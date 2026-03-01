El ex líder de The Police adoptó rutinas que le permitieron sostener su carrera

Sting, cuyo nombre real es Gordon Matthew Thomas Sumner, se convirtió en una de las figuras más influyentes de la música global.

Su historia atraviesa el éxito masivo, la autogestión emocional y la búsqueda permanente del equilibrio físico y mental. Desde los años setenta, fue el centro de la mítica banda The Police. En 1979, en pleno auge del grupo, la exposición pública y la presión por sostener el éxito marcaron una etapa decisiva.

The Police se disolvió en 1986. “Una banda es como una familia y a veces las familias no son los lugares más creativos. Por eso me gusta la libertad que me da no pertenecer a un grupo de esa forma”, explicó entonces Sting, que eligió el camino solista y la independencia artística.

Con más de 100 millones de discos vendidos, más de 15 premios Grammy y una fortuna valuada en 300 millones de dólares, el músico británico afirma que su vida responde a un proyecto soñado desde joven: “Yo esperaba tener esta vida, la imaginé con todo detalle y hoy la vivo como siempre la soñé. Quería convertirme en un autor de canciones, viajar por el mundo, tener éxito. Pero, sobre todo, quería vivir de la música y creo que lo logré”, reconoció en una entrevista con Vanity Fair.

La historia de Sting no solo está marcada por los escenarios. En paralelo, construyó una cotidianidad atravesada por el yoga, la meditación y la búsqueda de un bienestar integral, en la que el apoyo de su esposa, la actriz y productora Trudie Styler, fue clave.

La colaboración de Sting con Catriel y Paco Amoroso ejemplifica cómo el método de Sting ayuda a artistas a superar crisis creativas y emocionales

Las claves del bienestar según Sting

Hace más de treinta años, Sting incorporó el yoga a su rutina diaria. La disciplina se transformó en un hábito irrenunciable: “Dos décadas de yoga me han dado dos décadas extra de carrera. No sería capaz de hacer esto si no estuviera en buena forma”, expresó en diferentes entrevistas. Además de yoga, suma a su vida natación diaria, caminatas y ejercicios de fuerza abdominal. “Estudio yoga hace 30 años. Pero todo se convierte en yoga después de un tiempo”, sostuvo en televisión.

La alimentación consciente y la autosuficiencia son otros pilares. Junto a su familia, Sting promueve la agricultura orgánica y sostiene una dieta basada en vegetales y cereales integrales, con bajo consumo de carnes, azúcares y alimentos procesados. Según Trudie Styler, la decisión de controlar lo que comen fue fundamental: “Decidí que solo estaría satisfecha si sabía exactamente qué poníamos en nuestros platos”. El propio Sting asegura que su apariencia física se debe a la “vanidad y un poco de disciplina”.

La búsqueda de bienestar no surgió solo de la inquietud personal, sino como respuesta a la presión y el estrés de la fama. “Muchos de mis colegas estaban experimentando el mismo estrés asfixiante, la extrema presión pública y el escrutinio implacable”, relató Sting. Frente a ese escenario, decidió explorar sistemas filosóficos y terapéuticos que le permitieran sostener una carrera exigente y preservar la salud mental. Viajó por el mundo, investigó cómo distintas culturas cuidan la mente y el cuerpo, y se sumergió en prácticas de yoga, meditación profunda y recalibración interna.

Sting promueve la alimentación consciente, la autosuficiencia alimentaria y una dieta basada en productos orgánicos para potenciar el bienestar (Europa Press)

Ese recorrido personal es el que hoy se traduce en la narrativa del “Centro de Bienestar Free Spirits”, una propuesta que Sting presenta como un espacio para compartir sus aprendizajes y ayudar a otros artistas a enfrentar las exigencias del éxito.

En el texto que acompaña la campaña de lanzamiento del nuevo disco de Catriel y Paco Amoroso, Sting expone cómo la idea del bienestar se transformó en un método: “Viajé por todo el mundo explorando cómo diversas culturas preservan la salud de la mente y el cuerpo humanos. Me sumergí en rigurosas prácticas de yoga, meditación profunda y otras formas de recalibración interna. Luego de hacerlo, me sentí agradecido de haber encontrado finalmente el equilibrio. Quise compartir mis hallazgos para ayudar a otros y así fundé este centro, un lugar donde reuní a los mejores psiquiatras, yoguis, osteópatas, terapeutas, baristas de jugos orgánicos y otros expertos. Juntos, creamos un tratamiento de doce pasos que se convirtió en el Centro de Bienestar Free Spirits”.

La narrativa tiene base en la vida real de Sting y en su defensa del bienestar como condición para la creatividad y la salud mental. En el relato, el centro funcionó durante décadas de manera secreta y adaptable, orientado a líderes globales, artistas y figuras públicas. Desde allí, según Sting, muchas prácticas que hoy son habituales en la industria del bienestar –como el mindfulness, la crioterapia, la nutrición funcional y el grounding– habrían tenido origen o desarrollo.

La colaboración con Catriel y Paco Amoroso, a quienes Sting identifica como los “primeros y únicos verdaderos Free Spirits”, se utiliza como ejemplo de cómo el bienestar puede transformar una crisis creativa en una oportunidad de renacimiento. Según el texto, ambos artistas atravesaron una etapa de agotamiento y extenuación justo antes del lanzamiento de su nuevo álbum. Luego de una crisis personal, recurrieron al centro de bienestar para iniciar un proceso de recuperación.

Como parte del retiro, Sting les propuso confrontar abiertamente sus luchas psicoemocionales y registrar un nuevo disco, aplicando los principios del método Free Spirits y sumándolo a una de sus canciones. El resultado, según Sting, fue “un triunfo para la humanidad” y el nacimiento de una nueva técnica llamada “paradigma de la escucha consciente”.

La presión de la fama llevó a Sting a explorar sistemas filosóficos y terapéuticos para preservar su salud mental y física (REUTERS)

El lanzamiento del álbum de Catriel y Paco Amoroso se presenta así como “la primera iniciación global” en el método Free Spirits de Sting. El mensaje central es que la música puede experimentarse como un espacio de conciencia y transformación personal. El propio Sting destaca: “Esta es música concebida para ser experimentada con intención y conciencia”.

La propuesta de Free Spirits, tanto como relato de campaña como manifiesto personal, pone en primer plano la centralidad del wellness en la escena musical contemporánea. Sting, con su historia, su disciplina y su visión, encarna la transición de una cultura del exceso hacia otra en la que el autocuidado y la salud mental ocupan un lugar central. Su trayectoria muestra cómo el bienestar integral puede sostener la longevidad creativa y redefinir el sentido del éxito en la música.