El Salvador

Centroamérica ajusta medidas para controlar el avance del gusano barrenador en animales y personas

Autoridades redoblan esfuerzos colaborativos para enfrentar un problema sanitario que complica la seguridad alimentaria y demanda nuevas respuestas integradas

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Representantes oficiales y entidades internacionales discuten directrices que podrían cambiar el panorama para la sanidad de diversas especies y actividades productivas (Foto cortesía IICA)
Representantes oficiales y entidades internacionales discuten directrices que podrían cambiar el panorama para la sanidad de diversas especies y actividades productivas (Foto cortesía IICA)

Centroamérica y México avanzan en la revisión de protocolos regionales para controlar el gusano barrenador, una plaga que resurgió tras más de dos décadas de erradicación en la región y que afecta al ganado bovino, diversas especies domésticas y silvestres, y también a los humanos, de acuerdo con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

La urgencia de esa revisión se explica por la magnitud del rebrote: en los últimos años se detectaron miles de casos en animales y cientos en personas en la región, según un texto difundido por EFE. El proceso busca reforzar la prevención, el control y la respuesta sanitaria, con la mira puesta en una eventual erradicación, según el IICA.

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La revisión de los protocolos está a cargo de representantes de los servicios veterinarios oficiales de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá. Participan también organismos internacionales y actores del sector privado vinculados a la sanidad animal, detalló el IICA en un comunicado.

Uno de los primeros pasos fue un taller realizado esta semana en México, donde comenzó el análisis del protocolo de vigilancia epidemiológica para la detección temprana, la notificación oportuna y la aplicación de medidas sanitarias ante casos de infestación, indicó el IICA.

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Gusano Barrenador
Infobae México

La región ajusta dos protocolos para vigilancia y movilización animal

El segundo protocolo en revisión establece criterios para la movilización segura de animales susceptibles. El objetivo es reducir el riesgo de introducción y dispersión del parásito y fortalecer la coordinación regional en las acciones de control y erradicación, de acuerdo con el IICA.

El organismo precisó que la meta general de este trabajo es fortalecer las capacidades de los países en prevención, control y respuesta ante el gusano barrenador del ganado. Esta estrategia apunta a unificar procedimientos y acelerar la reacción frente a nuevos focos.

El IICA atribuyó la nueva alarma sanitaria a la reciente reaparición de la plaga, después de más de 20 años de haber sido erradicada en la región. Conforme al organismo, este retorno ya ha producido impactos sanitarios, económicos y sociales.

En ese contexto, el IICA manifestó la necesidad de “robustecer la cooperación regional, subrayar el valor del trabajo conjunto entre países e instituciones para fortalecer las capacidades técnicas y operativas en la región, y avanzar hacia mecanismos armonizados que permitan mejorar la vigilancia epidemiológica, el intercambio de información y el control de la movilización animal”.

Nuevas medidas buscan acelerar detección, notificación y control de un parásito que afecta al ganado, fauna silvestre y al ser humano (Foto cortesía IICA)
Nuevas medidas buscan acelerar detección, notificación y control de un parásito que afecta al ganado, fauna silvestre y al ser humano (Foto cortesía IICA)

Las larvas atacan heridas abiertas en animales de sangre caliente y en humanos

El gusano barrenador es una enfermedad provocada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevecillos en cualquier herida abierta de un animal de sangre caliente y también en humanos, según el texto citado por EFE. Pocas horas después nacen los gusanos, que se alimentan del tejido vivo.

La plaga incide principalmente en el ganado bovino, aunque también afecta a otras especies domésticas y silvestres y a personas, indicó el IICA. Esta diversidad de hospedadores incrementa la complejidad del control sanitario y la vigilancia epidemiológica.

En la iniciativa regional participan el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos; el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria; la Comisión Panamá–Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado; y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano, entre otras entidades, según el IICA.

En mayo, funcionarios de servicios veterinarios oficiales de países centroamericanos realizaron una gira técnica por los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF) en el sur de México, donde constataron in situ los esfuerzos aplicados para el control del Gusano Barrenador del Ganado. En 2025, la coordinadora regional del OIRSA del GBG, Marcela Marchelli, afirmó que el proceso para eliminar el gusano barrenador podría extenderse por aproximadamente 10 años en la región.

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