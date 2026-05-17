Crimen y Justicia

Un hombre fue hallado sin vida tras 9 días desaparecido y su familia responsabilizó a la policía

La madre de Alejandro Rodríguez cuestionó a la Policía Bonaerense por omisiones en la búsqueda, y alertaron desde un principio sobre su estado de salud mental y limitaciones físicas

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Una familia denuncia abandono policial y judicial tras la muerte de Alejandro Rodríguez (Fuente: 0221)
Una familia denuncia abandono policial y judicial tras la muerte de Alejandro Rodríguez (Fuente: 0221)

Alejandro Samuel Rodríguez, de 37 años, fue hallado sin vida el 15 de mayo en la zona de Arana, La Plata, tras 9 días desaparecido. Su madre responsabilizó públicamente a la Policía Bonaerense y al sistema judicial por presunto abandono en la investigación.

Pese a recibir un mensaje en la madrugada del martes con la posible ubicación del hombre en 520 y 116, la familia no logró acceder al sitio donde finalmente apareció el cuerpo, debido a limitaciones de movilidad. La denuncia por la desaparición fue realizada el 7 de mayo en la Comisaría Unión, sin embargo, la madre de Alejandro denunció que los operativos de búsqueda fueron poco efectivos y hubo poco patrullaje

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El entorno familiar había advertido desde el inicio que Rodríguez padecía problemas de salud mental, sumados a una discapacidad motriz producto de un accidente en 2007, lo cual le provocó secuelas neurológicas con pérdida de memoria, desorientación y dificultades motrices en su pierna izquierda y brazo derecho. Estas condiciones hacen que el riesgo por su ausencia prolongada sea mayor que en episodios anteriores. De hecho, el año pasado Alejandro había desaparecido por tres días, siendo hallado entonces en el Campo Arana, debajo de un árbol a la orilla de la ruta.

El caso de Alejandro Rodríguez expone reclamos sobre el accionar policial en desapariciones
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Su madre relató que Rodriguez que salia seguido a caminar “porque dice que quiere hacer ejercicio para recuperarse” aunque solía desorientarse y dirigerse hacia la zona donde lo encontraron sin vida. Alejandro Samuel Rodríguez, no llevaba celular, tarjeta SUBE ni otras pertenencias personales. En el momento de su desaparición vestía una campera negra de River Plate, pantalón vaquero azul y zapatillas negras. Tras más de una semana, fue hallado muerto el 15 de mayo en la zona de Arana, La Plata, en un loteo próximo a 620 y 30.

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La última persona que lo había visto fue su mamá quien aseguró que nunca había estado tanto tiempo desaparecido. Para seguir su recorrido, según 0221, pidió “desde el primer momento que revisaran las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido de su hijo”, sin que las imágenes fueran solicitadas por la Fiscalía, según le informaron. Remarcó: “No habían pedido las grabaciones para verificarlo. No lo buscaron. Ellos lo mataron”.

Tras el hallazgo del cuerpo, dijo que las autoridades le comunicaron que Rodríguez “capaz murió de frío”, aunque la mamá del fallecido expresó su sospecha de un homicidio y señaló que la autopsia podría esclarecer las causas.

La falta de revisión de cámaras es señalada por la madre de un hombre hallado sin vida en La Plata
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Desapareció en La Matanza y podría estar en La Plata

Leyla Nara Morales, una joven de 21 años, fue vista por última vez el miércoles 13 de mayo en la intersección de Finochietto y Spiro, barrio Independencia de González Catán en el partido de La Matanza, según informó su familia. Su padre solicita colaboración para encontrarla, ya que existe la posibilidad de que se encuentre en La Plata.

Según relató Ernesto Javier Morales Berdoy, la desaparición ocurrió luego de que Leyla respondiera un mensaje cinco minutos antes de que él saliera a buscar a sus otros hijos a la escuela. Al regresar al domicilio, la joven ya no estaba y ningún vecino la había visto salir. La última vez que se la vio, vestía un buzo liso rosado pastel, pantalón Adidas negro y zapatillas John Foos negras y blancas.

La fiscalía a cargo de la investigación notificó a la familia que la joven podría estar con su madre, con quien no mantenía relación desde hacía cinco años por abandono, según la denuncia realizada. El padre aseguró que la única pista hasta el momento es una fotografía, aunque no se ha logrado determinar la ubicación exacta de Leyla. La familia pide que cualquier dato sea comunicado al número 11-61240414 y solicita la difusión de su búsqueda a través de redes sociales, grupos de WhatsApp y medios locales.

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