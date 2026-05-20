El Ministerio de Deportes completa la entrega de fondos al Comité Olímpico Dominicano

El Ministerio de Deportes de República Dominicana completa la entrega de RD 893 millones al Comité Olímpico Dominicano para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El Ministerio de Deportes de la República Dominicana completó la entrega de RD 893 millones al Comité Olímpico Dominicano (COD) para la preparación de los atletas rumbo a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El desembolso final, correspondiente a la quinta partida y con un valor de RD 150 millones, se realizó durante un acto celebrado en un hotel de Santo Domingo con presencia de autoridades deportivas y representantes de federaciones nacionales.

Según informó el Ministerio de Deportes, el titular de la cartera, Kelvin Cruz, entregó los fondos al presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, completando así el plan financiero destinado a la preparación y el montaje de la delegación nacional. De acuerdo con el reporte oficial, los recursos ya se encuentran en la cuenta del COD, lo que permitirá ejecutar las etapas de entrenamiento y fogueos sin retrasos administrativos.

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Durante su intervención, Cruz subrayó que “con estos RD 150 millones completamos las cinco partidas que suman RD 893 millones, con los cuales se han cubierto con antelación todas las etapas de preparación de nuestros competidores, quienes defenderán nuestros símbolos patrios en casa”. El funcionario también destacó el apoyo del presidente Luis Abinader, a quien atribuyó la gestión oportuna de los fondos: “ha sido el responsable de que estos fondos estén disponibles en el momento oportuno para darles el mejor uso posible”.

La última partida de RD 150 millones refuerza la preparación de los atletas dominicanos rumbo a Santo Domingo 2026. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El Ministerio de Deportes había erogado previamente RD 743,650,000 en cuatro desembolsos dirigidos a los mismos fines, según detalló la entidad en el acto. El presidente del COD, Bautista, valoró la importancia de recibir los recursos a tiempo y aseguró que “estos recursos serán utilizados de la manera más eficiente posible”.

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Las autoridades deportivas esperan la participación de aproximadamente 850 atletas dominicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en Santo Domingo entre el 24 de julio y el 8 de agosto de 2026. El evento reunirá a representantes de 36 países de la región, quienes competirán en distintas disciplinas deportivas.

Ministerio de Deportes asegura fondos para 850 atletas dominicanos que competirán en Santo Domingo 2026

Desde enero de 2025, el Ministerio de Deportes duplicó el sueldo de los atletas de las selecciones nacionales con el objetivo de garantizar una preparación adecuada para la cita regional. Representantes de distintas federaciones presentes durante el acto resaltaron la importancia de contar con recursos suficientes y entregados en tiempo para lograr una planificación eficiente.

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El desembolso de fondos se realizó en un acto en Santo Domingo que reunió a autoridades deportivas y federaciones nacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kelvin Cruz puntualizó que “nuestros atletas deben estar única y exclusivamente concentrados en su preparación, en sus fogueos y entrenamientos. Que cuenten con los mejores entrenadores posibles, para que, a partir del 24 de julio, podamos mostrar la mejor versión del deporte dominicano y que los representantes de los 36 países que nos visitarán conozcan el verdadero plátano power al enfrentarse a la mejor delegación deportiva de Centroamérica y el Caribe”.

El Ministerio de Deportes reiteró su compromiso con el desarrollo del deporte nacional y la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la capital dominicana.

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