Lanzaron una colecta para repatriar el cuerpo de la argentina que murió en un accidente en Australia

La campaña de recaudación en GoFundMe busca cubrir traslados, gastos funerarios y pasajes de la familia de Serena Andreatta a Queensland

Los amigos de Serena Andreatta, la joven rosarina de 26 años que murió en un accidente vial en Australia, lanzaron una campaña de recaudación de fondos para que su familia pueda afrontar los costos de la repatriación de sus restos y los gastos derivados del traslado urgente al país oceánico.

La iniciativa fue abierta por Valentina Accardi, amiga de Serena que viajaba junto a ella cuando el colectivo de la empresa FlixBus volcó sobre la autopista Bruce Highway, en el estado de Queensland, durante la noche del jueves pasado.

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Valentina sobrevivió al accidente y permanece internada en el Hospital Universitario de Townsville. Desde allí, o en los momentos en que pudo comunicarse, fue quien tomó la palabra para organizar la respuesta solidaria y subió la petición a la plataforma GoFundMe.

“La semana pasada, la vida de muchos de nosotros cambió para siempre. Estábamos empezando una nueva aventura con Sere, esta vez en Queensland, Australia, cuando ocurrió el accidente en el que, tristemente, perdió la vida”, escribió Accardi en la página de la campaña.

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En el mismo mensaje explicó el destino de los fondos: cubrir los pasajes de avión y los gastos de la familia de Serena en Australia, además de los costos funerarios y los trámites necesarios para la repatriación a Argentina.

“Les pido de corazón que nos unamos para aliviar esta enorme carga económica en un momento tan devastador para ellos. Muchísimas gracias por su solidaridad, sus oraciones y por ayudarnos a difundir este mensaje. Con infinito amor y gratitud, Valentina y amigos”, cerró su publicación en GoFundMe.

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Valentina Accardi, sobreviviente y amiga de Serena, lidera la asistencia solidaria y solicita alojamiento urgente para la familia en Townsville

La campaña no se limitó a esa plataforma. A través de sus historias de Instagram, Valentina también convocó a quienes viven en Australia para que aporten alojamiento. “Si tienen conocidos en Townsville o alguien que nos pueda brindar alojamiento urgente para la familia de Sere, les pido que me escriban. Cualquier contacto ayuda”, escribió. La familia de la joven se encuentra en Argentina y necesita viajar de urgencia al lugar donde ocurrió la tragedia.

Serena había llegado a Australia el 17 de abril de este año y, tras varios días en Sídney, se había desplazado hacia el norte del país junto a su amiga. Según contaron sus allegados, atravesaba “uno de los momentos más felices de su vida”.

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El accidente ocurrió cuando el micro de FlixBus que realizaba el trayecto entre Cairns y Airlie Beach perdió el control cerca de Gumlu, una localidad ubicada a unos 135 kilómetros al sur de Townsville. A bordo viajaban más de 30 pasajeros de distintas nacionalidades, muchos de ellos jóvenes extranjeros. Las autoridades describieron la escena como “catastrófica”.

Serena fue rescatada con vida y derivada a un centro de salud, pero las heridas sufridas en el vuelco provocaron su muerte. Otras dos personas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas en helicóptero; Valentina Accardi fue otra de las afectadas y quedó internada bajo observación.

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El conductor del micro, un hombre de 70 años, sufrió heridas leves. FlixBus informó que el chofer no circulaba a exceso de velocidad y que los controles de alcohol y drogas arrojaron resultado negativo, aunque esos datos aún deben ser ratificados por la policía de Queensland. La investigación quedó en manos de la Unidad de Accidentes de Tránsito, que busca determinar las causas del vuelco.

Serena Andreatta, ciudadana argentina e italiana, había iniciado un viaje por Australia tras años de recorrer Europa, Asia y América

El superintendente Dean Cavanagh señaló que la presencia de tantos pasajeros extranjeros complejizó las tareas de identificación y el acompañamiento a las familias. “Nos aseguraremos de investigar no solo qué sucedió, sino también por qué pasó”, afirmó durante una conferencia de prensa.

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Serena había llegado a Australia en el marco de una vida construida alrededor de los viajes. Con doble ciudadanía argentina e italiana, había estudiado Administración, Dirección de Empresas y Accounting en la Escuela Superior de Comercio de la Universidad Nacional de Rosario entre 2018 y 2020.

En mayo de 2020 se instaló en Italia, donde trabajó en el rubro hotelero y desarrolló un emprendimiento de asesoramiento para argentinos que buscaban obtener la ciudadanía italiana. Durante los últimos años recorrió países de Europa, América y Asia; en 2025 pasó más de seis meses entre Vietnam y Tailandia, especialmente en la isla Koh Tao.

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“Dicen que nunca te vas siendo la misma que llegaste, y puff cuánta verdad... crecimiento puro”, había escrito en Instagram al terminar esa etapa.

El primer ministro de Queensland, David Crisafulli, también expresó su pesar por la tragedia. “Son jóvenes que están viviendo el viaje de sus vidas en un país extranjero. Que les arrebaten eso es profundamente doloroso”, afirmó.

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