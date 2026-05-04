Crimen y Justicia

Macabro hallazgo en Santa Fe: encontraron a una pareja sin vida e investigan un femicidio seguido de suicidio

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, las autoridades creen que el crimen se produjo luego de que la mujer comunicara a su pareja que quería poner fin a su relación. El propio hijo de la víctima quien se encontró con la escena

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Calle de tierra flanqueada por césped, un edificio antiguo a la izquierda, un edificio moderno a la derecha, árboles al fondo y cables eléctricos en el cielo
Esta es la calle en Reconquista, Santa Fe, donde ocurrió el trágico femicidio seguido de suicidio, mostrando el entorno con edificios y vegetación a los costados.

Durante el fin de semana, dos personas fueron halladas sin vida en una vivienda de la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, en lo que la Justicia investiga como un femicidio calificado seguido de suicidio.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, el hecho ocurrió el 2 de mayo cerca de las las 22:40 en una vivienda ubicada en la intersección de las calles 44 y 51. La víctima fue identificada como Teresa Yolanda Faulkner, de 58 años, y el hombre como Carlos Daniel Barrios, de 65.

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Según la investigación, Barrios habría utilizado un arma de fuego para asesinar a Faulkner y luego quitarse la vida. Ambos mantenían un noviazgo desde hace dos meses, y el posible móvil relevado fue la intención de la víctima de poner fin al vínculo.

De hecho, según la información del medio local Reconsquista HOY, habría sido el propio Barrios quien se comunicó con el hijo de la víctima antes de quitarse la vida. Fue él quien encontró la macabra escena: los dos cuerpos tendidos sobre el suelo del comedor y sobre un charco del sangre. Los teléfonos celulares de ambos se encontraban sobre la mesa.

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A las 22:55, quince minutos después de la alerta del 911, llegó al lugar el móvil de la División Científico Forense Región IV, mientras efectivos del Centro de Respuesta de Emergencias (CRE) de la Unidad Regional IX aseguraron la escena. Al día siguiente, se sumó la Brigada de Femicidio de la Agencia de Investigación, Tecnología y Policía de Violencia de Género (AITPVG) Región IV, que asumió las tareas de identificación de víctimas, asistencia a familiares y reconstrucción de los últimos momentos previos al hecho.

(Rosario)
La Policía llegó tras ser alertada por el hijo de la víctima

Las entrevistas a familiares y testigos apuntalaron la hipótesis sobre el crimen. El relevamiento de cámaras de seguridad en las inmediaciones arrojó resultado negativo, sin registros que aportaran datos adicionales sobre la secuencia del crimen.

El equipo científico forense realizó el relevamiento, el registro fotográfico y el levantamiento del arma hallada: un revólver Taurus calibre .32 largo, con tres cartuchos intactos y tres vainas servidas en el tambor de seis alveolos.

Tras los procedimientos, ambos cuerpos fueron trasladados para la realización de la autopsia correspondiente. El procedimiento quedó programado para las 8 de la mañana de hoy en la Morgue Judicial de Reconquista, con intervención de la Brigada de Femicidio.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género de Santa Fe (UFEVGSF), con intervención de los fiscales Valentín Hereñu y Sebastián Galeano.

A mediados de abril, un joven de 22 años mató a su novia, de la misma edad, de una puñalada en el cuello.Luego, Valentín Daniel Alcida dejó una carta de despedida en el departamento en el que convivía con Sophia Civarelli, fue hasta la casa de una amiga y se quitó la vida tras arrojarse desde la terraza del edificio, ubicado en pleno centro de Rosario.

La investigación es llevada adelante por la fiscal Carla Ranciari de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación.

La historia llegó a los medios a partir del suicidio de Alcida. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias lo asistió en la madrugada de este viernes en la vía pública, en 3 de Febrero al 1100, en el centro de Rosario, donde convulsionaba después de la caída desde altura. Rápidamente, fue trasladado hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció a las 5.40.

A las 4 de la mañana, antes de tirarse al vacío, Alcida había llamado desde la terraza del edificio de una amiga al 911 para decir que su novia Civarelli se había autoapuñalado en el departamento de ambos, en 3 de Febrero al 2400, en el barrio Lourdes, en el macrocentro. Acto seguido, le pasó el teléfono a su allegada para que siga hablando con la operadora y se precipitó desde altura, aproximadamente, un octavo piso.

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