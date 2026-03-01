Tendencias

El método Sting: yoga, meditación y alimentación consciente como claves de su reinvención artística

A lo largo de su trayectoria, el ex líder de The Police adoptó rutinas que le permitieron sostener su carrera y afrontar los desafíos del mundo musical. Su vínculo con Ca7riel y Paco Amoroso

Guardar
El ex líder de The Police adoptó rutinas que le permitieron sostener su carrera

Sting, cuyo nombre real es Gordon Matthew Thomas Sumner, se convirtió en una de las figuras más influyentes de la música global.

Su historia atraviesa el éxito masivo, la autogestión emocional y la búsqueda permanente del equilibrio físico y mental. Desde los años setenta, fue el centro de la mítica banda The Police. En 1979, en pleno auge del grupo, la exposición pública y la presión por sostener el éxito marcaron una etapa decisiva.

The Police se disolvió en 1986. “Una banda es como una familia y a veces las familias no son los lugares más creativos. Por eso me gusta la libertad que me da no pertenecer a un grupo de esa forma”, explicó entonces Sting, que eligió el camino solista y la independencia artística.

Con más de 100 millones de discos vendidos, más de 15 premios Grammy y una fortuna valuada en 300 millones de dólares, el músico británico afirma que su vida responde a un proyecto soñado desde joven: “Yo esperaba tener esta vida, la imaginé con todo detalle y hoy la vivo como siempre la soñé. Quería convertirme en un autor de canciones, viajar por el mundo, tener éxito. Pero, sobre todo, quería vivir de la música y creo que lo logré”, reconoció en una entrevista con Vanity Fair.

La historia de Sting no solo está marcada por los escenarios. En paralelo, construyó una cotidianidad atravesada por el yoga, la meditación y la búsqueda de un bienestar integral, en la que el apoyo de su esposa, la actriz y productora Trudie Styler, fue clave.

La colaboración de Sting con
La colaboración de Sting con Catriel y Paco Amoroso ejemplifica cómo el método de Sting ayuda a artistas a superar crisis creativas y emocionales

Las claves del bienestar según Sting

Hace más de treinta años, Sting incorporó el yoga a su rutina diaria. La disciplina se transformó en un hábito irrenunciable: “Dos décadas de yoga me han dado dos décadas extra de carrera. No sería capaz de hacer esto si no estuviera en buena forma”, expresó en diferentes entrevistas. Además de yoga, suma a su vida natación diaria, caminatas y ejercicios de fuerza abdominal. “Estudio yoga hace 30 años. Pero todo se convierte en yoga después de un tiempo”, sostuvo en televisión.

La alimentación consciente y la autosuficiencia son otros pilares. Junto a su familia, Sting promueve la agricultura orgánica y sostiene una dieta basada en vegetales y cereales integrales, con bajo consumo de carnes, azúcares y alimentos procesados. Según Trudie Styler, la decisión de controlar lo que comen fue fundamental: “Decidí que solo estaría satisfecha si sabía exactamente qué poníamos en nuestros platos”. El propio Sting asegura que su apariencia física se debe a la “vanidad y un poco de disciplina”.

La búsqueda de bienestar no surgió solo de la inquietud personal, sino como respuesta a la presión y el estrés de la fama. “Muchos de mis colegas estaban experimentando el mismo estrés asfixiante, la extrema presión pública y el escrutinio implacable”, relató Sting. Frente a ese escenario, decidió explorar sistemas filosóficos y terapéuticos que le permitieran sostener una carrera exigente y preservar la salud mental. Viajó por el mundo, investigó cómo distintas culturas cuidan la mente y el cuerpo, y se sumergió en prácticas de yoga, meditación profunda y recalibración interna.

Sting promueve la alimentación consciente,
Sting promueve la alimentación consciente, la autosuficiencia alimentaria y una dieta basada en productos orgánicos para potenciar el bienestar (Europa Press)

Ese recorrido personal es el que hoy se traduce en la narrativa del “Centro de Bienestar Free Spirits”, una propuesta que Sting presenta como un espacio para compartir sus aprendizajes y ayudar a otros artistas a enfrentar las exigencias del éxito.

En el texto que acompaña la campaña de lanzamiento del nuevo disco de Catriel y Paco Amoroso, Sting expone cómo la idea del bienestar se transformó en un método: “Viajé por todo el mundo explorando cómo diversas culturas preservan la salud de la mente y el cuerpo humanos. Me sumergí en rigurosas prácticas de yoga, meditación profunda y otras formas de recalibración interna. Luego de hacerlo, me sentí agradecido de haber encontrado finalmente el equilibrio. Quise compartir mis hallazgos para ayudar a otros y así fundé este centro, un lugar donde reuní a los mejores psiquiatras, yoguis, osteópatas, terapeutas, baristas de jugos orgánicos y otros expertos. Juntos, creamos un tratamiento de doce pasos que se convirtió en el Centro de Bienestar Free Spirits”.

La narrativa tiene base en la vida real de Sting y en su defensa del bienestar como condición para la creatividad y la salud mental. En el relato, el centro funcionó durante décadas de manera secreta y adaptable, orientado a líderes globales, artistas y figuras públicas. Desde allí, según Sting, muchas prácticas que hoy son habituales en la industria del bienestar –como el mindfulness, la crioterapia, la nutrición funcional y el grounding– habrían tenido origen o desarrollo.

La colaboración con Catriel y Paco Amoroso, a quienes Sting identifica como los “primeros y únicos verdaderos Free Spirits”, se utiliza como ejemplo de cómo el bienestar puede transformar una crisis creativa en una oportunidad de renacimiento. Según el texto, ambos artistas atravesaron una etapa de agotamiento y extenuación justo antes del lanzamiento de su nuevo álbum. Luego de una crisis personal, recurrieron al centro de bienestar para iniciar un proceso de recuperación.

Como parte del retiro, Sting les propuso confrontar abiertamente sus luchas psicoemocionales y registrar un nuevo disco, aplicando los principios del método Free Spirits y sumándolo a una de sus canciones. El resultado, según Sting, fue “un triunfo para la humanidad” y el nacimiento de una nueva técnica llamada “paradigma de la escucha consciente”.

La presión de la fama
La presión de la fama llevó a Sting a explorar sistemas filosóficos y terapéuticos para preservar su salud mental y física (REUTERS)

El lanzamiento del álbum de Catriel y Paco Amoroso se presenta así como “la primera iniciación global” en el método Free Spirits de Sting. El mensaje central es que la música puede experimentarse como un espacio de conciencia y transformación personal. El propio Sting destaca: “Esta es música concebida para ser experimentada con intención y conciencia”.

La propuesta de Free Spirits, tanto como relato de campaña como manifiesto personal, pone en primer plano la centralidad del wellness en la escena musical contemporánea. Sting, con su historia, su disciplina y su visión, encarna la transición de una cultura del exceso hacia otra en la que el autocuidado y la salud mental ocupan un lugar central. Su trayectoria muestra cómo el bienestar integral puede sostener la longevidad creativa y redefinir el sentido del éxito en la música.

Temas Relacionados

StingThe PoliceCa7riel y Paco AmorosoBienestarYogaMeditaciónFree Spiritsúltimas noticias

Últimas Noticias

Qué es la microinfidelidad y en qué casos puede poner en riesgo a la pareja

Especialistas en relaciones mencionaron en qué consiste este concepto y en qué situaciones estos gestos sutiles pueden poner en riesgo la confianza del vínculo

Qué es la microinfidelidad y

Música y emoción en Chascomús: cómo volver a vivir lo mejor del festival federal de orquestas juveniles

SOIJAr 2026 convocó a chicos y chicas de distintos puntos del país, quienes compartieron escenario con referentes de como Nahuel Pennisi, Sandra Mihanovich y Patricia Sosa. Un especial repasará lo más emotivo del evento

Música y emoción en Chascomús:

Tradiciones y platos del Año Nuevo Chino: recetas, rituales y la importancia del té

Sabores emblemáticos y costumbres ancestrales marcan el pulso de la celebración

Tradiciones y platos del Año

Cuándo se alcanza el mayor nivel de satisfacción con la vida, según la ciencia

El bienestar personal no sigue un camino lineal ni responde a reglas fijas, y distintos estudios buscan entender a qué edad se percibe con mayor intensidad

Cuándo se alcanza el mayor

Entrenar con más peso y menos repeticiones: la estrategia para ganar fuerza en menos tiempo

Una nueva investigación sugiere priorizar la intensidad y personalizar cada entrenamiento para progresar con eficiencia, incluso con agendas exigentes

Entrenar con más peso y
DEPORTES
Tras ganar la Recopa, Lanús

Tras ganar la Recopa, Lanús está cerca de venderle a su goleador a Fluminense: la cifra que podría obtener

Newell’s y Rosario Central animan una nueva edición del clásico por el Torneo Apertura: formaciones confirmadas

El Inter Miami de Messi jugará el Clásico de Florida contra Orlando City por la MLS: hora, TV y formaciones

Las ácidas críticas de Verstappen al nuevo reglamento de la F1: “Hay muchas incógnitas”

Volada al ángulo en tiempo de descuento: el video de la “atajada del año” en la Premier League

TELESHOW
Detalles artesanales, crepé satén y

Detalles artesanales, crepé satén y cuello destacado: el sofisticado look de Juana Viale en la vuelta a su programa

El romántico agradecimiento de Nico Cabré a Rocío Pardo al concluir la temporada en Carlos Paz: “Encaramos desde cero”

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son las figuras que podrían entrar este domingo

El tierno homenaje de Maxi López y Daniela Christiansson a su hijo Lando: “Dos meses de vos”

Aníbal Pachano habló de su flamante experiencia como abuelo: “No podía creer que Sofía, mi nenita, tenga un bebé”

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea pidió avanzar

La Unión Europea pidió avanzar hacia un Irán más libre tras la muerte de Khamenei: “Es un momento decisivo en la historia”

Reza Pahlavi exigió al régimen iraní que entregue el poder y le declare su lealtad: “No más derramamiento de sangre”

Al menos nueve civiles israelíes murieron tras un ataque iraní contra una sinagoga

Israel destruyó el 50% de la infraestructura de lanzamisiles de Irán y desmanteló su principal planta de explosivos

María Corina Machado confirmó que regresará a Venezuela en “pocas semanas”: “La transición a la democracia es indetenible”