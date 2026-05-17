9 frases del Chacho Coudet tras la clasificación de River a la final del Torneo Apertura: de la lesión de Driussi al caso Colidio

River Plate venció por 1-0 a Rosario Central con gol de Facundo Colidio y se metió en la final del Torneo Apertura, donde jugará contra el ganador del choque entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba. Una vez finalizado el encuentro en el Estadio Monumental, Eduardo Chacho Coudet habló en conferencia de prensa respecto al desarrollo del encuentro y se refirió a la polémica que se generó en la previa del match.

“Uno siempre imagina lo mejor. Se prepara para tratar de dar lo mejor. Creo que hicimos un gran partido, contra un gran rival. Incómodo, sobre todo para mí personalmente, por el cariño que le tengo al club y a su gente. En el resumen general, creo que hicimos un gran encuentro”, destacó sobre el desarrollo del encuentro.

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En esta misma línea, argumentó: “Hicimos un gran partido. No les permitimos desplegar su juego. Es un equipo que viene jugando bien, tiene muy buenos jugadores. Me parece que hoy hicimos un partido muy bueno, de principio a fin. Falta mucho todavía. Seguimos trabajando, tratando de mejorar y corregir errores. Como repito cada partido, más allá de ganar, siempre hay cosas para corregir y mejorar. Trataremos de aprovechar los días que tenemos, que el miércoles ya tenemos otro compromiso por la Sudamericana. Hay que tratar de llegar de la mejor manera”.

“Estar en una final siempre es importante. Hay que darle un mérito mayoritario al grupo que trabaja en el día a día y que quiere seguir creciendo. De mi lado, es tratar de acompañarlos y darles herramientas para llegar de la mejor manera posible al miércoles, que es el próximo compromiso. Hay que ver quiénes son los que mejor están para iniciar”, destacó el Chacho.

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Coudet también hizo hincapié en los jugadores que tuvieron que ser reemplazados por molestias físicas (Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Aníbal Moreno): “Ojalá sea leve lo de los muchachos. Es un tema que me duele mucho. Vienen trabajando muy bien. Las lesiones nunca son bienvenidas. Es mérito de ellos el hacerse fuertes como grupos. El saber que vivimos una situación importante para River. Darles el mérito. No es fácil cuando tenés un compañero lesionado. Creo que estábamos todos pendientes en el entretiempo de ver cómo estaba (Driussi). Hay que seguir. Esperemos que a todos los que le ha tocado sufrir algún percance sea lo más leve posible. Tenerlos lo más rápido para contar con ellos”.

Respecto al rendimiento de Facundo Colidio y el constante ida y vuelta con los hinchas, comentó: “Yo no tengo nada que ver. Es todo mérito de él. A veces, hay que acompañar los procesos y ser reiterativos. Pero River es así. Si vos no entendés la exigencia y que cada partido te hacen un análisis completo, va a ser muy difícil estar acá. Si podes resetear y no enojarte con la gente e intentar dar vuelta la cosa, todo puede fluir”.

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Respecto a la otra semifinal del certamen, Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba se enfrentarán el domingo a las 17:00 en La Paternal. La definición del Torneo Apertura será el domingo 24 de mayo a partir de las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Por su parte, tras el duelo con Central, River terminará la fase de grupos de la Copa Sudamericana con dos partidos en el Monumental. El miércoles 20/5 recibirá a Bragantino a las 21:30. En caso de imponerse sobre los brasileños, el Millonario se asegurará el primer puesto del grupo y la correspondiente clasificación directa a los octavos de final. Vale recordar que el cuadro que finalice segundo deberá jugar los playoffs contra los equipos que terminaron terceros en la Copa Libertadores. El Millonario bajará el telón contra Blooming de Bolivia el miércoles 27/5 a las 21:30.

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MÁS FRASES DE CHACHO COUDET EN LA CONFERENCIA TRAS EL RIVER-CENTRAL

• A quién prefiere enfrentar en la final: “No se eligen. La verdad que los rivales no se eligen. Si hubiese podido elegir, el de hoy es el primero que hubiese evitado personalmente. No gravitamos en lo que no está en nuestras manos. Vamos a tratar de recuperarnos de la mejor manera posible, ha sido un rival muy duro”.

• Su análisis sobre el desempeño del equipo y si “gustó” contra Central: “No sé, son ustedes (los periodistas) para analizar. Los entrenados también intentamos defender un poco lo nuestro, lo del grupo. Seguramente son ustedes los que analizan. No vamos a estar tan lejos en los análisis, pero lo vuelvo a decir: hicimos un gran partido”.

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• Sobre el apoyo de los hinchas: “Agradecer por el apoyo. Siempre lo han hecho. Sabemos dónde estamos y la exigencia que tenemos. Siempre lo digo, la exigencia nos va a hacer mejores. Hay que seguir trabajando. Tenemos un compromiso previo el miércoles, que tenemos que darle importancia. Ojalá lleguemos de la mejor manera y podamos hacer otro gran partido”.

• El posicionamiento de Fausto Vera y la presencia de los juveniles: “En el caso de Fausto, suma muchísimos metros y va tomando ubicación según cómo va creciendo en el campo. De la salida de atrás, a veces desciende un tercer hombre. No es un volante central, sino que está jugando por delante de Aníbal. Creo que queda muy marcado cuando saltamos a la presiones. Le pedimos mucho, la verdad. Porque le pedimos que nos maneje los tiempos, hoy ha hecho un gran partido como todos. Sinceramente, puedo estar feliz porque los rendimientos individuales, hay muchos jóvenes que es difícil estar en esa situación. Les toca participar en una situación que no han vivido. Desde ese lado, nos vienen ayudando mucho. El equipo hizo un gran partido como equipo. Se vio muy sólido”.

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El ciclo del Chacho Coudet comenzó con un invicto de siete partidos que se cortó en la derrota por 1-0 contra Boca Juniors en el Superclásico. El inicio estuvo marcado por cuatro victorias al hilo: 2-1 vs. Huracán, 2-0 vs. Sarmiento de Junín, 2-0 vs. Estudiantes de Río Cuarto y 3-0 vs. Belgrano.

La racha se frenó con el empate 1-1 contra Blooming en Bolivia, donde jugó con uno menos a partir de los cuatro minutos del primer tiempo por la expulsión de Lucas Martínez Quarta. A pesar de que se repuso con el triunfo en el Cilindro de Avellaneda por 2-0 contra Racing y la victoria en el Monumental contra Carabobo de Venezuela por la Sudamericana, el Millonario del Chacho cayó contra el Xeneize en el Superclásico.

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Desde entonces, River logró avanzar en el Torneo Apertura y se asentó en la cima de su grupo en la Sudamericana gracias a las victorias en condición de visitante por 1-0 contra Bragantino y 2-1 frente a Carabobo. En el plano local, después de la derrota por 1-0 versus Atlético Tucumán, avanzó en los playoffs: clasificación por penales (4-3) contra San Lorenzo tras igualar 2-2 y triunfo por 2-0 contra Gimnasia La Plata.