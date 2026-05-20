Moria Casán empezó a seguir en Instagram a Georgina Barbarossa tras la reconciliación: “Nos hicimos amigas y eso es amor”

Moria Casán empezó a seguir en Instagram a Georgina Barbarossa en pleno vivo se su programa

La ceremonia de los Martín Fierro 2026 dejó momentos inolvidables, entre ellos, la reconciliación de Georgina Barbarossa y Moria Casán. Como si fuera poco, durante la noche del martes, la conductora de A la Barbarossa (Telefe) sorprendió al publicar un emotivo posteo dedicado a la One en el que repasaba el inicio de su historia juntas hace 30 años. Así las cosas, este miércoles, la madre de Sofía Gala reaccionó en vivo en su programa y comenzó a seguir a su colega en las redes.

“Ella te empezó a seguir a vos anoche. ¿Vos le devolviste el seguimiento?”, le preguntó Nazarena Di Serio a Casán en vivo. Inmediatamente, Moria mostró su agradecimiento a Barbarossa y afirmó: “Gracias, Georgi. Vos sabés que anoche casi ni usé el teléfono”.

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Fue entonces cuando la joven propuso: “¿Lo podemos hacer en vivo? ¿Puedo agarrar tu celular? Permiso”. Acto seguido, Gustavo Méndez comentó: “Vamos a seguir en vivo a Georgina Barbarrosa. La vas a seguir en vivo. Hermosa foto de fondo. Ahí está, buscamos ahí”. Nuevamente, Moria se justificó el por qué había demorado tanto en seguir a Georgina en Instagram: “Esto fue anoche y anoche no usé nada”.

Georgina Barbarrossa habló del detrás de escena de su abrazo con Moria Casán en los Martín Fierro: “Somos grandes”

Tras unos segundos de búsqueda en las redes sociales, el equipo dio con el perfil de Barbarossa. “Acá, acá tenemos el Instagram de Georgina y dice seguir. Acá lo tenemos”, dijo la panelista, entusiasmada por la situación. Luego, la One agregó: “Subió un algo de cuando hicimos Locas por ellos en el noventa y uno. Ahí está. Mirá qué amor. Vení, vamos. Mirá, esto me lo manda hace ocho horas la Barbarrosa. Hoy y ayer, 2026, 1997, Martín Fierro y Loca por ello, donde nos hicimos amigas. La vida es un carnaval. Yo me llamaba Miranda y ella no me acuerdo. ¿Y saben quién era la tercera? La Dufau. Y Capusotto venía de vendedor ambulante, teníamos una peluquería. Las cosas que hemos hecho en América. Lo que he hecho, me impresiona mi fama y me impresiona mi trayectoria”.

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Luego, en la pantalla del estudio, el director enfocó la foto que había subido Georgina de su reconciliación con Casán en la ceremonia de los premios. Sin embargo, rápidamente Moria reaccionó: “Ay, esa foto, sacá esto. Soy una monstrua, poneme un filtro, por favor, por favor”. Luego, Méndez le preguntó a Moria cómo se sentía tras el gesto de su colega, a lo que ella cerró diciendo: “Como una amorosidad. Nos hicimos amigas y eso es amor”.

Previamente, el martes, ya horas después de su encuentro en la ceremonia de los premios, Casán se refirió a ese encuentro en su programa y compartió detalles de la conversación que mantuvo con Georgina Barbarossa. “Sentí que ella se emocionaba. Me parece que las dos nos dijimos ‘te quiero’, pero yo le dije: ‘Sorry si te lastimé’”, relató.

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El posteo de Georgina Barbarossa dedicado a Moria Casán

Luego, Moria profundizó en sus sensaciones respecto al momento y destacó la sinceridad del intercambio: “Cuando nos abrazamos sentí que ella estaba conmovida. Estaba frágil. Para mí el momento fue verdadero, una cosa linda, juntarnos. Yo me sentí muy bien. No me pareció forzado ni hipócrita. Somos mujeres del espectáculo con una trayectoria importante. Somos prestigiosas y populares”.

Georgina Barbarossa, por su parte, también aludió al episodio y aclaró una de las frases recordadas por Moria. “No dijo ‘sorry’, dijo ‘perdón si te lastimé. Te honro, te quiero mucho’. Yo no dije que me pidió disculpas porque si no parezco una despechada. ‘Sí, vino y me pidió perdón’”, comentó entre risas.

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Más allá de los miles de likes y comentarios, un detalle que llamó la atención es que Barbarossa invitó a Casán para que su publicación sea compartida. Rápidamente, la One devolvió el gesto aceptando la colaboración, la cual, ahora, aparece en el perfil de Instagram de ambas. “Mujeres del espectáculo”, “Muy bien, perdonar es divino, y vos Geo sos lo mas de lo mas”, “Las verdaderas divas” y “Me dio mucha alegría ese abrazo. Hay que tener mucha humildad para perdonar”, fueron algunos de los mensajes que los seguidoras de ambas eligieron para expresar su amor, cariño y su alegría por el encuentro de ambas.