Ordenaron una pericia clave para determinar cómo murió la docente y exconcejal de Mendoza

Margarita Gutiérrez, la víctima del crimen en Junín

A dos días del hallazgo del cuerpo de Margarita Gutiérrez, la docente jubilada y exconcejal encontrada calcinada en su casa de Junín, la Justicia de Mendoza ordenó una pericia clave para determinar cómo murió.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, como el cuerpo estaba en un avanzado estado de deterioro por el fuego, las muestras recolectadas fueron derivadas a la sección de Anatomopatología del Cuerpo Médico Forense, con el objetivo de establecer la causa concreta de muerte.

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La medida es central para la investigación. Fuentes judiciales explicaron a Infobae que el resultado permitirá precisar si Margarita murió estrangulada, por un golpe, por acción del fuego o por otra causa. También será clave para reconstruir si el fuego fue posterior a la muerte o si formó parte del ataque. Se estima que los resultados estarán dentro de un mes.

Los especialistas también extrajeron muestras de ADN para cotejarlas con las tomadas en el lugar del hecho. Uno de los perfiles a cotejar corresponde al hijo mayor de Margarita, David Demaldé, que estuvo demorado algunas horas y con quien la mujer mantenía conflictos previos. La Justicia puso el foco sobre él en las primeras horas posteriores al hallazgo.

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Margarita Gutiérrez tenía 72 años y tres hijos

Las pericias preliminares descartaron la hipótesis de una muerte accidental o producto de un accidente doméstico, orientando la causa hacia un homicidio agravado por el vínculo. No se hallaron testigos directos ni registros de movimientos extraños alrededor de la vivienda en las horas previas al crimen, lo que complica la obtención de pruebas directas.

Mientras tanto, los investigadores siguen recabando otras pruebas. De momento, se tomaron declaraciones a vecinos y familiares, además de revisar las cámaras de seguridad de la zona. Por el momento, la fiscalía no difundirá más detalles para resguardar la investigación.

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Hatsa el momento, no descartan que quien cometió el crimen buscara montar una escena para simular un robo y así desviar la atención de la investigación. La instrucción está a cargo de los fiscales Facundo Garnica y Carlos Alberto Giuliani, bajo la coordinación del fiscal en jefe Mariano Carbajal.

Margarita era la madre de Ever Demaldé, quien trabajó en el Atlético Club San Martín (@atleticoclubsanmartin)

El caso

Margarita Iris Gutiérrez fue encontrada sin vida, con signos de violencia y el cuerpo parcialmente quemado en una vivienda sobre calle Isaac Estrella, cerca de las 9.30 del martes 20 de mayo, según confirmó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza. El hallazgo fue posible luego de un aviso al 911 de una vecina, quien advirtió que la puerta de la casa seguía abierta desde horas atrás.

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Además del hallazgo del cuerpo en la vivienda, los peritos detallaron que la víctima fue encontrada en una galería interna, entre la cocina y la cochera, con quemaduras severas en el torso y la cabeza. Esta situación dificultó a los especialistas precisar si las lesiones principales fueron provocadas antes o después del fuego.

La víctima, una docente reconocida en la zona, fue localizada por agentes policiales que ingresaron al inmueble tras la alerta de la mujer preocupada. En el operativo participaron Policía Científica, un médico forense y personal del Ministerio Público Fiscal, que realizaron las primeras pericias para determinar las circunstancias del hecho.

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La noticia causó conmoción en la ciudad, ya que la víctima era una docente de un jardín de infantes donde, en vida, había sido homenajeada por sus servicios y enseñanzas. Además, Margarita era la madre de Ever Demaldé, exdirector técnico de Independiente Rivadavia, es por eso que la repercusión se amplificó en el ambiente futbolístico mendocino donde expresaron públicamente sus condolencias.