REUTERS/Brian Snyder)

Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac, eligió una camisa negra con bordados en blanco, azul y rojo en el pecho. Completó con una campera negra de interior rojo, pantalones oscuros y anteojos de sol rectangulares con marco metálico. Cassidy Rudman lució un vestido corto negro de tirantes con escote amplio, camisa blanca ligera colgando de los brazos, anteojos de sol rectangulares, collar corto y bolso oscuro.

PUBLICIDAD

Sergio Pérez, Carola Martínez y Sergio Pérez Jr

Sergio Pérez, su esposa Carola Martínez y su hijo Sergio Perez durante el paddock (REUTERS/Brian Snyder)

Sergio Pérez llevó una camiseta blanca con detalles y logotipos en el pecho, pantalones claros y campera negra abierta. Completó su atuendo con una gorra oscura. Su esposa Carola Martínez vistió un conjunto de top negro sin mangas con lunares blancos, cuello alto y pollera blanca con lunares negros a media pierna, sandalias negras de tacón fino y accesorios dorados. Su hijo Sergio Pérez Jr. llevó una camiseta blanca con detalles azul marino y rojo, pantalones cortos beige.

Sergio Pérez y Carola Martínez destacaron con looks familiares coordinados, alternando entre el minimalismo y los estampados coloridos (REUTERS/Brian Snyder)

En otra jornada, la familia optó por looks más coloridos. Sergio Pérez caminó con una camisa de lino azul con rayas blancas, abierta en el cuello, y pantalones claros de lino, junto con anteojos de sol y zapatillas deportivas oscuras. Carola Martínez llevó un top blanco sin mangas ajustado y una pollera larga de seda con estampado en tonos verdes y detalles florales amarillos, sandalias blancas de tiras finas, anteojos de sol oscuros, collar y bolso de mano dorado. Sergio Pérez Jr. lució una camiseta tipo polo azul marino, pantalones cortos verde claro y zapatillas deportivas oscuras.

PUBLICIDAD

Colin Farrell

Colin Farrell eligió la sencillez con una camiseta blanca de tirantes y camisa gris (REUTERS/Marco Bello)

El actor irlandés Colin Farrell eligió una camiseta interior blanca de tirantes combinada con una camisa de manga corta gris oscuro, abierta al frente. Su peinado fue corto y voluminoso, peinado hacia atrás, acompañado de bigote y barba corta.

Carlos Sainz y Rebeca Donaldson

Carlos Sainz y Rebeca Donaldson combinaron prendas en tonos suaves y texturas modernas (REUTERS/Brian Snyder)

Carlos Sainz vistió una camiseta blanca debajo de una camisa abierta azul con estampado degradado en tonos rosas y púrpuras. Completó su atuendo con pantalones claros de textura acanalada, reloj metálico y gorra estampada rosa y violeta, que llevó al revés. Rebeca Donaldson lució un suéter corto de punto beige con botones y cuello tipo polo sobre una camiseta blanca ajustada, combinados con una falda corta marrón lisa. Sumó anteojos de sol rectangulares marrones y una pulsera plateada.

PUBLICIDAD

Lance Stroll y Yael Shelbia

Lance Stroll lució un look más deportivo y Yael Shelbia apostó por un top rosa pálido y pantalones blancos amplios (REUTERS/Brian Snyder)

Lance Stroll vistió una camiseta deportiva verde de Aston Martin, acompañada de pantalones negros de corte relajado y zapatillas blancas. Su novia Yael Shelbia llevó un top palabra de honor rosa pálido, de líneas estructuradas y sin mangas, que combinó con pantalones blancos de pierna ancha y zapatos beige. Complementó su atuendo con un bolso de mano tejido en tonos claros y aretes dorados.

Jon Rahm

Jon Rahm apostó por un estilo clásico y relajado (REUTERS/Brian Snyder)

Jon Rahm optó por una camisa de manga corta blanca con cuadros negros de líneas anchas, abotonada al frente y de corte holgado. El golfista profesional español escogió pantalones azul oscuro y lució un reloj metálico.