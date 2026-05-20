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El malestar de Ian Lucas luego de ganar un Martín Fierro: “Seguramente por un tiempo desaparezca de la tele”

El influencer, que obtuvo la estatuilla como “Revelación Masculina”, destacó en un posteo que no se sintió valorado. Paula Varela, en Intrusos, profundizó su caso

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Paula Varela contó los motivos del enojo de Ian Lucas tras ganar el Martín Fierro

Tras recibir el Martín Fierro a Revelación Masculina por su participación y triunfo en MasterChef Celebrity, Ian Lucas expresó malestar y sensación de falta de valoración en la industria televisiva argentina con un posteo. Las reacciones abrieron un debate sobre cómo la televisión reconoce a sus nuevas figuras y el peso de los premios frente al reconocimiento genuino.

Ian Lucas manifestó su disgusto tras obtener el Martín Fierro a Revelación Masculina, señalando en redes sociales que, pese al galardón y a su éxito en MasterChef Celebrity, percibe escaso reconocimiento en el ambiente televisivo.

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En su mensaje, Ian Lucas subrayó: “Fuimos los posteos con más visitas de los Martín Fierro. Esto no es un detalle menor para mí y para lo que son ustedes. Seguramente por un tiempo desaparezca de la tele y vuelva a mi mundo donde me valoran muchísimo. Les quería agradecer, ¡los amo!”. Según los datos que compartidó, su discurso alcanzó 2,2 millones de visualizaciones y el video de su consagración junto a Wanda Nara y Sofía Gonet superó los 12 millones.

El posteo de Ian Lucas donde manifiesta que se alejará por un tiempo de la televisión
El posteo de Ian Lucas donde manifiesta que se alejará por un tiempo de la televisión

Las razones detrás del malestar de Ian Lucas

Durante Intrusos (América TV), la panelista Paula Varela profundizó en las causas de la molestia de Lucas, destacando que en la alfombra roja de los Martín Fierro no recibió entrevistas, lo cual influyó en su estado de ánimo. Varela afirmó: “En alfombra roja entonces no le hacen notas a Ian. O sea que Ian llega a este momento... un poco caliente, con algunas circunstancias”.

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A esto se sumó la observación sobre una discusión entre el representante de Lucas y una figura relevante de Telefe, según Varela, lo que incrementó el disgusto del ganador. Además, señaló que durante las actividades promocionales del canal, Lucas quedó relegado en el grupo a pesar de figurar entre las nuevas apuestas.

Varela añadió: “En el lanzamiento de Telefe en el Mundial... está como muy por ahí atrás”. Las razones de la insatisfacción incluyen la percepción de promesas incumplidas y la dificultad para destacar en medio de figuras ya consagradas del canal.

Martín Fierro 2026 - Ceremonia
Ian Lucas agradeciendo su Martín Fierro (PRENSA TELEFE)

El reconocimiento mediático y la respuesta del panel de Intrusos

El panel de Intrusos analizó las reacciones de Lucas y debatió sobre el verdadero peso del reconocimiento mediático para las nuevas generaciones. Rodrigo Lussich remarcó la frase de Lucas: “No me van a ver por un tiempo en la televisión”, sugiriendo un alejamiento a causa de repetidas decepciones.

Natali Weber explicó cómo el despliegue mediático en estos eventos puede dejar en segundo plano a nuevas figuras. “Yo creo que lo que le pasó a Ian, como dice Pau, cuando él estaba haciendo la alfombra adentro, estaba llegando Wanda afuera. Y a veces tenés la mala suerte... y vos quedás como medio desapercibido”, explicó Weber.

Paula Varela precisó que Lucas no siente especial gratitud hacia la televisión. “Él no salió de la televisión. Él siente que no le debe mucho a la televisión”, señaló Varela, apuntando a la importancia que Lucas da a su entorno digital y personal.

El video del momento en que Ian Lucas recibe el premio Martín Fierro.

En contraste, Adrián Pallares y Daniel Ambrosino consideraron que Lucas debería valorar más el papel que la televisión tuvo en su popularidad. Ambrosino sostuvo: “Tiene que agradecer a la televisión y a todo lo que dio la televisión, que se hizo popular, porque antes, por más millones de seguidores que tenga en redes sociales, no lo conocía”.

Pallares, irónico, resumió la paradoja del medio: “Bienvenido a la televisión. Es eso, señores. No valoramos a los que trabajan en la televisión”, reflejando la tensión entre la fama digital y el reconocimiento institucional.

El análisis en Intrusos expuso el delicado equilibrio que enfrentan quienes emergen como nuevas figuras en la televisión argentina. La coexistencia de popularidad en redes y falta de integración plena en la pantalla tradicional describe un escenario donde el reconocimiento formal no siempre coincide con la percepción de valor individual en el medio.

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