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Emiliano Buendía, la figura del Aston Villa campeón: de su paso por el Real Madrid a la pregunta de Messi que lo marcó

El mediocampista ofensivo anotó un gol y regaló una asistencia en el triunfo 3-0 ante el Friburgo que le dio a los Ciudadanos la Europa League. Por qué puede ser el “tapado” de Argentina en la lista de 26 jugadores para el Mundial

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  • La gran conquista del marplatense

Dibu Martínez lo abrazó y lo subió a los hombros, a modo de reconocimiento. El gesto del arquero fue una invitación a la ovación de la multitud a Emiliano Buendía, la gran figura del Aston Villa campeón de la Europa League. El mediocampista ofensivo, de 29 años, anotó un golazo y regaló una asistencia en el 3-0 al Friburgo que derivó en la vuelta olímpica. Y, en silencio, da pelea por un lugar en la lista de 26 jugadores de la selección argentina en el Mundial 2026. “Ya veremos”, dijo, cuando le consultaron si tenía chances de superar el corte de Lionel Scaloni.

“No lo imaginé ni en los mejores sueños. Me costó mucho llegar hasta acá”, dijo el marplatense, que está incluido en la prelista de 55 futbolistas de la Albiceleste y también estuvo en la nómina preliminar para Qatar 2022, pero se quedó en la puerta. Hoy pelea uno de los últimos cupos disponibles, y en Turquía hizo méritos como para hacer dudar al cuerpo técnico, que siempre prioriza la actualidad.

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Formado en su Mar del Plata natal, en el Club Cadetes que regenteaba Juan Esnaider, fue el propio ex atacante quien le abrió las puertas en España cuando tenía apenas 11 años. Pasó la prueba en el Real Madrid y fue parte de su cantera durante dos temporadas. Cuando se quedó sin lugar, se marchó al Getafe, donde debutó en la élite en 2015, jugando Liga y Copa del Rey. Sus interesantes condiciones lo llevaron a ser convocado por la selección Sub 19 de España, pero su deseo era jugar por Argentina. Algo que le hizo saber al mismísimo Messi.

“¿Qué querés hacer? ¿Querés jugar para España o para Argentina?”, le tiró la Pulga en medio de un cruce entre Getafe y Barcelona. “Por supuesto que quiero jugar para Argentina. Quiero jugar con vos, es un sueño’’, le respondió Buendía.

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  • Las principales acciones del encuentro

En ese 2015, formó parte de la delegación de la selección argentina Sub 20 que, bajo la tutela de Humberto Grondona, jugó el Mundial de Nueva Zelanda en 2015, en el que quedó eliminada en la primera fase, después de haber arribado a Oceanía como campeona del Sudamericano con grandes jugadores como Ángel Correa o Giovanni Simeone. Humbertito lo detectó cuando era un desconocido y terminó superando el último corte.

Luego, las lesiones lo relegaron. Terminó pasando por Cultural Leonesa, en Segunda de España, y luego se mudó a Inglaterra, donde consiguió reinventarse en el Norwich, ya como mediocampista. El Aston Villa pagó 38 millones de euros por su ficha y, a veces como titular, otras como suplente, ofreció detalles de su calidad y versatilidad. En el medio, estuvo una temporada a préstamo en el Bayer Leverkusen. Estos últimos seis meses fueron de un nivel altísimo. Y terminaron con el argentino como pieza clave en el título de los Villanos en la Europa League y la clasificación a la próxima Champions League.

Las luces en el campeón se las llevan Dibu Martínez, Ollie Watkins o Morgan Rogers. Sin divismos, Emiliano Buendía se transformó en el “tapado” del conjunto ganador del segundo torneo en importancia a nivel clubes en Europa. ¿Y se convertirá en el “tapado” de la lista de 26 jugadores de la Selección?

  • La palabra de la figura de la gran final

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