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Gael García Bernal y Natalia Oreiro, juntos por primera vez en el cine: “Hicimos una película de vínculos adultos”

Entrevista exclusiva de Teleshow con los icónicos protagonistas de “Nada entre los dos”, guiados por Juan Taratuto, un director que desafía los clichés. Humor, complicidad y una nueva visión sobre las relaciones humanas

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"Nada Entre Los Dos" de Juan Taratuto, con Natalia Oreiro y Gael García Bernal

“Creo que hacemos muy buena química, hay una conjunción muy especial, muy única y además nos la pasamos bien, nos concentramos, le echamos ganas... Fue muy hermoso trabajar con Natalia”, expresó a Teleshow el actor Gael García Bernal, sobre su primera experiencia compartiendo un rodaje con Natalia Oreiro.

La película Nada entre los dos marca el inicio de una colaboración esperada entre ambos intérpretes, quienes, a pesar de haberse cruzado en distintos momentos de su carrera, nunca antes habían trabajado juntos en cine.

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Natalia Oreiro y Gael García Bernal compartieron por primera vez un proyecto cinematográfico bajo la dirección de Juan Taratuto.

Retrato de Lady M mirando al horizonte, con pelo oscuro al viento. Viste una camisa a rayas azul y blanca, con el mar y rocas al fondo bajo un cielo nublado
Oreiro y García Bernal destacan la importancia de la autenticidad y la sorpresa en sus personajes y en la trama del film

García Bernal expresó, con humor, que la industria había desaprovechado la posibilidad de unirlos previamente: “Qué oportunidades desperdiciadas del cine mundial de no habernos juntado antes”. Para el actor, trabajar con Natalia se convirtió en una experiencia “muy especial”, donde el disfrute se hicieron evidentes durante todo el rodaje.

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La película propone una mirada honesta sobre las relaciones y las oportunidades que surgen cuando los personajes, y los propios actores, se permiten vivir el presente y desafiar las expectativas.

Retrato de Lady M mirando al horizonte, con pelo oscuro al viento. Viste una camisa a rayas azul y blanca, con el mar y rocas al fondo bajo un cielo nublado
Natalia Oreiro y Gael García Bernal protagonizan Nada entre los dos, su primer trabajo conjunto en cine argentino

Natalia Oreiro, con una sonrisa plena, coincide en la sensación de novedad y complicidad, y remarca el valor de que ambos se hayan cruzado en ese preciso momento: “Nos convoca Juan para hacer estos personajes en esta película de vínculos adultos, que me pareció super oportuna también, porque no es una comedia romántica, es una película de vínculos adultos, de dos personajes que están viviendo cosas similares, con mundos diferentes, pero en situaciones de vida y en edades similares”.

La trama en “Nada entre los dos”

Natalia relató a Teleshow que la película se centra en personajes reales y cercanos, con conflictos que reflejan las crisis y matices de los vínculos adultos. “La película tiene de todo, tiene mucho humor, profundidad, romance, frustración y es lo que da personajes y el mundo en general también”, señaló. Y además subrayó que no se trata de una historia romántica clásica, sino de una mirada honesta sobre dos personas que atraviesan momentos similares desde universos distintos.

La actriz resaltó que el film permite que el público se identifique con personajes “reales, cercanos y que, de alguna forma, tocan temas universales”. También destacó el realismo con que se aborda la posibilidad de “patear el tablero” en la vida, o de correrse de alguna zona compleja o de confort: “Decirte yo que ella no se plantea patear el tablero sería engañarte, porque quizás sí y vos no lo viste o lo sentiste de otra forma. La peli es muy sincera porque acompaña a los personajes en el proceso minuto a minuto”.

Retrato de Lady M mirando al horizonte, con pelo oscuro al viento. Viste una camisa a rayas azul y blanca, con el mar y rocas al fondo bajo un cielo nublado
Una alianza única: el presente compartido de Oreiro y García Bernal, momentos de valentía y la vigencia del cine como ceremonia cultural

En ese sentido, Oreiro profundizó sobre el lugar de su personaje, Mechi, una mujer que se sorprende con un nuevo encuentro, en medio de una crisis personal y profesional. “Ella se permite vivirlo sin tener demasiada expectativa. Y eso para mí es lo más bonito del vínculo”, afirmó.

El proceso creativo con el director Juan Taratuto

Durante el rodaje, tanto Oreiro como García Bernal resaltaron el enfoque de Juan Taratuto, quien eligió alejarse de los estereotipos de la comedia romántica tradicional. Natalia explicó que el director propone historias donde no existe un destino prefijado para los personajes, sino un recorrido construido a partir de los momentos compartidos: “Parte de nuestro trabajo con él, en la previa y durante el rodaje, tenía mucho que ver con eso. Entender que no había un lugar hacia dónde ir, sino un momento en el que estar”.

La actriz valoró la posibilidad de filmar gran parte de la historia en orden cronológico, lo que les permitió descubrir las emociones de sus personajes en tiempo real. “Lo importante también es cómo se van descubriendo estos personajes y lo que individualmente les va pasando, que pueden o no coincidir. Eso es muy rico de ver”.

Retrato de Lady M mirando al horizonte, con pelo oscuro al viento. Viste una camisa a rayas azul y blanca, con el mar y rocas al fondo bajo un cielo nublado
Gael García Bernal y Natalia Oreiro revelan detalles sobre un rodaje cronológico y experiencias vitales más allá del guion tradicional

García Bernal asintió a esa afirmación y explicó que el cine de Taratuto plantea preguntas más que respuestas cerradas, y que el espectador acompaña a los personajes en un proceso abierto y honesto. Ambos actores celebraron que la película invite a sentir a los personajes “vivos”, priorizando la autenticidad sobre el desenlace previsible.

A lo largo de la conversación con Teleshow, Oreiro y García Bernal compartieron sus miradas sobre el desafío de dejarse sorprender por la vida y animarse a tomar decisiones que cambian el rumbo. Oreiro sostuvo que “uno va buscando excusas en la vida para permitirse cosas que quiere y que no se anima”, y reconoció que la frase “que la muerte te encuentre vivo” la acompaña como un recordatorio de la importancia de no dejarse absorber por la rutina.

Por su parte, el actor mexicano reflexionó sobre la madurez y la capacidad de valorar los momentos de arrojo: “Vivir la vida bien vivida es un arte que se aprende. Quizás en retrospectiva uno se da cuenta de la naturaleza misma de uno, de haber vivido ciertas cosas que dices qué maravilla haber vivido. Es algo que se va afinando con la madurez”.

Retrato de Lady M mirando al horizonte, con pelo oscuro al viento. Viste una camisa a rayas azul y blanca, con el mar y rocas al fondo bajo un cielo nublado
La complicidad entre ambos actores trajo frescura y emoción a una película que apuesta por mostrar la autenticidad de los encuentros inesperados

Ambos coincidieron en que cada persona encuentra sus propios instantes de valentía y plenitud, y que esos momentos se vuelven atesorables. La película, según expresaron, logra transmitir esa sensación de sorpresa y vitalidad que surge cuando los personajes se permiten salir de los roles habituales y abrirse a lo inesperado.

Natalia Oreiro y Gael García Bernal atraviesan un momento de gran actividad profesional, con varios estrenos y proyectos en puerta. Oreiro comentó que acaba de terminar de filmar una película con Martín Sastre, en Uruguay y que en agosto se estrena el film que realizó junto a Adrián Suar. La actriz se mostró agradecida por la oportunidad de seguir haciendo cine “en un momento muy crítico para el sector”.

Natalia Oreiro y Gael García Bernal filmando una película en Uruguay
Natalia Oreiro y Gael García Bernal rodando la película en Uruguay

García Bernal, en tanto, mencionó que también tiene estrenos previstos, aunque prefirió no adelantar detalles hasta que los proyectos se concreten: “Los dioses del cine son muy caprichosos y si uno dice las cosas antes, luego no pasa”.

Otro de los temas que abordaron los dos y sin dudar, la importancia de que las películas sigan llegando a las salas. Oreiro valoró la experiencia de ver cine en pantalla grande: “Cuando entras al cine el mundo se apaga y se enciende la vida de ficción. Durante dos horas uno es el protagonista de la película”.

natalia oreiro
Conferencia de prensa de "Nada entre los dos", de Juan Taratuto

García Bernal agregó que el cine constituye “un eje cultural de nuestras sociedades”, y que vivir la ceremonia de ir a una sala es una experiencia “bellísima”, más allá de si la película gusta o no.

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