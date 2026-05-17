De hacer carrera en una empresa a competir por Miss Universo Argentina: la reinvención de Natali Rodríguez

The Lay’s Crawl, la publicidad con Lionel Messi que Natali Rodríguez tuvo la oportunidad de ser partícipe en febrero de 2025 (YouTube)

En el universo de los certámenes de belleza, algunas historias desafían todos los pronósticos y Natali Rodríguez es la prueba viviente de que la valentía y la autenticidad pueden convertirse en corona. Cordobesa de nacimiento, cosmopolita por elección y artista de alma, la actual Miss Universo Córdoba 2026 llega a Buenos Aires con la determinación de dejar huella en la competencia nacional y, de ser posible, en el escenario mundial. Pero detrás de los flashes y las bandas, hay una historia de decisiones audaces, cambios de rumbo y una búsqueda personal que va mucho más allá del brillo de una pasarela. Así lo cuenta en esta entrevista exclusiva con Teleshow.

Natali no solo representa el glamour de una candidata a Miss Universo: es el resultado de un recorrido lleno de desafíos, viajes y reinvención. Dejó una carrera corporativa en una reconocida empresa, donde llegó a manejar marcas de lujo, para lanzarse de lleno a la vida artística, ya que es bailarina desde los cinco años, modelo, profesora de danza y creadora de contenido, apostando siempre por su instinto y su deseo de vivir apasionadamente. Su paso por Miss Universe Latina de Telemundo la catapultó al Top 11 internacional y marcó el inicio de una nueva etapa. Trilingüe, formada entre Córdoba, París y Miami, hoy se prepara en la Argentina para ir por el gran sueño nacional.

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Detrás de su sonrisa hay mucho más que disciplina y elegancia: hay una mirada sobre el éxito que desafía los clichés y un mensaje de empoderamiento que busca contagiar. En la charla, Natali repasa desde la presión familiar por elegir un camino “seguro”, hasta el clic emocional que la llevó a dejar todo y cambiar su destino. Con la humildad de quien sabe que el verdadero logro es animarse, revela cómo el arte, la multiculturalidad y las experiencias a veces dolorosas la moldearon para convertirse no solo en una reina de belleza, sino en una inspiración para nuevas generaciones.

Orgullo cordobés: Natali Rodríguez, la nueva Miss Universo Córdoba, lista para un nuevo desafío (Gentileza de Natali Rodríguez)

De las sierras al mundo: Natali posa con la sonrisa que la acompaña en cada paso del certamen

—Estás de visita en Córdoba para ver a tu familia. ¿Sentís que cada vez que volvés te reconectás con tus raíces y tu gente?

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—Totalmente. Hay un dicho en inglés, “absence makes the heart grow fonder”, que significa que la ausencia hace que el cariño crezca. Cuando vuelvo a Argentina me tira todo: extraño los mates, el salame, la gente, todo. Volver es como recargarme, una caricia al alma.

—Tu perfil es muy interesante: pasaste de marketing a Miss Universo. ¿Cómo surgió ese cambio y qué te llevó a dejar tu trabajo en L’Oréal para apostar por el mundo artístico?

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—Fue un cambio enorme en mi vida, el momento en que todo se dio vuelta. Siempre fui muy creativa, desde chica bailo, estudié fotografía y diseño gráfico. El marketing llegó por consejo familiar, buscando algo “seguro” y dejando lo artístico como hobby. Me gradué, trabajé cinco años en en esa empresa manejando marcas como Vichy, La Roche-Posay, Kerastase, Prada, Valentino, YSL. Me iba bien, pero no era feliz. Estaba muy estresada y me preguntaba: “¿Dónde me veo en diez años?” y sabía que no era ahí. El quiebre fue cuando falleció uno de mis mejores amigos, David: ahí entendí que tenía que animarme a cambiar y seguir lo que me gusta.

Previo a su seguir sus sueños, Natali trabaja en el mundo del marketing (Gentileza Natali Rodríguez)

Estaba muy estresada y me preguntaba: “¿Dónde me veo en diez años?”, recuerda Natali previo al gran paso que cambió su vida para siempre

Rodríguez luego de ser coronada como Miss Universo Córdoba

—¿Cómo fue ese salto hacia el mundo artístico y los certámenes?

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—Empecé a audicionar para comerciales y videos musicales, y las cosas empezaron a salir bien. Grabé un comercial con Lionel Messi, viajé para hacer un video con Enrique Iglesias y se abrieron puertas en el modelaje. Sin buscarlo, me anoté en un reality de Telemundo, Miss Universe Latina, y quedé seleccionada. No sabía que iba a terminar compitiendo en un certamen real de Miss Universo, pensé que era solo televisión.

—¿Qué aprendiste de esa experiencia en el reality y en los certámenes de belleza?

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—Lo más importante fue aprender a confiar en mí. No tenía fe en que iba a llegar lejos, llevé ropa para dos semanas y terminé llegando a la final. Aprendí a dejar de buscar validación afuera y a creer en mí misma. Además, profesionalmente aprendí mucho: manejo de cámaras, oratoria, conexiones. Y entendí que no se trata solo de ganar una corona, sino de lo que lográs y te transformás en el proceso.

Natali junto a su mejor amigo David, cuya muerte marcó un antes y un después en su vida

Desde que dejó el mundo del marketing, Rodríguez apostó no solo a expandir sus conocimientos sino también a conocer nuevos destinos

—Viviste en París, actualmente estás en Miami, y sos trilingüe. ¿Dónde sentís que está hoy tu identidad después de tantos cambios y lugares recorridos?

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—Argentina me voy a sentir siempre, eso nunca me lo van a quitar. El acento cordobés lo llevo como una marca registrada, incluso aunque me fui joven. Siento que hay un hilo invisible que me conecta con el país, y cada vez que vuelvo, extraño todo: los mates, el salame, la gente, la energía. Llevo mi esencia y mi raíz argentina a donde voy, y me encanta compartir mi cultura. Viajar me hizo ver cuánto Argentina llegó al mundo y cómo los argentinos estamos logrando cosas increíbles afuera. No importa la distancia, siempre vuelvo y siempre llevo a Argentina en el corazón.

—A días de Miss Universo Argentina, ¿cómo fue la preparación para este certamen tan importante?

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—Es un trabajo de meses. No solo desde que gané Córdoba, sino desde que salí el año pasado de Miss Universo Latina. Desde octubre estoy a full con clases de pasarela, oratoria, preparando looks, proyectando mi causa social. Además, soy profesora de baile y trabajo con niños, así que intento inspirar confianza en mis estudiantes. Visito colegios, trabajo con niños con discapacidades y hago talleres de empoderamiento. La corona es importante, pero lo que me está formando de verdad es todo el proceso y lo que puedo dejar en los demás.

Natali junto a uno de los grupos que visitó y colabora

Desde temprana edad, Rodríguez supo que estaba llamada a seguir el camino artístico

Rodríguez durante su infancia dejó en claro su inclinación al mundo artístico

—En este tipo de certámenes, ¿cómo es el ambiente entre las participantes? ¿Hay compañerismo o la competencia es muy fuerte?

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—Para mí el compañerismo es clave. Obviamente estamos compitiendo, pero yo siempre trato de aprender de las otras. El año pasado entré con miedo porque no tenía experiencia, y había chicas con 10 o 15 años de concursos. Muchas me ayudaron y eso me hizo llegar más lejos. Ahora, aunque todavía no conozco a todas en persona, nos conectamos en redes y armamos grupos para apoyarnos y hacer catarsis, porque solo nosotras entendemos este proceso. Todas tenemos algo especial y mucho que aprender de cada una. La belleza es subjetiva y todas somos lindas, pero lo más importante es el trabajo, la autenticidad y el aprendizaje.

—¿Sentiste en algún momento que te encasillaban por participar en certámenes de belleza o por tu imagen en redes?

—Sí, totalmente. Existe esa imagen de que las reinas de belleza tienen que ser perfectas siempre, y eso genera mucha presión social, sobre todo con las redes. Por eso trato de pedir desde mi Instagram que se comuniquen con amor, que se puede apoyar a una candidata sin descalificar a otra. Todas estamos esforzándonos, muchas estamos probando algo nuevo en la vida. Hay que tener compasión. Como dijo Bad Bunny, “lo único más poderoso que el odio es el amor”. No somos solo una cara bonita; somos personas con sentimientos, que trabajamos para lograr algo que nos llene.

Natali en compañía de sus alumnas de danza

Desde que su carrera se catapultó, Natali tuvo la oportunidad de visitar destinos como Francia y nutrirse de ello

—¿Creés que tu experiencia puede inspirar a otras chicas a animarse a este tipo de desafíos?

—Definitivamente. Ya lo estoy viendo con los mensajes que recibo de chicas jóvenes. Hace poco una nena de Córdoba me contó que, después de verme en el show y ahora volviendo a Córdoba a buscar la corona, se animó a inscribirse en su primera clase de modelaje. Volver a abrir el estudio de danza y que las nenas me reciban llorando y diciendo que quieren ser una reina como yo, es lo más lindo que me pasó y la razón por la que hago lo que hago.

—Si llegaras a ser Miss Universo Argentina, ¿cuál sería el mensaje o la causa que te gustaría visibilizar?

—El mensaje de vivir plenamente, sin pensar tanto en lo que digan los demás. Lo que pasó con mi amigo me movió a vivir con intención y sin miedo. El tiempo no se negocia: podés lograr lo que quieras si creés en vos y lo trabajás. Eso es lo que quiero transmitir en mi proyecto y con mis alumnas.

Pasión por la moda: un look de gala para una noche que quedará en la memoria

De Córdoba al mundo: cada foto, un paso más en el camino de una mujer que nunca dejó de soñar (Gentileza Natali Rodríguez)

—¿Qué le dirías hoy a tu yo de cinco años, que soñaba con este presente?

—Le diría que nunca deje de creer en lo que puede lograr. Todo eso que la hacía tan sensible, soñadora o intensa, un día va a ser su fuerza. El camino no va a ser fácil, pero cuando dude de sí misma, que vuelva al arte y a sus raíces, porque ahí va a encontrar su voz e inspirar a otros. Aunque te vayas lejos de Córdoba siendo tan chiquita, siempre vas a volver y vas a llevar a Argentina en el corazón cada vez que subas a un escenario.

Gentileza de fotos: Natali Rodríguez.